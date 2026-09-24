La Jutep recibió denuncia anónima contra el edil nacionalista Gonzalo Gómez

El organismo tiene un plazo no mayor a 90 días para pronunciarse sobre el caso.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió en las últimas horas una denuncia anónima contra el edil del Partido Nacional (PN) por Montevideo Gonzalo Gómez, según informó Telenoche y confirmó la diaria con fuentes del organismo. Gómez, electo por la lista 250, del sector Por la Patria, tenía como asesor en la Junta Departamental a Pablo Leiva, quien resultó condenado por lavado de activos en el marco de la operación Trazador.

En ese operativo, la Policía incautó más de 260 kilos de droga, armas, vehículos y dinero en una casa en Brazo Oriental, en Montevideo, y detuvo a cuatro personas. Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría.

En un comunicado, Gómez anunció la desvinculación de Leiva y afirmó que el hijo de este, Lucio Leiva, también asesor en la Junta Departamental, fue liberado tras ser detenido, por lo que “no corresponde atribuirle responsabilidades por los hechos que se investigan respecto de su padre”.

Desde la Jutep señalaron a la diaria que se trata de la primera denuncia por este caso y apuntaron que, de acuerdo con el protocolo previsto, el organismo deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 90 días.

A nivel nacional, la lista 250 es liderada por Jorge Gandini, exsenador nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos. A partir de la incautación del celular de Pablo Leiva, la Policía está investigando el eventual uso en el esquema de lavado de una sucursal de cobranza que está a nombre de la esposa de Gandini, Laura Scalabrino Muga. En una conferencia de prensa, el dirigente nacionalista aseguró que el local no fue utilizado para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El PN todavía no se ha expresado formalmente sobre la situación. Se espera que Gómez, que regresará de China el fin de semana, dé explicaciones a la interna del partido.

Desde el oficialismo, en tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este miércoles en rueda de prensa que existe preocupación por “la posibilidad de que el narcotráfico ingrese al financiamiento de los partidos políticos”. De todos modos, puntualizó: “Para ser carroñero, por unos votitos, no estamos”.

“No debería haber dos opiniones sobre el tema. Es un tema que afecta a la sociedad uruguaya. De ahí a meternos con un partido que tiene 190 años de historia, un abismo. No tenemos ninguna intencionalidad de eso. Sí nos preocupa que un asesor de un edil estuviera vinculado a una trama de este tipo”, expresó Pereira.