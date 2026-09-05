Pablo Mieres y Guido Manini Ríos se reunieron con Orsi en Torre Ejecutiva

El líder del Partido Independiente trasladó al mandatario desacuerdo con la represa en Casupá; en tanto, el cabildante consideró “lamentable” el manejo político de la convocatoria por parte de otros partidos.

Este viernes, tras recibir al senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en Torre Ejecutiva, el presidente Yamandú Orsi también dialogó por separado con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y con el cabildante Guido Manini Ríos.

Las charlas con los líderes políticos llegan días antes de su viaje a Nueva York para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas –entre el 22 y 28 de setiembre– y abordan “la política internacional en una coyuntura tan especial”, señaló en rueda de prensa. Orsi se reunirá el lunes 7 con el presidente de su partido, Fernando Pereira, y con el presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, esa misma semana.

Manini Ríos, el último dirigente en encontrarse con el mandatario este viernes, señaló que intercambiaron sobre la situación mundial, regional y continental en una reunión “muy fructífera”. Hubo “muchas coincidencias” y subrayó que “el juego de Uruguay tiene que ser apostando a una integración regional y continental”, ya que “la única forma de algún día poder hablar de igual a igual con los grandes bloques que hoy dirigen el mundo” es lograr conformar “un Estado continental en América Latina”.

“Lamentablemente, los líderes que podrían impulsar esa integración muchas veces terminan en ese tipo de enfrentamientos, de conflictos, de divisiones, de peleas, que tiran por borda cualquier intento”, señaló. Manini Ríos, que obsequió a Orsi un libro de Alberto Methol Ferré sobre “la necesidad de la integración continental”, no hizo planteos.

Guido Manini Ríos, el 4 de setiembre en la Torre Ejecutiva, en Montevideo. Foto: Laura Sosa

Sobre las postergaciones que atravesó el llamamiento, consideró que “es lamentable que se maneje así una convocatoria” del presidente, y que si hay algo que debe “unir a todos los uruguayos” es la posición del país en el mundo, ya que además “va a afectar a próximos gobiernos”. “Yo creo que no hay lugar a ese tira y afloje que hay o que hubo. Me parece que cuando el presidente convoca para un tema de estos no hay dos lecturas, hay que participar, dar ideas –por supuesto que podrá tomarlas o no el señor presidente–, pero decir lo que uno piensa de cada uno de los temas me parece que está en la tapa del libro de cualquier político”, señaló.

A su turno, Ojeda pidió a Orsi recursos para la Fiscalía. Manini consideró que debe contar con “las herramientas necesarias para funcionar adecuadamente” y evitar que las carencias económicas generen “un mal funcionamiento de todo el sistema de justicia”, dado que “asumió un protagonismo en todo el juicio que no fue acompañado” por los fondos. Sobre la seguridad pública, reivindicó las propuestas de CA y dijo que “no se puede simplificar y decir que se vaya el ministro”, sino que es necesario “pensar en un redespliegue policial”, “volver a potenciar las comisarías de barrio”, “sellar a cal y canto” las fronteras y rehabilitar “presos mediante el trabajo”. “Algunos puntos se están empezando a considerar”, dijo.

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Mieres dijo que todo indica que la reserva de Casupá “va a ser un fracaso”

“Hay una opinión bastante en común en el sentido de que Uruguay tradicionalmente debe reivindicar el papel que ha jugado en las misiones de paz. Ratificar ese lugar que nos ha dado, además, mucho prestigio, y que es una política de Estado, y reconocer que Naciones Unidas vive hoy un momento difícil que implica discutir su renovación”, indicó Mieres en rueda de prensa.

En la reunión, Mieres reiteró a Orsi la “problemática” de la represa que el gobierno pretende construir en Casupá, catalogada como de “alto riesgo ambiental y social” por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que la financiará. El PI sigue convencido de que es una decisión “profundamente equivocada”: señaló que es importante pensar una toma desde el Río de la Plata y que el gobierno está “encaprichado en hacer algo que todo indica que va a ser un fracaso”.

Asimismo, explicó a Orsi “cómo fue el procedimiento” de la demanda civil que el PI presentó contra OSE para suspender su construcción, abordó el hidrógeno verde –tema en el que, por parte del gobierno, sigue existiendo “un compromiso positivo”– y le planteó “la importancia de dar el respaldo a Mónica Ferrero”, que cuenta con “el apoyo personal del presidente de la República”, además de agregar que, en función de su rol, “un eventual cambio en la posición de la Fiscalía General sería una señal pésima para el combate al narcotráfico”.

Consultado sobre los vaivenes políticos por el encuentro, entendió importante que al final se haya logrado crear un clima en el que los partidos políticos, particularmente de la oposición, “tienen diálogo con el gobierno, más allá de las diferencias”. “Él valoró mucho las reuniones que está teniendo, lo dijo más de una vez. Incluso habló de la posibilidad de hablar sobre otros temas más adelante. Me parece que en ese sentido hay una actitud abierta y constructiva”, cerró.