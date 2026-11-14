Jerarca de la IM dijo que la denuncia de Adeom es un “agravio gratuito” y aseguró que “no hay ni atisbo de persecución sindical”

El director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la comuna, Gustavo Pérez, señaló que este año ya hubo “aproximadamente 140 reuniones” con representantes del sindicato.

El lunes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunció a la Intendencia de Montevideo (IM) ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social por una presunta persecución sindical a 11 funcionarios. En diálogo con la diaria, el titular del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM, Gustavo Pérez, dijo que se trata de un “agravio gratuito” que la comuna no aceptará. Sostuvo que la acusación de Adeom “es muy grave”, porque “el concepto en sí encierra una actitud institucional”.

Según Pérez, la denuncia es “absolutamente injusta”. “No hay ninguna voluntad del intendente [Mario Bergara], no solo de perseguir, sino de coartar el libre ejercicio de la actividad sindical, que además reconocemos como un componente básico del relacionamiento democrático en la sociedad uruguaya”, afirmó.

Aunque a su entender la denuncia no supone un “quiebre” en el vínculo entre la IM y el sindicato, el jerarca consideró que sí complejiza el trato, dado que la situación implica “un estado de relaciones que no es el mejor en la medida que una de las partes se siente agraviada”.

Desde el gobierno departamental no prevén suspender el diálogo con Adeom; cuando sean citados oficialmente y accedan a la información de los casos, comparecerán ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que el hecho “quede absolutamente despejado y no quede ninguna duda de que en la Intendencia de Montevideo, y en esta administración en particular, no hay ni atisbo de persecución sindical”.

Adeom denunció, entre otras cosas, discrecionalidades en el traslado de personal, falta de pagos de la nocturnidad y demoras en el ingreso de las licencias gremiales. Consultado al respecto, Pérez dijo que todavía no accedieron a la denuncia, pero apuntó que “nunca” recibieron quejas formales por parte del sindicato.

De todos modos, a partir de conversaciones informales, el jerarca conoció “parcialmente” unas cinco situaciones que “no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones de persecución sindical”, sino que se vinculan con “actos de indisciplina” o reclamos de pagos por tiempo extraordinario de trabajo “en días en que el funcionario estaba con licencia sindical”.

Asimismo, Peréz resaltó que, tras la firma de un nuevo convenio colectivo en mayo de este año, la IM y Adeom también suscribieron un acuerdo de “garantías para el ejercicio de la actividad sindical”. Y aclaró que los dirigentes sindicales “no están exentos de sus obligaciones funcionales”.

Adeom también denunció que la dirección política de la comuna no está participando en las instancias de negociación bipartita. Pérez consideró que se trata de “un planteo muy injusto para el equipo de relaciones laborales” y señaló que, a nivel personal, concurre a estos ámbitos para “definir” o cuando el tema “tiene determinada envergadura”. Señaló que la mayoría de estos encuentros son de carácter técnico, y apuntó que está “al tanto de todo lo que se hace”. “Solamente en este año, de enero hasta aquí, llevamos aproximadamente 140 reuniones de este tipo, de Gestión Humana con los trabajadores, y a su vez, en todo el periodo, llevamos unas 250”, lo cual arroja un promedio de “13 o 14 reuniones por mes”, señaló.

“Lo importante es que se atiendan los problemas y que después, cuando requieren una resolución, ahí sí el responsable de Gestión Humana esté presente o tome las decisiones del caso. Creo que el número [de reuniones] indica la situación fluida que hay entre la Intendencia de Montevideo y los trabajadores”, agregó.