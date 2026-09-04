Orsi tras intento de femicidio en la FMED: “No responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo”

El presidente reiteró que la agresión en un centro educativo constituye “un hecho aislado” y que se vincula “con algo cultural y con algo filosófico, que tiene que ver con la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, ofreció una rueda de prensa durante la inauguración del Centro Cívico del Andaluz en la mañana de este viernes en el municipio homónimo del departamento de Canelones. En ese marco, el mandatario abordó el intento de femicidio en el edificio anexo de la Facultad de Medicina y dijo que no tiene nada para aclarar en relación con sus dichos del jueves, cuando señaló que se trata de “casos muy aislados”, lo que suscitó el repudio del movimiento estudiantil y en particular de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM).

“Aclarar no, porque quedó claro lo que dije. Cuando se nos habló y se me preguntó sobre si el sistema de Secundaria había estado a la altura, yo dije [que] para la educación secundaria, por lo que había ocurrido, había sido un hecho aislado. La violencia de género no es ningún hecho aislado. Yo dije que acá hay un problema de violencia dirigida a las mujeres. Capaz que me faltó precisar eso, pero el tema violencia de género no es un hecho aislado”, dijo.

Al mismo tiempo, señaló que “tampoco tiene que ver con la justificación de si estaba enfermo” o si “tenía tal problema”, sino que configura un caso de violencia de género y no tiene dudas al respecto.

Orsi dijo que dialogó con los docentes de secundaria y le contaron “cómo fue manejado el tema con las herramientas que tenían”, por lo que, cuando le consultaron “si la educación secundaria había podido resolver un problema que había empezado allá”, respondió que “fue un hecho aislado”. “Uno puede forzar el contexto, pero tampoco tanto”, afirmó.

En sus palabras, la violencia de género “es de todos los días”, por lo que pidió “analizar la historia que hay detrás de esto que ocurrió”, ya que se vincula con lo que sucede “puertas adentro de una familia” y lo que pasa “en el barrio”, elementos que conducen hacia lo mismo: “La violencia del hombre hacia las mujeres”.

Consultado sobre si el hecho de que ocurra dentro de un centro educativo agrava la situación, aseveró que “pasa en cualquier lado”, como en la interna de los hogares y en los espacios públicos.

Según Orsi, otros países, incluyendo algunos “muy desarrollados”, sí tienen problemas evidentes de seguridad en los centros de enseñanza. “En este caso, que fue lo que me preguntaron, no responsabilicemos a las instituciones de algo que es mucho más profundo y que tiene que ver con algo cultural y con algo filosófico, que tiene que ver con la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer. No tengo duda”, señaló.

La agenda de Orsi: reuniones con líderes opositores e intendentes

Por otro lado, el mandatario señaló que las reuniones que mantendrá este viernes con líderes de partidos políticos opositores –Andrés Ojeda, del Partido Colorado; Pablo Mieres, del Partido Independiente; y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, en ese orden– pasan por la “vinculación con el mundo exterior o la política internacional en una coyuntura tan especial”, marcada por su inminente viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fines de este mes.

Según el mandatario, no se hablará sobre seguridad, ya que ese tema es “para otro momento”. Además, dijo que para la reunión con el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, todavía no se fijó hora, pero será “la semana que viene”, y que el hecho de reunirse por separado “es un tema de conveniencia”: “Uno tiene que encontrar la forma de que las cosas sucedan. Hay que buscar el mejor camino y que resulte cómodo a todos”.

Orsi también habló sobre la reunión que tiene prevista para el jueves 10 de setiembre, cuando recibirá a los 19 intendentes en Anchorena para coordinar esfuerzos de cara al fenómeno climático de El Niño. Dijo que “hacía falta bajar un poco la pelota” y, consultado por El Niño, señaló que participará el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, aunque los jerarcas departamentales ya “tienen bastante claro todo”. “Además, se la debo a los intendentes, que es una juntada más íntima”, dijo.

Sobre los recursos a disposición, dijo que los fondos para las intendencias “son inéditos en este período”, pero está planteado que, de ocurrir eventos climáticos de gran envergadura, hay “organismos internacionales que pondrían recursos y nosotros vamos a echarle mano”. En ese sentido, Uruguay “abre puertas para que vengan recursos” desde organismos internacionales, al igual que otros países de la región, y “cuando ocurra, veremos cómo la utilizamos de la mejor forma”.