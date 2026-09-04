Orsi sobre el intento de femicidio en la Facultad de Medicina: “Acá el tema de fondo es la violencia”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, asistió en la noche de este jueves a un evento de Endeavor y fue consultado por la prensa sobre el intento de femicidio que sufrió una estudiante de 19 años en el edificio anexo de la Facultad de Medicina. El mandatario sostuvo que “acá el tema de fondo es la violencia”. “Los temas de salud mental y todo eso es un capítulo. Pero hay uno central, que es cuando nos educamos o nos forman o inculcan pautas de violencia”, expresó.

El presidente comentó que en las últimas horas habló con “gente de Secundaria que alguna vez intervino en el caso particular” del agresor, también estudiante de la Facultad de Medicina. “Lo que pasa es que los centros de educación necesitan de equipos multidisciplinarios, y en esa época, cuando ocurrió en [el liceo], no había”, señaló Orsi.

El mandatario dijo que, si bien “se trabajó de manera muy profesional, son bombas de tiempo”, ya que “no necesariamente se tiene un diagnóstico claro”.

Orsi sostuvo que se trata de “casos muy aislados”. “Basta mirar lo que pasa en países muy desarrollados, algunas catástrofes que ocurren, para entender que es un tema delicado”, agregó.