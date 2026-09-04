Orsi recibió a Ojeda, que le sugirió tres actividades para su agenda ONU y le planteó dos propuestas vinculadas a la seguridad

El líder colorado propuso al mandatario “ver la posibilidad de tener algún tipo de partida económica específica para la seguridad de los fiscales” y el “policiamiento 24 horas de los barrios más complicados”

Este viernes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en la Torre Ejecutiva a los líderes de los partidos políticos opositores tras múltiples aplazamientos antes de su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas a finales de este mes. El primero fue Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado (PC), que estaba citado a las 15.00.

En paralelo, frente a la carpa que instalaron los empleados tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en rechazo a los atrasos salariales y que hoy cumple 19 días, se desarrolló una movilización. Los autoconvocados cortaron el tránsito por la circunvalación sobre las 16.00: “Mides no paga” y “si el trabajo es esencial, el salario también”, se leyó entre la cartelería, aunque el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines –responsable de la carpa– comunicó que la protesta no constituyó una medida de sus afiliados.

Tras la reunión, Ojeda dijo en rueda de prensa que es “imposible” pensar al Uruguay con partidos que “no dialogan con el presidente”, con lo que consideró inaugurado “un canal de diálogo más profundo”. Indicó que consultó a Orsi por la agenda de la Organización de las Naciones Unidas y dijo que le sugirió priorizar “tres actividades muy concretas” que a su entender son de “alto interés” para el país: reuniones con fondos de inversión, una cita convocada por el presidente chileno José Antonio Kast vinculada a la “coordinación en cuestiones de crimen organizado” y un encuentro con otros mandatarios sobre “el futuro de la inteligencia artificial”.

“Uruguay vive de las inversiones que recibe y de los créditos que recibe del exterior. De esto depende en buena medida el trabajo de nuestra gente”, señaló. Dijo que antes de asistir llamó al expresidente Julio María Sanguinetti, quien le trasladó que el PC “siempre ha tenido una política de Estado en materia de política exterior” y que la reunión era “fundamental”.

En función de que el encuentro era uno a uno, el colorado introdujo otros temas. Ojeda le trasladó a Orsi “la posibilidad de tener algún tipo de partida económica específica para la seguridad de los fiscales en virtud de lo que compartió Mónica Ferrero en la Rendición de Cuentas”, junto a una propuesta escrita de “policiamiento 24 horas de los barrios más complicados en materia de violencia y narcotráfico, con la sugerencia de empezar por tres de ellos a modo de plan piloto” –Cerro Norte, Marconi y Cuenca de Casavalle–. Orsi evaluará ambos puntos.

Por otro lado, Ojeda señaló que Uruguay no puede “estar en clima furioso electoral a tanto de votar”, ya que todavía restan años de gestión frenteamplista. “Yo no concibo un Uruguay, que tiene esa foto de convivencia democrática de todos los presidentes, en el cual los presidentes de los partidos no dialoguemos con el presidente de la República”, señaló, además de expresar satisfacción por el formato individual, ya que dispuso de más tiempo, y afirmó que la no participación del Partido Nacional este viernes es “un tema exclusivo de agenda”.

Finalmente, agregó que “no ayuda” que los senadores frenteamplistas y el presidente del partido, Fernando Pereira, estén “incendiando la pradera todos los días” en una relación “de acción y reacción”. Y dijo que será “mucho más fácil concretar estas charlas si toda la barra que tiene por debajo afloja y lo ayuda a conversar”, algo que trasladó al presidente. “El que gana y es gobierno tiene la responsabilidad mayor a la hora de generar un clima de paz”, dijo.

El senador entregó tres documentos a Orsi

Ojeda entregó tres documentos a Orsi que reflejan lo anterior, a los que accedió la diaria.

El primero refiere a la “posición del Uruguay en materia internacional” y plantea, entre otros puntos, que el país no debe “aparecer ni probrasileño ni proargentino en función de simpatías o antipatías circunstanciales con sus gobiernos” y debe priorizar “el equilibrio de potencias”, al tiempo que “reafirma su compromiso con la democracia, los derechos humanos y las elecciones libres”, particularmente “la realización cuanto antes” de una en Venezuela.

Además de plantear que “la paz en Medio Oriente requiere el desarme de quienes todavía sostienen la desaparición del Estado de Israel”, sostuvo: “Uruguay no está obligado a ejecutar órdenes de detención de la Corte Penal Internacional cuando eso entre en conflicto con las inmunidades de jefes de Estado y otros representantes que el país debe respetar conforme al derecho internacional, tal como lo prevé el propio Estatuto de Roma”. Una rige sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Por otro lado, sugiere “asegurar los fondos solicitados por la propia Fiscalía General de la Nación para tres partidas que atacan directamente los cuellos de botella del sistema” en la Rendición de Cuentas por un total de 228.266.059 pesos anuales.

Por último, en materia de seguridad, refleja que la propuesta está basada en el Plan Bandera que se desarrolló en la ciudad argentina de Rosario y que, al margen de los tres vecindarios iniciales, habría una “extensión gradual” a otras zonas periféricas como Malvín Norte y el norte del Cerro.

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