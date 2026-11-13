PIT-CNT denunció persecución sindical en el frigorífico BPU de Minerva Foods y solicitará una instancia de negociación en el MTSS

El miércoles 11, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado público de nueve puntos sobre el conflicto que mantienen los trabajadores del frigorífico BPU, perteneciente al grupo Minerva Foods y ubicado en el departamento de Durazno. La misiva indicó que, desde que la empresa administra la planta, persiste una “actitud de conflictividad permanente” que llevó al sindicato a adoptar medidas de lucha en “rechazo a las prácticas de persecución sindical denunciadas”.

En ese sentido, reconstruyó que a lo largo de los años se presentaron “dificultades vinculadas al respeto de las categorías laborales, el pago de los salarios correspondientes a las categorías, así como al sistema de trabajo a productividad”, lo que significó un “perjuicio salarial” para los trabajadores. Además, planteó que la situación se agravó durante los últimos meses, en los que la empresa “ha arremetido directamente contra el sindicato y los trabajadores afiliados o que quieren afiliarse, mediante suspensiones arbitrarias, observaciones masivas y presiones constantes por parte de los mandos medios”.

Según el PIT-CNT, algunos empleados han sido “interrogados por los mandos medios cuando estos se enteran de que quieren afiliarse al sindicato”, además de que la multinacional “mide con distinta vara” a cada uno en función de si está o no en la organización, lo que a su vez puede implicar “medidas disciplinarias graves” para los afiliados en “una forma de discriminación y persecución sindical”. “La problemática se profundiza dado que la empresa utiliza contratos de trabajo a término, aun para tareas que corresponden a trabajadores especializados, presionando de esta forma a los trabajadores para que no se afilien al sindicato y debilitando, de hecho, la herramienta sindical”, planteó el documento.

La central sindical rechazó las prácticas “antisindicales” y exigió a Minerva Foods que respete la normativa legal vigente. A su vez, adelantó que solicitará una instancia de negociación por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de abordar la problemática y exigir “respeto al sindicato y a los trabajadores organizados”.

Se trata de un “mecanismo sistemático” de la empresa, según un dirigente de la Foica

Martín Cardozo, dirigente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), dijo a la diaria que el viernes 6 –durante el foro “Situación de la cadena cárnica nacional: diagnósticos y respuestas” que organizó País Industrial, una iniciativa conjunta entre empresarios y trabajadores–, dirigentes del sector aprovecharon para intercambiar sobre la problemática con el Secretariado Ejecutivo, lo que originó la misiva.

En ese sentido, planteó que los episodios denunciados configuran un “mecanismo sistemático” que utiliza la empresa. Entre los casos concretos que tuvieron lugar en BPU, listó que un trabajador se afilió y “fue convocado a la oficina del supervisor para preguntarle por qué” lo hizo; se registraron “sanciones arbitrarias”, incluyendo medidas “más severas” para los afiliados ante una misma falta; hay “cambios de puesto”; les “suman tareas que no están en la descripción de tareas según la categoría” o se otorgan beneficios de forma desigual, como permitir que los no afiliados salgan temprano cuando plantean motivos personales, pero negarles esa misma posibilidad a los trabajadores sindicalizados.

“La situación que rebalsó el vaso fue la de un trabajador que fue al baño y la empresa lo sancionó cinco días porque supuestamente se pasó de los 10 minutos. Eso llevó a manifestarse en conflicto. Después tuvimos un intercambio con la empresa y se le retiró la sanción al trabajador, pero siguen estas acciones antisindicales”, relató Cardozo. No descartan “ninguna acción” y recordó que, al comprar el frigorífico, Minerva envió a los trabajadores al seguro de paro y “la moneda de cambio para retornar fue una rebaja del salario”.