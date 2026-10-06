Perrone propuso formalmente crear una comisión bicameral para analizar los allanamientos nocturnos

La posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos, para lo que se precisa un plebiscito que reforme el artículo 11 de la Constitución –que los prohíbe–, volvió a estar en la agenda política a impulso del Partido Nacional (PN). En concreto, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, hace un mes le planteó al mandatario Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria en el ámbito de Presidencia para analizar el tema. A su vez, este martes, en la reunión de coordinadores de bancada de diputados, el representante de Cabildo Abierto Álvaro Perrone planteó una idea similar, pero a nivel parlamentario.

En diálogo con la diaria, Perrone señaló que propuso crear una comisión bicameral, “que funcione dos o tres meses”, por la que pasen “todas las delegaciones” que quieran asistir, del Ministerio del Interior, el sindicato policial, la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera. “Y que ahí quede un trabajo parlamentario escrito, que sea un insumo para que la población y los partidos políticos tomen lo que entiendan necesario. Porque, evidentemente, los allanamientos nocturnos van a estar en la próxima campaña”, sostuvo. El diputado subrayó que la propuesta no significa que esa comisión “vaya a definir los allanamientos nocturnos”, sino que va a “recabar información”.

Agregó que “en base a eso capaz que hay un convencimiento y se llega a un acuerdo, por lo menos para presentar una moción como la que está intentando llevar” el senador blanco Carlos Camy.

Perrone destacó que este planteo surgió porque “hay mucha desinformación, sobre todo de lo técnico”, y les falta información relacionada con “armamento, cuidado del personal, la forma en la que se llevan adelante los allanamientos y qué cantidad de allanamientos habría que hacer”. “Porque todos opinamos con desconocimiento. Entonces, la forma de tener el conocimiento es que vengan los que saben o los que quieran opinar”, sostuvo. Insistió con que “toda la parte de tecnología” que implican los allanamientos nocturnos, como las cámaras infrarrojas, es sobre lo que tienen más desconocimiento. También destacó que se precisa “evidencia comparativa de otros países” para ver “qué tan eficiente es” el allanamiento nocturno.

Ahora Perrone espera que le contesten los demás partidos. En el caso del PN, el representante Juan Martín Rodríguez, uno de los coordinadores de la bancada de diputados blancos, señaló a la diaria que la respuesta la tendrán luego de la reunión de la agrupación parlamentaria nacionalista, que se hará este miércoles. En cambio, de filas coloradas Perrone ya recibió respuestas favorables. Por ejemplo, la del senador Robert Silva, quien dijo a la diaria que hace unos días le contestó al diputado cabildante que está de acuerdo porque “es un instrumento que el país necesita, y si hay un mecanismo que permita a todas las partes exponer su posición y, eventualmente, llegar a un acuerdo, no hay que desechar nada”. Resaltó que el senador Andrés Ojeda, de su mismo sector –Unir para Crecer–, también está de acuerdo.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, del sector Vamos Uruguay, señaló a la diaria que, si lo propuesto por Perrone “es una comisión con fines legislativos, es positiva”, porque “se puede convocar a una cantidad de expertos” en materia constitucional y de seguridad, y así pueden intercambiar ideas para luego “tener una conclusión y analizar los caminos que se tienen que seguir desde el punto de vista constitucional”, por lo tanto, “aportaría a un debate que debe ser serio”.

Por último, el diputado del oficialismo Alejandro Zavala, uno de los coordinadores de su bancada, que estuvo presente en la reunión interpartidaria de este martes, indicó a la diaria que todavía no tomaron postura sobre la propuesta y que para el Frente Amplio “no es urgente”.