Botana y El Niño: “Si vamos a esperar el reunionismo de la izquierda, mientras debaten este tema, ya se les pasó el gobierno”

El secretario de Presidencia explicó en comisión los ejes en los que están trabajando para mitigar los efectos del fenómeno climático, pero el senador blanco dijo que quedó con “preocupación”.

Este lunes, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores siguió recibiendo a jerarcas de los distintos incisos para tratar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El primer organismo que asistió fue Presidencia de la República.

En rueda de prensa, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que una parte importante de la comparecencia se la llevó el intercambio sobre lo que será el fenómeno de El Niño, para analizar de qué manera pueden trabajar en conjunto para mitigar “previamente a que llegue el episodio, y luego, cuáles son los recursos” que van a emplear para atender la emergencia, porque están previendo un desplazamiento de 25.000 personas”.

“Ya tenemos ocho ejes de trabajo que están montados y trabajando, que tienen que ver con empresas públicas, gobiernos departamentales y distintos ministerios. Evidentemente, va a tener un impacto fuerte en Uruguay, en términos productivos y de desarrollo social, y para eso se están previendo un conjunto de recursos, y el Estado ya tiene créditos contingentes para atender esta situación”, subrayó Sánchez.

Además, el jerarca resaltó que una de las medidas que tomaron es que dentro de la Comisión Sectorial de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto habilitaron a que “se utilice el 50% del Fondo de Desarrollo del Interior para tareas de mantenimiento referidas a El Niño”, con el objetivo de que las intendencias puedan disponer de estos recursos “para empezar a actuar”.

Sobre el proyecto de Rendición de Cuentas en sí, Sánchez insistió en los ejes que marcó el gobierno, que pone “los recursos en la infancia, la seguridad, la educación y las personas en situación de calle”. Destacó que restringieron “el 50% de los gastos de misiones oficiales del gobierno central y de los gastos de catering, para destinarlos a trabajar en el INAU, justamente, a las infancias más desprotegidas”.

“Además, hemos recortado el 5% de gastos de funcionamiento de todos los incisos de la Administración Central, a efectos de financiar áreas prioritarias como la seguridad, que implica mayor equipamiento policial, la compra de mejor equipamiento y tecnología. Además, la creación de 300 cargos policiales, que parte importante de ellos van a estar destinados a trabajar en las distintas comisarías, para que puedan tener un patrullaje mucho más eficiente”, finalizó.

Botana y el “reunionismo de la izquierda”

Por su parte, el senador blanco Sergio Botana, integrante de la comisión, luego de la comparecencia de Sánchez dijo en rueda de prensa que les dejó “preocupación” el tratamiento de la emergencia por El Niño. Subrayó que a esta altura ya saben que habrá “inundaciones, problemas graves, vientos y destrucciones” entre setiembre y noviembre, y entre marzo y abril. “Lo que quiere la oposición es que algunas inversiones u obras las anticipemos, de modo de mitigar el daño sobre los caminos, las personas y sus propiedades. Hay que anticiparse a las cosas”, insistió. De todos modos, Botana dijo que al final los “tranquilizaron un poquito” con el tema de la mitigación del daño, porque los jerarcas de Presidencia señalaron que “de algunas cosas se están preocupando antes” y recibieron “alguna explicación particular también”.

Consultado por la prensa sobre qué cosas piensa que se podría hacer ya para anticiparse a los efectos de El Niño, Botana mencionó “limpiezas de cauces, canalización de otros cauces, romper alguna represa que esté molestando, y hay que tener los equipamientos de vehículos, botes, gomones”, etcétera. “Hay que tener las cosas para compensar algunos daños sobre la agricultura. Hay que tener varias cosas ya trabajadas, con tiempo. En el Río Uruguay va a ser complicada la cosa, esas inundaciones son grandes, hay que tener dónde llevar mucha gente. Así que hay trabajo en serio para mitigar”, insistió.

Por último, sobre el encuentro que tendrá el presidente Yamandú Orsi con los 19 intendentes este jueves en Anchorena, en el que justamente el tema principal serán las medidas contra El Niño, Botana contestó: “Si vamos a esperar el reunionismo de la izquierda, mientras debaten este tema, ya se les pasó el gobierno. Ya les dijimos: les habilitamos, desde el punto de vista legislativo, que vean un lugar donde les podamos hacer las sugerencias, y denle para adelante. Porque, si no, va a salir carísimo, y va a dañar muchísimo”, finalizó.