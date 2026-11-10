El Partido Colorado pide la renuncia del ministro Castillo por el resultado de la interpelación

“Esta resolución constituye un cuestionamiento inequívoco a su gestión y evidencia la falta de respaldo de la mayoría de esa cámara para su continuidad”, señalan.

Luego de la interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a cargo del diputado colorado Adrián Juri, que dio como resultado que la cámara baja declarara como “no satisfactorias” las explicaciones, el lunes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) analizó esa instancia parlamentaria. Luego emitió un comunicado en el que respaldó la actuación de Juri, “quien ejerció con firmeza y responsabilidad la función de contralor parlamentario, reclamando explicaciones sobre la gestión del ministerio y su actuación frente a los conflictos laborales, particularmente el prolongado conflicto del puerto de Montevideo”.

“Por primera vez en un gobierno del Frente Amplio, un ministro de Estado recibe, al término de una interpelación, un pronunciamiento de la Cámara de Representantes que declara insatisfactorias sus explicaciones. Esta resolución constituye un cuestionamiento inequívoco a su gestión y evidencia la falta de respaldo de la mayoría de esa cámara para su continuidad”, agregó el CEN del PC en el comunicado.

Además, el órgano colorado señaló que el artículo 174 de la Constitución establece que el presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo. “A juicio del PC, el pronunciamiento de la cámara exige una respuesta política acorde con ese principio constitucional”, indicaron.

En consecuencia, el PC señaló que el ministro Castillo “debe presentar su renuncia”. “Si no lo hace, corresponde que el presidente Yamandú Orsi disponga su relevo, asumiendo la responsabilidad que le compete en la integración y conducción de su gobierno”, finalizó el CEN.

El reclamo de renuncia ya había estado presente al finalizar la interpelación, y fue rechazado tanto por el Frente Amplio como por el propio Castillo. El jueves, consultado en el programa Arriba gente de Canal 10, Castillo sostuvo que tiene el respaldo de “la fuerza política que ganó el gobierno” y que es ministro “porque el presidente de la República, que es el electo, nos designó en esa tarea”. En tanto, el diputado frenteamplista Alejandro Zavala dijo a la diaria que la discusión “tiene poco sentido” y remarcó que “el ministro tiene el mismo respaldo parlamentario que tuvo cuando fue designado”.