Matías Carámbula sobre la REAF: hay que profundizar este espacio regional “que aporta a la construcción de políticas públicas”

Para el subsecretario del MGAP, el compromiso de las organizaciones sociales logró sostener la validez de la reunión de agricultura familiar del Mercosur en el diseño de acciones, más allá de la orientación de los gobiernos.

Del 16 al 18 de noviembre se llevará a cabo en Montevideo la XLV sesión plenaria de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur. La actividad tendrá lugar en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la presidencia pro tempore del bloque regional ejercida por Uruguay durante el segundo semestre de 2026.

Esta sesión plenaria se desarrollará, al igual que las anteriores ediciones, en un escenario signado por notorias diferencias en los enfoques de los gobiernos de los países miembros del bloque comercial acerca del rol del Estado, del mercado o de la necesidad de implementar políticas públicas diferenciadas para sostener e impulsar a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre otras.

En este marco, la diaria consultó a Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), si la REAF es un organismo que incide efectivamente en las políticas públicas en cada país integrante del Mercosur. El jerarca consideró que “la REAF es permeable al contexto político de cada país, y eso repercute en su funcionamiento, en sus líneas programáticas”. No obstante, “hay un acumulado de más de 20 años” que consolidó a la REAF como “un espacio que genera y aporta a la construcción de políticas públicas.

En todas las instancias de la REAF hay representantes de los gobiernos, pero también hay representantes de las organizaciones de la sociedad civil”. Para Carámbula, “la participación de las organizaciones sociales logró mantener el funcionamiento de la REAF y la sostuvo en el tiempo”, más allá del signo ideológico que identifique al gobierno de cada país en un determinado período.

Coyuntura regional

Carámbula recordó que, por ejemplo, “la definición de producción familiar, [la ejecución de] una serie de programas que se han llevado adelante en Uruguay”, como expresión de políticas públicas diseñadas e implementadas por el Estado para reconocer, atender y garantizar los derechos de grupos poblacionales específicos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o discriminación histórica, o “el Plan Nacional de la Agricultura Familiar, surgen de la REAF”. También destacó el caso de Brasil, que “ha sido un protagonista muy importante de la REAF desde la experiencia de los gobiernos del presidente Lula, por ejemplo, con la creación del Ministerio de Desarrollo Rural y Producción Familiar, que ha sido una referencia importante tanto a nivel nacional como regional, y por su aporte a la REAF”.

Según Carámbula, “la continuidad del gobierno de Lula y de todas las políticas para la producción familiar le dan sostén a la REAF”, explicando que “el gobierno de Jair Bolsonaro (2019 a 2023) había desarticulado gran parte de las políticas de la producción familiar, la reforma agraria”, por lo que, si otro hubiese sido el resultado electoral, el panorama resultante sería “muy diferente”.

Sobre Argentina, sostuvo que “el gobierno actual participa en la REAF, pero no desde un compromiso tan importante como pudo tener en otros momentos políticos”. La incertidumbre es lo que sucederá con Paraguay, a la luz de la presente circunstancia institucional. “Hay que ver, cuando se procese un poco mejor, cómo va a involucrarse y vincularse la REAF. La sesión plenaria anterior fue en Paraguay, en junio, y ese país demostraba “un compromiso importante con la producción familiar y campesina”. En concreto, en esta sesión plenaria “va a participar una delegación importante de representantes de la sociedad civil”, pero “ya sabemos que algunos representantes institucionales no van a participar por los cambios que hay en el gobierno”.

Nueva agenda

Según Carámbula, esta sesión plenaria de la REAF es un punto de inflexión, en tanto será una instancia “de balance y síntesis de dos décadas de trabajo en el diseño de políticas para la producción familiar. Pero está clarísimo que, para poder avanzar, hay que profundizar la agenda. Creo que este es el desafío que empieza ahora, en Montevideo. Es fundamental poder sostener y profundizar el espacio de la REAF y el espacio del Mercosur”.

Según el subsecretario del MGAP, es imprescindible incorporar al análisis y al debate “los nuevos escenarios” determinados por el vertiginoso avance de la tecnología, y “cómo se vincula con las herramientas de producción, con los productores y con las políticas públicas”. En este sentido, anunció que en esta sesión plenaria se realizará “un encuentro de investigadores de la región. Eso se retoma con bastante fuerza, porque entendemos que es bien importante el vínculo con las universidades y con los centros de investigación, para la construcción de política pública en base al conocimiento”.

Además, de acuerdo con la información divulgada por el MGAP, en la 45ª Sesión Plenaria del organismo se “abordarán prioridades relativas al acceso a la tierra y al agua, el financiamiento, los mercados, las compras públicas, la agroecología y la adaptación al cambio climático. También considerará el fortalecimiento de las organizaciones, las capacidades institucionales y los Registros Nacionales de la Agricultura Familiar como instrumentos para identificar a sus productores y productoras, formular políticas públicas y dar seguimiento a sus resultados. En el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026 y del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores 2026, se tratarán políticas dirigidas a las mujeres rurales, su autonomía económica, la ganadería familiar y la sostenibilidad de los territorios”.

45ª Sesión Plenaria de la REAF Según lo informado por el MGAP, en la 45ª sesión plenaria de la REAF los debates se centrarán en políticas públicas y cooperación, a través del intercambio de aprendizajes sobre programas regionales para fortalecer la producción rural y el desarrollo territorial; acceso a recursos y sostenibilidad, en donde se tratarán temas relacionados con el acceso a la tierra, las transiciones agroecológicas y la producción sostenible; y seguridad alimentaria e inclusión con el eje en la promoción del derecho a la alimentación y el rol de la participación de las mujeres rurales y juventudes en el sector. La agenda que reunirá a delegaciones gubernamentales, técnicos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de los países miembros y asociados del bloque incluye además la realización de actividades tales como el Campamento Regional de Juventudes, realizado del 13 al 15 de noviembre en el Centro Agustín Ferreiro, ruta 7 kilómetro 40, en Canelones. La Feria de la Agricultura Familiar, que tendrá lugar el lunes 16 de noviembre, de 10.00 a 18.00, en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Será abierta a todo público con participación de productores, cooperativas y emprendimientos agroecológicos. El Encuentro de Mujeres Rurales que se llevará a cabo el lunes 16 de noviembre dentro de la programación de género de la REAF. La Muestra Fotográfica, en la que se exhibirán del 16 al 18 de noviembre y se premiarán las obras del concurso “Haciendo foco en la agricultura familiar”, organizado por la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP y el Foto Club Uruguayo. El encuentro sobre hambre y pobreza, como cierre de las actividades vinculadas a la 45ª REAF. El 19 de noviembre se realizará una jornada entre la Universidad de la República y la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

Acceso a la tierra

Carámbula destacó que “la relación entre tierra y producción familiar está muy presente en la REAF. Es un tema central. Si no hay política pública de tierra para la producción familiar”, el acceso y la permanencia para los productores comprendidos en esta categoría presenta “muchas dificultades. La construcción del Instituto Nacional de Colonización (INC) desde mitad del siglo pasado, en 1948, es una propuesta de política de tierra del Estado, que contempla muy bien la historia agraria del Uruguay. Es una referencia global y particularmente en la región”.

Sin embargo, “hay una distancia muy grande entre la demanda de tierra y las aspiraciones de una parte importante de la producción familiar, de asalariados, o jóvenes rurales. Por eso nosotros planteamos que, además de respaldar al INC, hay que generar más recursos con los mecanismos legales que tenemos para que haya una política de tierras que pueda contemplar a esa demanda insatisfecha”.

Comercio y agregado de valor

En cuanto a comercio e inserción de la producción familiar en las cadenas de valor, el jerarca afirmó que no es posible una respuesta única, en la medida en que cada sistema productivo tiene particularidades bien distintivas. En nuestro país no es lo mismo el sector ganadero de carne, cuya producción se destina mayoritariamente al mercado internacional, que la horticultura, que abastece principalmente al mercado interno.

Por tal motivo, “hemos definido en el MGAP dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, el apoyo a la integración de la producción familiar en las cadenas de valor de rubros de exportación, como carne o leche”. Por otro lado, “lo vinculado a la producción familiar para el mercado interno –hortícola, frutícola, vitivinícola, cerdos, aves e incluso leche– para las que se desarrollan otras políticas, por ejemplo, el sistema de compras públicas de alimentos; el desarrollo de los mercados de cercanía que buscan juntar al productor con el consumidor; la búsqueda de otras formas de comercialización vinculadas a redes y aplicaciones. El costo de la intermediación es una de las limitantes más grandes que tiene la producción familiar, por lo que algunas medidas apuntan a disminuirlo”.

La industrialización de frutas y hortalizas es otro de los asuntos que están en la mira de las autoridades de gobierno. “Ese es un tema central, la importación de productos de cuarta gama de diferentes orígenes, que está compitiendo con la producción nuestra. Y hay condiciones para avanzar en la elaboración de ese tipo de productos, que es lo que demanda más el mercado. En la medida en que se pueda avanzar con programas para el agregado de valor industrial o de otro tipo de valor a los productos de la granja, mejor se competirá en el mercado interno, y además se generarán productos que puedan empezar a abrir canales de exportación”.

Integración comercial

Consultado sobre la manera en que la REAF se posiciona frente a los eventuales impactos negativos que podrían sobrevenir a partir de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el subsecretario del MGAP expresó que “es parte de los temas de debate y acuerdo en la REAF. Cualquier integración o apertura puede generar problemas o tensiones en algunos rubros. Hay otros acuerdos, por ejemplo, el de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), los avances en el Transpacífico, incluso el vínculo con el norte, con Estados Unidos, Canadá también, por citar algunos. La línea es acompañar a la producción familiar para que pueda lograr condiciones que le permitan integrarse en esos nuevos escenarios”.

Cooperación internacional

Claro está que no es posible ejecutar políticas públicas sin presupuesto. Más allá de los recursos propios que destine cada país a la implementación de programas de fomento a la producción familiar, en el marco de la sesión plenaria de la REAF “van a participar representantes del sector agrícola del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento [el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe], de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO] y del IICA [Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura]... Se hará un encuentro con diversidad de instituciones, organismos de cooperación técnica, de programas económicos”.

Carámbula concluyó que “para que pueda haber políticas hacia la producción familiar nacional o regional se precisa financiamiento e inversión. Entonces ahí es que aparecen los organismos de cooperación y financiamiento. Realmente estamos asombrados del nivel de apoyo que hemos tenido en la sesión plenaria en Montevideo, que es fundamental para la implementación y ejecución de las políticas diferenciadas”.

Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar La Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar es un espacio de diálogo político y técnico dentro del Mercosur que reúne a representantes de los gobiernos, organizaciones de productores familiares, campesinos e indígenas, con el objetivo de proponer políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar. Fue creada en 2004, a propuesta de Brasil, para integrar a la producción familiar en los procesos de integración regional. Funciona como un órgano asesor del Mercosur donde dialogan de forma directa las autoridades públicas con las organizaciones de la sociedad civil y los productores.

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