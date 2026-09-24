Primera AGC no logró mayoría especial para reelegir a Héctor Cancela como rector de la Udelar

El 30 de setiembre se realizará una segunda asamblea en la que bajará la mayoría necesaria para la elección.

La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) se reunió este miércoles para considerar en una primera sesión la elección del rector de la institución durante los próximos cuatro años. El mandato del actual rector, Héctor Cancela, está próximo a vencer, ya que, si bien fue electo hace menos de un año y medio, su período de actuación es por el tiempo que quedaba del rectorado de Rodrigo Arim, quien renunció al cargo el año pasado.

La única candidatura que fue presentada fue la de Cancela, que, de esa forma, aspira a la reelección. Mientras varios colectivos de la Udelar todavía están analizando qué postura tomarán de cara a la elección del próximo rector, la AGC no logró reunir dos tercios de los votos -de un total de 112- necesarios para designar al candidato en esta primera instancia.

La mesa de la AGC definió que la segunda sesión para elegir rector se realizará el 30 de setiembre y, de acuerdo a la Ley Orgánica, en esa instancia se requerirán 57 apoyos.

Cancela apuesta a liderar un segundo rectorado a partir de algunos lineamientos establecidos en un documento titulado “Construcción colectiva de una universidad comprometida con el país”. Allí se realiza un balance de su año y dos meses de gestión y se plantea que los pilares universitarios de autonomía, cogobierno, laicidad, compromiso social, gratuidad y acceso abierto sean los pilares que rijan un segundo rectorado.

Además, el documento habla de cinco ejes de trabajo, titulados “una universidad de alto desarrollo académico conectada con la sociedad”; una Udelar “al servicio del país”; una institución “digna de habitar, sin violencias ni discriminaciones y con igualdad de oportunidades”; “una universidad cogobernada, democrática y participativa”, y “una gestión eficiente para la transformación institucional”.