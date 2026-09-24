El Niño: OPP flexibiliza criterios para que intendencias puedan adelantar uso de recursos para preparar eventual emergencia

Tras reunirse con el Congreso de Intendentes, Arim explicó que el objetivo es “habilitar” que los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior “puedan ser aplicados a mantenimiento”.

La Comisión Sectorial de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aprobó este jueves un régimen excepcional y transitorio para el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), con el propósito de que los gobiernos departamentales puedan acceder con “mayor flexibilidad y agilidad” a los recursos disponibles previstos en el presupuesto quinquenal para prepararse ante el fenómeno climático El Niño, que, según se pronostica, se intensificará entre octubre y diciembre de este año.

La resolución se aprobó tras una reunión del director de la OPP, Rodrigo Arim, con el Congreso de Intendentes. En diálogo con la diaria, Arim señaló que la medida surgió por una propuesta que hizo el Poder Ejecutivo a las intendencias. Explicó que la resolución consiste en “flexibilizar los criterios para el uso de los recursos que hoy la OPP les transfiere a los gobiernos departamentales a través de dos instrumentos: el Fondo de Desarrollo del Interior y los recursos asociados al desarrollo de los gobiernos municipales”.

El director de la OPP indicó que, en ambos casos, la operativa cotidiana para activar esos fondos requiere que las intendencias presenten proyectos de inversión que luego son evaluados y analizados por la OPP, lo cual “es bastante exigente desde el punto de vista del procedimiento general”.

El objetivo de la reciente resolución es “habilitar que los recursos que provienen de esos fondos puedan ser aplicados a mantenimiento” en el caso de que las intendencias puedan “identificar respuestas inmediatas”. “Si hay que limpiar alcantarillas porque eso implica asegurar una mejor circulación del agua, eso es algo que pueden atender con estos recursos y que no podían hacer antes de esta propuesta”, detalló.

El 10 de setiembre, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con el Congreso de Intendentes en Anchorena para coordinar medidas ante los posibles efectos de El Niño. En el encuentro, uno de los puntos centrales planteados por los intendentes fue justamente la necesidad de contar con recursos para ejecutar obras preventivas. En esa línea, el senador nacionalista Sergio Botana pidió al gobierno días atrás en el Parlamento que se pueda adelantar “algunas inversiones u obras” para “mitigar el daño a los caminos, las personas y sus propiedades”.

En ese sentido, de acuerdo con un documento de la OPP al que accedió la diaria, el “criterio general” de la medida que se adoptó este jueves es “aprovechar la previsibilidad de fenómenos para actuar antes de que se produzcan los daños, utilizando con mayor flexibilidad y rapidez recursos e instrumentos que ya se encuentran disponibles”.

La OPP aclara que las medidas no “modifican la distribución de recursos entre los departamentos ni implican, por sí mismas, la creación de una nueva partida extraordinaria”, sino que cada gobierno departamental utilizará “su propia asignación del FDI”. Lo que se flexibiliza “es la forma y la velocidad con que determinados recursos pueden utilizarse ante la contingencia”.

Para flexibilizar el acceso a los recursos para las “intervenciones sencillas” vinculadas a El Niño, la OPP también habilitará mecanismos destinados a reducir los tiempos de tramitación. Estos son: un formulario simplificado, que será acompañado de una fundamentación técnica por parte de la intendencia; una evaluación técnica abreviada por parte de la OPP; y una visita técnica “cuando resulte necesaria”, si bien se indica que se podrá prescindir de ella “cuando la naturaleza simple del proyecto y la información disponible permitan emitir adecuadamente el informe técnico”.

La OPP puntualiza que la agilización del trámite “no elimina el informe técnico previo, la supervisión ni la certificación” del organismo. Señala que el objetivo es “simplificar las etapas que no agreguen valor en proyectos de baja complejidad, manteniendo los controles y las responsabilidades técnicas”.

Otra de las medidas adoptadas consiste en la conformación de un espacio de coordinación entre las diferentes divisiones del Área de Descentralización de la OPP para “canalizar la información asociada al fenómeno, centralizar las propuestas y favorecer las complementariedades entre divisiones y los diferentes programas”.

La medida permitirá financiar servicios y proyectos de mantenimiento

En el documento de la OPP se detalla que se habilitará de manera excepcional la posibilidad de destinar hasta el 100% de la asignación disponible a “proyectos de mantenimiento vinculados con la prevención, preparación, respuesta o rehabilitación frente a la contingencia meteorológica”.

La ampliación votada este jueves comprende, entre otras intervenciones ya elegibles por el FDI, proyectos de mantenimiento para la caminería rural departamental, así como para la conservación y la recuperación de calzadas, cunetas, drenajes, alcantarillas y demás componentes asociados.

Además, entre los proyectos de mantenimiento se podrán financiar servicios contratados a empresas para realizar tareas vinculadas con la contingencia meteorológica, como limpieza de cursos de agua, sistemas de drenaje y desagüe, fosas sépticas, desobstrucción de alcantarillas, limpieza de cunetas y otras intervenciones.

Arim dijo que la medida también habilita a las intendencias a gastar parte de los recursos en acopio preventivo de materiales e insumos, lo que “les puede dar una respuesta más rápida” a los gobiernos departamentales en la operativa cotidiana “cuando hay problemas de deterioro e infraestructura”.

Sobre esto, el documento de la OPP advierte que, cuando los recursos se utilicen para la adquisición y el acopio de materiales, “las cantidades deberán guardar una relación razonable con las necesidades identificadas”. Para eso, “se mantendrán mecanismos de registro y trazabilidad sobre el ingreso, existencia, utilización y destino de los materiales, procurando evitar sobreacopios, utilización para finalidades ajenas o situaciones de doble financiamiento”.

Los municipios “podrán reorientar recursos ya asignados”

Por otro lado, para los 136 municipios del país también se habilitará un régimen excepcional y transitorio dentro del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. En el documento, la OPP indica que, si bien el Reglamento de Gestión Administrativa prevé dos instancias de reformulación del Plan Operativo en julio y en octubre, con carácter excepcional, se habilitará una instancia adicional en noviembre. Se señala que los municipios “podrán reorientar recursos ya asignados y aún no ejecutados hacia acciones de preparación, mitigación y respuesta vinculadas con la contingencia meteorológica”.

Asimismo, para reducir los tiempos de ejecución de proyectos se aplicará, de forma excepcional, el mismo criterio de régimen del FDI. Se apunta que la autorización “no sustituirá la aprobación definitiva de la reformulación por la Comisión Sectorial ni generará por sí misma derecho a nuevas transferencias”.