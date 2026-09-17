Secundaria registró una mejora de casi ocho puntos en el egreso de educación media superior en 2025

68,6% de los adolescentes que cursaron en liceos públicos egresó del liceo el año pasado, lo que supone un aumento de 7,8 puntos porcentuales respecto de 2024 y un máximo histórico del indicador.

Este jueves se presentó el monitor educativo para la educación secundaria en el edificio de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El informe expone el estado de situación de la educación secundaria respecto de 2025 y las cifras de la matrícula 2026.

Según se indicó, actualmente la matrícula total de educación media en el país es de 266.459 estudiantes, que se dividen en 77,4% que asisten a alguna de las propuestas que ofrece Secundaria y 22,6% que corresponde a estudiantes de Educación Técnico Profesional.

En ese sentido, la matrícula registrada de los liceos públicos en 2026 se ubicó en 211.095 estudiantes, 4.188 menos que en 2025. Esta disminución se explica, según la ANEP, principalmente por la caída de la matrícula en educación media superior –o bachillerato–, en particular en la Dirección Educativa de Jóvenes y Adultos, donde se registraron 3.146 estudiantes menos.

En cuanto a la matrícula distribuida por ciclos, 103.422 estudiantes están inscriptos en ciclo básico y 107.673 en bachillerato. De estos últimos, 74.290 están inscriptos en planes para adolescentes y 33.383 en planes para jóvenes y adultos.

Los resultados de aprobación marcan que séptimo grado –antes primero de liceo– y tercer año de educación media superior –antes sexto de liceo– fueron los que presentaron los mayores porcentajes en 2025. En el primero se registró el 91,9% de aprobación, mientras que en el segundo el resultado fue de 89,9%. Al comparar las cifras de promoción con 2024 se estableció que el único grado que presenta un aumento porcentual de 6,1% es tercer año de bachillerato, mientras que el segundo año de dicho tramo presenta una disminución de 1,4% y los demás grados se mantienen estables.

En cuanto a los resultados de egreso, se registró un aumento de 7,8 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Durante 2025 se indicó que el 68,6% de los estudiantes culminó el ciclo de bachillerato en comparación al 2024 donde se había registrado un 60,8% de egreso. Según se señala, ello representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto a 2019 y, en ese sentido, desde 2023 esta variable continúa en aumento. Con este indicador se tiene en cuenta a quienes aprobaron todas las asignaturas del liceo, más allá del último año.

Si se tiene en cuenta el egreso en función del nivel socioeconómico de la población, en el quintil 1, que concentra a la población estudiantil más vulnerable, 63% culminó la educación media el año pasado, mientras que en el quintil 5 alcanzó el 69,5%.

Por su parte, la tasa de asistencia, un nuevo indicador que se presentó este año, en ciclo básico fue 86,5% -74% a todo el día y 12,5% con asistencia parcial- en liceos públicos. Según informó la Dirección General de Educación Secundaria, ello equivale a decir que, de 100 días de clase, un estudiante de ese nivel asistió al liceo todo el día o parcialmente en 87 de ellos, aproximadamente. Por su parte, un estudiante de Educación Básica Integrada tuvo, en promedio, 20,1 días de inasistencias a toda la jornada liceal.

Los resultados para la aprobación por grados indicaron que en ciclo básico esta variable disminuye al aumentar el grado educativo, al contrario de bachillerato, nivel en el que se visualiza un aumento de la aprobación al aumentar el grado. El resultado de aprobación en séptimo grado es de 91,9%, en octavo 87,7% y en noveno de 87,5%; a su vez, en educación media superior se indica que 79,9% aprobó el primer año, 80,7% aprobó el segundo y 89,9% aprobó el último año.

Del universo de estudiantes de educación media básica, se indicó que 1.853 recursaron el año enseguida de haberlo cursado, lo que representa 1,9% del total. A su vez, 8.565 estudiantes, 9%, recursaron tras una situación de desvinculación educativa. A partir de la Transformación Curricular Integral no es posible repetir en séptimo grado, salvo en los casos de desvinculación del estudiante.

El monitor también analiza el comportamiento del egreso según el año de ingreso a Secundaria. Segúin se informa, quienes ingresaron al liceo en 2020 registraron el año pasado un porcentaje de egreso de 40,5% y un 16,8% de desvinculación, lo que representa “el registro más alto de egreso oportuno” -de acuerdo a la duración de la educación media, que es de seis años- y el dato más bajo de desvinculación en comparación con cohortes de ingreso anteriores

Otros datos sobre la matrícula permiten observar las preferencias de los estudiantes a la hora de elegir las distintas orientaciones educativas en bachillerato. En ese sentido, se señala que la opción humanístico es la más elegida, con 11.628 estudiantes, seguida por ciencias de la vida -biológico- con 8.801. En tercer lugar se encuentra ciencia y tecnología con 3.234 estudiantes, mientras que la orientación artística es la menos elegida con 1.442 estudiantes.

Al analizar la distribución de estas orientaciones según los distintos quintiles socioeducativos, aparece además una particularidad que indica que en el quintil 1 no se registran estudiantes en la orientación artística. Esto se explica debido a que la propuesta de formación no integra la oferta educativa disponible en los centros que pertenecen a ese quintil.

Por otra parte, en cuanto a la elección de las orientaciones educativas según el género, todas indican tener una mayor cantidad de mujeres excepto por ciencia y tecnología, donde las mujeres representan un porcentaje del 39% en contraposición al 61% de hombres.