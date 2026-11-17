La organización sindical exigió “que no se firme nada sin un estudio público de impacto” y sin seis “condiciones mínimas”, entre ellas “la desgravación de al menos 15 años para el textil, el calzado y el metalmecánico”.

La Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay (CSI) –una organización que agrupa a múltiples sindicatos del sector y que preside el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), Danilo Dárdano– publicó un comunicado en respuesta a declaraciones del presidente Yamandú Orsi.

Según la cobertura de Presidencia de la República, durante su participación en el foro Nueva Economía que tuvo lugar en la ciudad española de Madrid el mandatario “destacó los avances en el proceso de incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el fortalecimiento de la cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

La CSI se opone al CPTPP. Los trabajadores se movilizaron al respecto porque consideran que perjudicará a la industria nacional y ratificaron su postura contraria durante el tercer congreso de la CSI que renovó la presidencia de Dárdano a mediados de octubre.

En esta oportunidad, el comunicado rechazó la eventual adhesión “en las condiciones en que se está negociando” y planteó que “se negocia sin conocer los costos”. “Desde setiembre se discute qué bienes se abrirán pero, incluso desde filas del propio gobierno, se sostuvo que aún es temprano para saber cuáles serían las ganancias. Las y los trabajadores no conocemos las ofertas del Uruguay y la CSI no recibió ningún estudio de impacto por rama”, señaló.

La misiva incluyó una lista de “lo que está en juego” entre los que enumeró “la competencia directa con Japón, Vietnam, Malasia y México en textil, calzado, metalmecánica, plásticos y autopartes; reglas de origen y textiles que dejan afuera los insumos de la región; menos margen para usar las compras públicas como herramienta de desarrollo; restricciones a UTE, Ancap, Antel y Ose; demandas de inversores extranjeros contra el Estado” y “la obligación de adherir a UPOV 91 sobre semillas”, un convenio internacional en la materia.

Con todo, desde la CSI indicaron que “nada es inevitable” y citaron el antecedente de Costa Rica. Según el comunicado, el país centroamericano cerró sus negociaciones en mayo y decidió no incorporarse a finales de octubre tras la “oposición de sectores productivos, de la universidad y de decenas de gobiernos locales”.

Con el lema “salvemos la industria y la mano de obra nacional”, lo que la CSI exige es “que no se firme nada sin un estudio público de impacto” y sin la existencia de seis “condiciones mínimas”. Entre ellas, la “desgravación de al menos 15 años para el textil, el calzado y el metalmecánico; salvaguardias automáticas; una lista de abastecimiento escaso ampliada para el textil; una reserva de compras públicas y la protección de las empresas públicas estratégicas; un grupo tripartito con participación sindical vinculante y un Fondo de Transición Industrial”.

Dárdano: “Van a seguir quedando compañeras y compañeros de la industria y de la producción nacional por el camino”

En diálogo con la diaria, Dárdano subrayó la preocupación “sobre los impactos negativos” del CPTPP en algunos sectores. Sin desconocer que los formatos de inserción internacional tienen resultados positivos, llamó a no obviar los perjudiciales e identificó una falta de preparación al respecto: “No nos estamos preparando para el Transpacífico, para el acuerdo con Singapur y no nos estamos inclusive preparando para el famoso y ya resuelto –por lo menos en forma provisional– acuerdo Unión Europea-Mercosur”, cuestionó.

En esa línea, señaló que existen ámbitos para hacerlo como la Estrategia Nacional de Desarrollo o el Consejo de Industria y Núcleos Productivos donde se avanza sobre el desarrollo industrial y el cambio en la matriz productiva, aunque se trata de un trabajo “mucho más lento y trabajoso”. “Lo que sí va avanzando rápidamente es lo que viene encabezando Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas. Abre mercados, firmamos esto y firmamos lo otro, pero en mi opinión estamos fallando en la preparación. Entonces van a seguir quedando compañeras y compañeros de la industria y de la producción nacional por el camino”, criticó.