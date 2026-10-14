Orsi anunció que empresa española invertirá 5.700 millones de dólares en un parque tecnológico que dará 1.500 puestos de trabajo

“Es una señal de Uruguay al mundo: somos un país donde se puede invertir, crecer y donde las reglas están claras y se respetan”, resaltó el presidente.

En una conferencia de prensa en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, con varios de los ministros a los costados, este miércoles el presidente Yamandú Orsi anunció un acuerdo con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente para desarrollar un “parque tecnológico de centros de datos de 500 megavatios”, de una inversión total de 5.700 millones de dólares. El proyecto estará en régimen de zona franca e implica 5.500 millones de dólares en centros de datos y 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar “que abastecerán el parque con energía renovable propia”.

Orsi empezó la conferencia subrayando que es la inversión “más grande de la historia reciente”, y dijo que se trabajó “desde hace meses” en busca de este acuerdo, “con mucho profesionalismo y silencio”. El mandatario les agradeció especialmente “a los técnicos y técnicas de UTE”, a la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “que han hecho un trabajo muy profesional”.

“Anunciamos esta inversión no como un trofeo, ni como contraposición a proyectos anteriores: es el fruto de un proceso de acumulación nacional, y es parte de un desafío que reconoce la necesidad de muchos proyectos complementarios en distintos aspectos de la vida económica de Uruguay”, subrayó.

El mandatario resaltó que, además de ser una inversión millonaria, es “una señal de Uruguay al mundo”, de que “somos un país donde se puede invertir, crecer y donde las reglas están claras y se respetan”. “Como creemos en la descentralización, y como creemos que el desarrollo es en todo el territorio o no es, esta inversión estará situada en tres departamentos de nuestro país: Florida, San José y Canelones. Este gobierno tiene un compromiso con llevar el crecimiento al interior del país para que se transforme en desarrollo”, destacó.

Presidencia informó en un comunicado que Solaria Energía y Medio Ambiente es una corporación “multinacional española líder en el desarrollo, gestión y generación de energía solar fotovoltaica en el sur de Europa, que fue fundada en 2002, “cotiza en la bolsa española desde 2007 y forma parte del prestigioso índice IBEX 35” (el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española) desde 2020. “Originalmente, nacida como fabricante de paneles solares, la empresa se transformó en 2014 en un generador puro de energía limpia de emisiones y gestor de infraestructuras sostenibles”, se agregó en el comunicado de Presidencia.

Se consignó que el proyecto tendrá dos etapas. La primera fase incluye 200 megavatios de centros de datos y 350 de generación solar. En la segunda fase, “se sumarán otros 300 megavatios de centros de datos, con posibilidad de ampliación de generación solar”. En cuanto al empleo, Presidencia anunció que, en la primera etapa, hacia 2029, “se crearán 3.100 puestos de trabajo en la construcción: 2.400 en los centros de datos y 700 en los parques fotovoltaicos”. Y con el proyecto completo en funcionamiento, “se generarán 1.500 puestos de trabajo permanentes”.

Por último, Presidencia destacó que la empresa española opera en Uruguay “desde hace casi una década, con plantas solares en Young (Río Negro) y Mercedes (Soriano) que venden energía a UTE”.

Orsi y la “acumulación positiva”

En la conferencia, Orsi subrayó que además habrá puestos de trabajo indirectos, que se generan por proveedores, servicios, transporte, construcción “y otras tantas actividades que se mueven alrededor de una obra de esa magnitud”. “Es trabajo para uruguayos, para obreros, técnicos, ingenieros, profesionales, empresas de servicio y para gente que va a poder desarrollar su carrera acá, sin tener que irse a buscar oportunidades a otro lado”, señaló.

El mandatario agregó que también es una inversión “que encaja a la perfección con el rumbo que este gobierno ha trazado”, que aporta “a la innovación, la economía digital y a la generación de energía, elemento más que necesario”. “Esta inversión no llega de casualidad, llega a un país que viene trabajando con una dirección clara, para que este encuentro entre energía y datos suceda”, indicó.

Por último, Orsi subrayó que “falta poco” para que la matriz eléctrica “sea 100% renovable”, y esa es “una de las grandes fortalezas de nuestro país”. Destacó que en un mundo en el que la seguridad energética y la sostenibilidad “pesan cada vez más en las decisiones de inversión, esto representa una ventaja enorme”. “Quien quiere instalar un data center busca energía renovable, confiable, estable y limpia, y Uruguay tiene esas condiciones. Estamos preparados hoy porque antes hubo otros que pensaron el país con una visión estratégica. Es lo que yo he llamado, más de una vez, la acumulación positiva”, finalizó.

Cardona: “Cinco veces más grande que el data center de Google”

Luego de la palabra del presidente, la ministra Cardona subrayó en rueda de prensa que la inversión “supera la inversión histórica público-privada de la matriz eléctrica”. Destacó que es un proyecto “presente y futuro”, porque se firmó en esta administración, “pero va a continuar desplegándose en la administración que venga, en el interior del país, sin importar quién esté”.

La jerarca resaltó que de los 1.500 puestos de trabajo “que van a quedar permanentes en Uruguay”, muchos estarán “vinculados a empleos de calidad, de tecnologías de la información, datos y, por supuesto, operación y mantenimiento, tanto del data center como de lo que implica la generación solar y la obra de red”.

“Hay una cosa que es muy importante en esto de que trasciende: estamos dejando firmado un compromiso de trabajo que justamente va a tener un derrame en este quinquenio, en lo que queda de este gobierno y en el que viene, porque es un proyecto país”, insistió Cardona.

La ministra destacó que “con este proyecto ganan todas las partes”. “Es un proyecto donde gana UTE y gana Uruguay, no solo por lo que representa para el país numéricamente y en puestos de trabajo en el interior, sino porque también reafirma lo que decía el presidente Orsi, una acumulación positiva que tiene Uruguay”, sostuvo. Cardona dijo que si Uruguay “no tuviera la infraestructura con la que cuenta”, que implica la matriz eléctrica, la penetración de fibra óptica y los cables submarinos, “lo que nos conecta con el mundo, esto no podría ser verdad”. Por último, la jerarca sostuvo que esta obra será “cinco veces más grande que el data center de Google”.