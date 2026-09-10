Orsi se reunió con intendentes para coordinar medidas ante El Niño

Yamandú Orsi y Carlos Enciso luego de la reunión entre el presidente y los 19 intendentes en la estancia presidencial de Anchorena. Foto: Ignacio Dotti

En el encuentro se analizaron medidas preventivas, fondos y refugios, y se destacaron coincidencias con la oposición en materia de política exterior.

Este jueves, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió, en la estancia Anchorena, departamento de Colonia, con los intendentes de todo el país para coordinar medidas ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

El encuentro se desarrolló en horas del mediodía, y, cerca de las 15.30, Orsi y el intendente de Florida, Carlos Enciso, conversaron con los periodistas que habían llegado hasta ese lugar. La prevención de inundaciones, el mantenimiento de drenajes y cursos de agua, los caminos, las viviendas y la preparación de recursos para atender eventuales emergencias fueron algunos de los principales asuntos abordados durante un encuentro que se extendió durante unas cuatro horas.

En diálogo con la prensa, Enciso destacó la importancia de la instancia para coordinar las acciones entre el gobierno nacional y las intendencias, y explicó que el objetivo “es trabajar desde ahora en la prevención, pero también establecer mecanismos para responder ante una eventual emergencia y posteriormente atender las tareas de reconstrucción”.

El intendente de Florida explicó que los efectos del fenómeno climático pueden variar según el departamento y abarcar desde problemas en la caminería y dificultades logísticas hasta afectaciones en viviendas y sistemas de drenaje. Enciso destacó que en la reunión también participó el Sistema Nacional de Emergencias, que continuará trabajando con los gobiernos departamentales para anticipar medidas y ajustar los mecanismos de respuesta.

Uno de los puntos centrales planteados por los intendentes fue la necesidad de contar con recursos para ejecutar obras preventivas. En ese sentido, Orsi explicó que los fondos de contingencia están diseñados fundamentalmente para actuar cuando ocurre una emergencia, pero que algunas intervenciones, especialmente las vinculadas al drenaje y los cursos de agua, deben realizarse antes.

Asimismo, el presidente aseguró que el gobierno nacional está dispuesto a reponer los recursos que las intendencias deban utilizar ahora en obras extraordinarias de prevención. La intención es establecer mecanismos de transferencia más ágiles y flexibles para que los gobiernos departamentales puedan actuar antes de que se produzcan los eventos climáticos.

“Si se tocan algunos de los recursos, no quiere decir que después no se reponga”, señaló Orsi, al explicar que existen distintas líneas de transferencia y que se buscarán los mecanismos adecuados para atender las necesidades de las intendencias.

El presidente remarcó que todavía “no es posible determinar con precisión dónde ni con qué intensidad se producirán los efectos de El Niño”, y planteó la necesidad de prepararse para distintos escenarios, “incluyendo el abastecimiento de combustible y materiales, la disponibilidad de centros de acopio y la existencia de elementos para atender a las personas eventualmente afectadas”.

Orsi adelantó que también se trabaja en la identificación de lugares que puedan funcionar como refugios para familias que deban abandonar sus viviendas, particularmente en zonas próximas a cursos de agua, y agregó que algunas intendencias podrían necesitar alquilar espacios para ese fin, aspecto que será contemplado en los mecanismos que se definan.

Diálogo con la oposición

Durante la conferencia, Orsi también fue consultado por el diálogo político que viene manteniendo con dirigentes de la oposición. El presidente mantuvo reuniones con Álvaro Delgado, dirigente del Partido Nacional, con el senador colorado Andrés Ojeda y con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Sobre esos encuentros, destacó que hubo “mucha franqueza” y aportes diversos, algunos de los cuales comparte directamente y otros que deberán ser analizados. Orsi sostuvo además su disposición a mantener espacios de intercambio de carácter multipartidario y horizontal.

En ese marco, fue consultado sobre la posibilidad de avanzar en una discusión sobre los allanamientos nocturnos. El presidente dijo que no se niega a analizar ninguna propuesta que pueda contribuir a la seguridad, teniendo en cuenta que “los tiempos cambian” y que también han cambiado el crimen y el delito. No obstante, dijo que “ese debate debería darse en un ámbito colectivo con las distintas fuerzas políticas”.

Respecto al conflicto en el puerto y la situación planteada en torno al Ministerio de Trabajo, Orsi señaló que el gobierno busca encontrar una salida y remarcó que “lo fundamental es no echar nafta al fuego”. Consultado específicamente sobre la posibilidad de declarar la esencialidad, respondió que este jueves no estaban dadas las condiciones para adoptar esa medida.

Coincidencias en política exterior

La política internacional ocupó también parte de las declaraciones del presidente. Orsi destacó que encontró “mucha coincidencia” con los partidos de la oposición en materia de política exterior, particularmente en aspectos que consideró centrales para la tradición diplomática uruguaya.

Entre los puntos compartidos mencionó la solución pacífica de los conflictos, la confianza en los organismos multilaterales, la defensa de los regímenes democráticos y las libertades. Según explicó, existe en esos temas un marco de acuerdo que atraviesa a los distintos partidos y que tiene relación con la propia tradición política del país.

“Nos gusta transitar por el camino de la República, la democracia y la prudencia a la hora de meternos en líos que no son nuestros”, sostuvo Orsi al referirse a esas coincidencias.