Espacio del CFE sobre egreso y titulación comenzó a funcionar con representación de estudiantes, egresados y docentes

El espacio tiene un plazo inicial de tres meses para la realización de propuestas de formación que contribuyan al egreso de los docentes sin titulación.

En el marco del conflicto que acarreó la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública sobre la creación de un plan de titulación para docentes de educación media en ejercicio, se puso en marcha una mesa de trabajo en la órbita del Consejo de Formación en Educación (CFE).

Este espacio tuvo su segunda reunión ayer y contó con la participación de representantes estudiantiles titulares y alternos de distintas regiones del país, egresados, miembros del Sindicato de Docentes de Formación en Educación y de la mesa permanente de la Asamblea Técnico Docente. El lunes de la semana pasada se había realizado un primer encuentro, del que los docentes no pudieron participar debido al paro convocado tras la resolución del Codicen de pasar las clases a la virtualidad.

El objetivo de esta mesa de trabajo es elaborar una propuesta de formación “desde cero” en un plazo inicial de tres meses, según contó a la diaria Micaela Larrosa, representante por la región este, elegida por la intergremial de los centros de estudiantes. “Lo que hacemos en esta mesa es trabajar sobre una hoja en blanco”, explicó Larrosa. Durante estos meses se espera que este trabajo, en calidad de “asesoría”, lleve adelante un “estudio de campo” con el objetivo de determinar el número real de docentes no titulados en el país, ya que no se conoce en exactitud porque hay algunos docentes que trabajan en Secundaria y UTU a la vez, dijo Larrosa.

Aunque el rol de la mesa es consultivo y la propuesta final será resuelta por el Codicen, Larrosa señaló que los estudiantes valoran el espacio como un avance del movimiento estudiantil organizado y confían en que las resoluciones no están “escritas en piedra”.

“Venimos haciendo un trabajo bastante exhaustivo e hilando muy fino”, dijo. La estudiante señaló que a partir del trabajo de análisis que se realice en la mesa se elaborará una propuesta final para presentar al Codicen, que incluirá una justificación detallada para demostrar que es la propuesta que “se debería llevar a cabo”, señaló.

Por su parte, Walter Fernández Val, presidente del CFE, expresó a la diaria que este espacio de trabajo, que por el momento mantiene reuniones todas las semanas y que el CFE declara como “espacio de análisis del egreso y la titulación”, tiene por objetivo “analizar los factores curriculares, administrativos y de diseño institucional” del CFE que obstaculizan el egreso de los estudiantes. A su vez, dijo que este espacio pretende “sugerir el diseño de dispositivos curriculares alternativos a los existentes” para mitigar el rezago de los docentes sin título, pero actualmente en ejercicio.

Asimismo, destacó la “participación amplia y democrática” del espacio y dijo que el “mapeo” que se realizará como primera tarea de trabajo será para conocer “las diferentes situaciones” que atraviesan estos docentes, tanto en Secundaria como en la educación técnico-profesional de UTU.

A su vez, Fernández Val dijo que el plazo de tres meses de trabajo estará dedicado a elaborar insumos para una propuesta formativa de “carácter excepcional” y temporal que estará orientada a definir planes y programas que permitan avanzar en la titulación docente.

Mientras tanto, señaló que continúa en funcionamiento la comisión que también atiende el asunto en el Codicen. Sin embargo, dijo que a cada espacio de trabajo se le encomendaron tareas distintas. Mientras la comisión del Codicen apoyará con tareas de análisis en materia internacional para sistematizar propuestas de titulación en otros países que puedan aportar a la discusión, el CFE trabaja en la propuesta formativa, la cual Fernández Val señala que “corresponde” que sea atendida por la propia institución.