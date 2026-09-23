Docentes denuncian “desborde” y reclaman más recursos y cargos para atender crecientes situaciones de violencia en liceos

Mientras en el liceo 70 del Cerro se denunció un episodio de “violencia policial” contra estudiantes y trabajadores, en el Miranda pusieron un ultimátum a la DGES ante condiciones “insalubres”

Además de la agresión a una maestra en una escuela de Montevideo, la semana pasada, la última antes del receso de primavera en la educación pública, estuvo marcada por reclamos en relación con otras situaciones de violencia. Por ejemplo, en el liceo 70 del Cerro se vivió un episodio que llevó a que la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) emitiera un comunicado en el que denunció “violencia policial” contra un estudiante y un trabajador del centro educativo.

Según explicó a la diaria Verónica Méndez, presidenta de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), el viernes de tarde pasó un móvil de la Guardia Republicana por la puerta del liceo y, luego de recibir algunas pedradas, un efectivo se dirigió al centro educativo. Según detalló Méndez, el policía se dirigió a un estudiante que estaba en la puerta de una forma “no adecuada” y “bastante violenta”, por lo que el portero del liceo intentó mediar.

La presidenta de ADES Montevideo lamentó que la situación terminara con el portero golpeado por el efectivo policial y detenido hasta la madrugada bajo la figura de desacato. Además de haber acompañado al funcionario y al núcleo sindical del liceo durante esas horas, Méndez participó en una reunión el lunes junto con representantes de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y el Ministerio del Interior. Según detalló, se habló de la necesidad de evitar que un episodio de ese tipo se repita y, para eso, después de las vacaciones se trabajará en una jornada con la comunidad educativa del liceo 70.

Más allá de que desde el sindicato son conscientes de que en algunos barrios se llevan adelante operativos de seguridad que son necesarios, y no justifican que se hayan tirado piedras a los efectivos, consideran que la forma en que los funcionarios policiales se dirigen a estudiantes y a un liceo debe ser otra, sostuvo Méndez.

La presidenta de ADES Montevideo señaló que cada vez con más frecuencia se registran situaciones de violencia extrema en muchos liceos. Por ejemplo, recordó que semanas atrás una bala había impactado contra un centro educativo y que también se han tenido que suspender la realización de actos patrios.

La semana pasada, el núcleo sindical de ADES Montevideo y la sala docente del liceo Miranda emitieron un comunicado en el que daban un ultimátum a la DGES para que responda algunos de sus pedidos para reforzar el equipo de funcionarios que tienen que atender este tipo de episodios de violencia, que se vienen dando de forma reiterada en el centro educativo.

De acuerdo con un comunicado difundido por el núcleo sindical, luego de reunirse en carácter de urgente, concluyeron que están cumpliendo sus tareas en “condiciones que desbordan las posibilidades de todo trabajo pedagógico posible y que generan condiciones laborales insalubres”. En particular, se habla de “agresiones físicas, situaciones de acoso, abuso y discriminación”, además de “ingresos violentos de adultos que generan situaciones pasibles de denuncia” y “desbordes emocionales cada vez más frecuentes”. Según denuncian los docentes del Miranda, el liceo no cuenta con recursos suficientes para atender estas situaciones, a lo que se suma que se hacen derivaciones de asistencia en salud que “no son atendidas”.

En concreto, los docentes señalan que estas tareas recaen en el equipo de adscripción y que, para un liceo que en total tiene cuatro plantas 1.200 estudiantes, por ejemplo, en el turno matutino solo hay cuatro adscriptas. Si bien la DGES ya rechazó el pedido de un quinto cargo de adscripción, ahora los docentes reclaman una respuesta ante un pedido realizado semanas atrás para al menos contar con horas de apoyo a esa función. Además, como el centro educativo cuenta con un patio al que es sencillo acceder desde afuera, los docentes piden que el cargo de portería también funcione durante el turno nocturno y también que se refuerce el equipo multidisciplinario. El núcleo sindical da plazo hasta el 28 de setiembre para que la DGES dé una respuesta a estos y otros pedidos, y advierte que, de lo contrario, se activarán medidas de lucha.

Méndez señaló que el reclamo de contar con cargos de portería durante todo el horario es un reclamo bastante extendido en los liceos del departamento y que la imposibilidad de cumplir con el pedido responde principalmente a motivos presupuestales. La presidenta de ADES Montevideo indicó que las situaciones que generan mayor preocupación en las comunidades educativas son protagonizadas por familiares de estudiantes y personas externas a los liceos. Si bien también hay peleas y situaciones complejas entre los estudiantes, Méndez dijo que en esos casos los docentes apuestan por intervenir directamente y desarticular esas situaciones de violencia a partir de un enfoque no punitivo.

En ese sentido, desde el sindicato están especialmente pendientes del cumplimiento del protocolo ante situaciones de violencia que se acordó este año con la Administración Nacional de Educación Pública y también de la generación de acciones específicas para prevenir y atender la violencia de género que se da en los liceos entre pares. Por ejemplo, la dirigente sindical mencionó la necesidad de hacer campañas sobre noviazgos libres de violencia.