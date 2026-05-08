Con la presencia de las autoridades de la Intendencia de Montevideo y representantes del Ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), se firmó este viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el convenio colectivo entre las partes, que abarca el periodo comprendido entre 2026 – 2030. Lo firmado entra en vigencia desde esta jornada. Las negociaciones habían comenzado en 2025.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, estuvieron presentes en el acto, al igual que Silvia Tejera, secretaria general de Adeom, que al referirse al acuerdo dijo que, “por primera vez, se da la firma de un convenio con la presencia de compañeros y compañeras municipales”.

Sostuvo que el convenio “reivindica la importancia que tiene la negociación colectiva tanto para la clase trabajadora como para la Intendencia de Montevideo. Nos garantiza la posibilidad de poder avanzar. Además, para los funcionarios significa reivindicar la carrera funcional y acceder a cinco presupuestaciones, desde 2026 hasta 2029. Cabe dar las gracias al equipo de negociación del Ministerio de Trabajo, que logró acercar las partes”.

Tejera reconoció que “fue un proceso largo, con varios meses de discusión”, y que “ahora hay un documento que, en el caso de los municipales, luego de 30 años, representa un aumento de salario para los trabajadores, más allá de que no contempla las aspiraciones que el sindicato tenía previamente, pero después de ese tiempo, en este año quedó plasmado este compromiso”.

Por su parte, Bergara señaló en su intervención que “durante toda esta peripecia de negociación en varios meses, dije que era deseable tener un convenio colectivo. Por lo tanto, es una instancia de gratificación para la administración municipal, porque tener acordadas para cinco años ciertas reglas de juego en el relacionamiento laboral, es importante para todos”.

En ese sentido, agregó que el convenio “da un marco de certezas y certidumbres, tanto para la administración como para las trabajadoras y trabajadores. La firma de este convenio tiene ese rol de hacernos dialogar de otra manera. La vida sabe que aparecerán circunstancias que nos van a seguir haciendo dialogar y negociar, por supuesto que sí, pero tener una buena base de reglas de juego acordadas hace que esos diálogos futuros se den de otra manera”.

El jefe municipal expresó que “evidentemente, las partes comenzamos negociando muy distantes, pero llegamos a este resultado, lo cual muestra que de ambos lados hubo un importante esfuerzo por la negociación, y hubo un importante esfuerzo que trae justamente la valoración que hacemos todos de tener un convenio colectivo. La administración sin duda valora mucho la concreción de este acuerdo y, sin duda, vamos a sostener el compromiso que todos asumimos con esta firma”.

En tanto, Castillo expresó que “cuando hay un conflicto en el mundo del trabajo, es porque sobre un tema o problemática hay al menos dos visiones distintas, o más. De la misma forma, hay que reivindicar que cuando hay un convenio colectivo que se firma por acuerdo y por consenso, es porque todas las partes contribuyeron efectivamente para que eso se pudiera concretar”.

En esa línea, afirmó que “casi con certeza, se tuvo la flexibilidad necesaria de a veces postergar algunas demandas, flexibilizar posturas o ceder en ideas o propuestas, para que esto se pudiera concretar, pensando en que se tenía que avanzar en materia de derechos laborales y salariales”.

Destacó, además, que a veces “estas demandas se concretan en un convenio colectivo y no son solamente en materia de orden salarial. El salario es muy importante para los trabajadores, para todos los obreros, pero también hay cuestiones que la secretaría de Estado presenta en la mesa de negociación. En materia de derechos, equidad, datos e igualdad, tienen el mismo significado y valor para quienes representamos y dedicamos el trabajo que realiza el MTSS”.