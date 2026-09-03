Ocho facultades ocupadas en reclamo de medidas contra la violencia de género luego de intento de femicidio en Medicina

Movilización en repudio de la violencia de género y cualquier tipo de violencia en el ámbito de la Udelar, el 2 de setiembre, en la Facultad de Medicina, en Montevideo.

Varios centros de estudiantes de la Udelar manifestaron su disconformidad con que el CDC no suspendiera las clases y también rechazan dichos del presidente Orsi.

La Universidad de la República (Udelar) sigue atravesada por el intento de femicidio que se vivió el martes en la Facultad de Medicina, que, entre otras acciones, motivó una concentración y movilización convocada por la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) desde la facultad hasta el Palacio Legislativo.

Este jueves, la AEM decidió ocupar el edificio anexo, cuya rápida reapertura había sido cuestionada por buena parte del estudiantado y de docentes de la facultad. “La violencia es estructural, la respuesta es colectiva”, dice uno de los posteos de la AEM que convocan a acompañar la ocupación.

Esa misma medida también fue tomada por otros centros de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), como el de Química, que también comparte el edificio Alpargatas, el de la Facultad de Psicología, el de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Además, otros centros de estudiantes resolvieron tomar la misma medida a partir de este viernes y por eso las facultades de Información y Comunicación, Ingeniería y Ciencias Económicas y de Administración están ocupadas. Por su parte, la Agremiación de Funcionarios Federados de la Udelar resolvió ocupar el edificio principal de la Facultad de Medicina desde la mañana del viernes.

En tanto, el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales realiza un paro activo durante la jornada de hoy y ocupará la facultad el lunes.

Desde la AEM dieron una conferencia de prensa en la que reclamaron que los docentes de la Facultad de Medicina tengan formación para acompañar a los estudiantes ante situaciones de violencia de género y en materia de salud mental. Si bien desde la asociación de estudiantes plantearon que debe dejarse claro que tener una patología de salud mental no equivale a ejercer violencia ni tampoco justifica que se intente matar a una mujer, señalaron que es importante que los futuros médicos estén formados en esa temática para hacer un abordaje integral de los casos que deban atender cuando ejerzan la profesión.

La AEM remarcó especialmente la necesidad de un mayor presupuesto para la educación, en particular para atender situaciones de violencia que, cada vez con más frecuencia, se dan en la sociedad y también en los centros educativos. En la noche de este jueves los estudiantes realizan una asamblea en la que definirán cómo siguen adelante con el conflicto.

En tanto, desde el Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología se convocó a un espacio de reflexión el día viernes a las 12.00, al que se invita a la comunidad de estudiantes para dialogar sobre la violencia basada en género en conjunto a integrantes del Comité de Equidad y Género y la comisión de trabajo sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la propia institución.

La consigna común es la necesidad de visibilizar las falencias institucionales en la Udelar para el abordaje de situaciones de violencia de género y del intento de femicidio de este martes. Por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de Química difundió un comunicado en el que consideró que las resoluciones tomadas por el Consejo Directivo Central de la Udelar sobre el caso fueron “muy leves” y han contribuido a “invisibilizar y minimizar la situación de emergencia” en la que se encuentran los servicios universitarios.

Al respecto, desde la AEM señalaron que en la sesión del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar del martes la delegación de la FEUU propuso la suspensión de clases, pero la propuesta no fue acompañada por los decanos, lo que generó malestar en el orden estudiantil. También causaron malestar las declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi, que este jueves, cuando se refirió al intento de femicidio en la Facultad de Medicina como “un hecho aislado”. Precisamente, una de las principales reivindicaciones de los estudiantes, que también es acompañada por otros colectivos, es la necesidad de entender lo sucedido como parte de una situación de violencia estructural hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Está previsto que el CDC de la Udelar sesione de forma extraordinaria este viernes para seguir analizando la situación y evaluar posibles medidas que mejoren la seguridad de los edificios universitarios y atiendan de mejor manera las situaciones de violencia de género.