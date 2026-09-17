Candidatos de Lista 30 de la CSEU al Codicen plantean que la voz de los docentes debe ser “más escuchada y más respetada”

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) definió, al igual que en 2021, presentar tres listas para la elección de representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Una de ellas es la Lista 30, encabezada por el maestro riverense Marcos Correa, que tiene como segunda candidata a la maestra y abogada Andrea Touzet, quien actualmente da clases en el Consejo de Formación en Educación (CFE).

En diálogo con la diaria, Correa y Touzet se definieron como continuadores del camino que han trazado los actuales consejeros docentes –ambos electos por la CSEU–, y en particular de Daysi Iglesias, ya que, por ejemplo, con Correa pertenecen a la misma corriente sindical dentro de la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP). En particular, los candidatos destacaron que en estos casi cinco años la consejera estuvo atrás de la solución de “los problemas reales de los trabajadores de la educación”. Según ilustró Correa, con eso se refiere a situaciones de infraestructura de los centros educativos, de la necesidad de creación de cargos, de aspectos salariales y de solucionar problemas por haberes impagos a trabajadores de la educación.

Según resumió, se apuesta a seguir con “un camino de presencia, acompañamiento y escucha” en las comunidades educativas, pero no únicamente a quienes están afiliados a los sindicatos, sino a los docentes en general. Si bien los candidatos plantearon que parten de la plataforma de la CSEU, también tendrán las voces de quienes no participaron directamente de su confección. Entre los temas que promoverán por fuera de la plataforma de los sindicatos, Correa, que se desempeña como presidente de la Asociación de Maestros de Rivera, mencionó la necesidad de volver a dos semanas de vacaciones en julio, como han promovido desde la lista que integra en la FUM-TEP, y a la que definió como “un reclamo del magisterio de todo el país”.

En un contexto en el que en 2020 se suprimieron los consejos con representación docente en educación inicial y primaria, UTU y secundaria, el maestro resumió que desde la Lista 30 aspiran a “ser la voz firme y digna de todos los docentes del país”. Según completó, su voz “debe ser más escuchada y más respetada” y, en ese sentido, lamentó que las políticas educativas en Uruguay han surgido “de cúpulas y escritorios” y no de quienes están a diario en los centros educativos.

Correa y Touzet afirmaron que su trayectoria sindical previa es una muestra de su coherencia y de que han sabido “dar lucha” por sus compañeros docentes, lo que no cambiará en caso de acceder al Codicen.

El desafío de lograr incidir en el escenario político actual de la ANEP

Igual que plantea la plataforma de la CSEU, desde la Lista 30 entienden que es clave la vuelta de los consejos con participación docente y evalúan negativamente la experiencia de las direcciones generales unipersonales que se instaló a partir de la ley de urgente consideración del gobierno anterior. Según indicó Touzet, si bien estos espacios fueron creados para atender más rápidamente y con mayor ejecutividad las demandas de los centros educativos, “se ha visto que esto en muchos casos no es así”.

La docente señaló que desde la lista que integra tienen conocimiento de la realidad de todos los subsistemas y, en ese sentido, entienden que eso es “una gran fortaleza” a la hora de proponerse llevar la voz de los docentes al Codicen. No obstante, son conscientes de que los consejeros docentes estarán en minoría frente a los tres consejeros designados políticamente y para lograr incidir en la toma de decisiones apelarán “al respaldo de la gente” y de las comunidades educativas, en las que se apoyarán en caso de obtener representación en el organismo, dijo Correa. Touzet, por su parte, planteó que será “un gran desafío” lograr incidir en la política educativa y para ello apelarán a herramientas que son conocidas para los sindicatos: “diálogo” y “negociación”, nombró.

Ambos citaron a referentes de la pedagogía nacional, como el propio José Pedro Varela, para afirmar que es necesario que la educación no debe estar sometida a los “vaivenes político-partidarios”. Según dijo Correa, se plantean la tarea “con toda la humildad, pero también con toda la sabiduría y la intención de transformar la realidad”. Precisamente, el maestro habló de la necesidad de “volver a recuperar la esperanza” de que la transformación social es posible. Según completó, la asignación presupuestal definida en la Ley de Presupuesto y la que está planteada en la Rendición de Cuentas en trámite en el Parlamento será una dificultad, ya que dista de las necesidades reales del sistema educativo.

Como ejemplo, se refirieron al escaso financiamiento para las políticas de inclusión educativa para los estudiantes con discapacidad y recordaron que Iglesias impulsó artículos presupuestales para atender a esa población que finalmente no fueron aprobados. “La política educativa no puede ser solo poner el cuerpo”, dijo Correa, en referencia a docentes que “en el aula están enfrentando una realidad terrible”. Según completó Touzet, con el presupuesto actual “se está haciendo una precarización de la inclusión” en el sistema educativo. Además, señalaron que para lograr una efectiva inclusión, como mandata la ley, es importante generar acciones de profesionalización docente que den herramientas adecuadas para el abordaje de este tipo de situaciones.

La “revalorización del rol docente”

Los candidatos señalaron que otra línea que pondrán sobre la mesa en el Codicen en caso de ser electos será la necesidad de “revalorización del rol docente”, que muchas veces son desprestigiados y quedan como “el último orejón del tarro”. “El docente tiene que estar en primer lugar. Son los que están a cargo de los niños y adolescentes de nuestro país”, sostuvo Correa.

En ese sentido, Touzet planteó que en las distintas recorridas que vienen realizando por el territorio surge con claridad por parte de los docentes la necesidad de que la política educativa “se acople” con las necesidades de las comunidades. Correa, por su parte, planteó que la lista cuenta con “muy pocos recursos materiales”, pero sus candidatos están haciendo un esfuerzo importante por llegar a la mayor cantidad posible de docentes.

El candidato enfatizó que la Lista 30 cuenta con independencia político partidaria y que, más allá de que cada uno de sus integrantes “tendrá su corazón partidario”, el “corazón” de la lista “es la educación”. Al respecto, planteó que más allá de que la agenda educativa habitualmente está compuesta por múltiples temas, “se ha olvidado de poner el foco en el trabajo docente”, lo que consideran un aspecto central de una eventual responsabilidad en el Codicen.

Correa habló también de la necesidad de que la ANEP coordine respuestas a problemas emergentes con otros organismos del Estado. Como ejemplo, mencionó la falta de cobertura médica en muchos centros educativos o el impacto de eventos climáticos que irán en aumento en los edificios. Como otro de los temas que habrá que analizar con seriedad en los próximos años, los candidatos nombraron la caída de la natalidad en el país, lo que debe ser visto como una “oportunidad” para mejorar las condiciones de trabajo y la atención de los estudiantes en el sistema, por ejemplo, para que en un futuro haya dos docentes por grupo. En ese sentido, el maestro planteó que hasta el momento desde la ANEP se ha aplicado “una política de reajustes y redistribución” de cargos o, en otras palabras, “desvestir a un santo para vestir a otro”.

La TCI y el plan de titulación

Dos temas que son parte de la agenda educativa actual y que continuarán a consideración del Codicen son la revisión a la Transformación Curricular Integral (TCI) y el plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio de la educación media. Consultados al respecto, en relación a la TCI, Correa recordó que ha sido rechazada por todas las Asambleas Técnico Docentes y sindicatos y que desde su rol en Rivera y la FUM-TEP “le hizo una resistencia muy grande”.

En particular, se mostró en contra con su enfoque en el desarrollo de competencias y dijo que “lo importante es hacer foco en el conocimiento para que nuestros niños y adolescentes puedan tener un punto de vista crítico de la sociedad”. “Las habilidades son fundamentales, pero si no hay conocimiento es solo hacer”, completó. Respecto al proceso de revisión, consideró que debe ser “con la más amplia participación” y tener en cuenta que “con el conocimiento se logran competencias”.

Por su parte, el candidato señaló que el país sigue teniendo debes en resultados de desempeños como los que plantea la última edición de PISA y se refirió al caso puntual de la lectura. Correa afirmó que la TCI plantea una enseñanza “muy pobre” a nivel de lengua y, en particular, que “dejó de lado la ortografía y la gramática”.

Según plantearon los integrantes de la Lista 30, los aprendizajes serán uno de los énfasis que colocarán en la gestión en caso de que les toque ejercer la representación docente en el Codicen, además de las condiciones laborales –en particular el salario– y la convivencia en los centros educativos. Al respecto, Touzet lamentó que por la sobrecarga de tareas administrativas que trajo la TCI, los docentes pasaron a enfocarse en ese tipo de actividades, perdiendo tiempo para pensar y discutir sobre aspectos pedagógicos.

Más allá de que entendieron que desde la asunción del actual gobierno de la educación se han dado pasos para “desburocratizar” la tarea, consideran que aún queda camino por recorrer en ese sentido, ya que había problemas que vienen desde antes de la TCI.

En relación con el plan de egreso y titulación, repasaron sus distintos componentes y recordaron que fue aprobado por el Codicen en octubre del año pasado a partir de una propuesta que vino desde el CFE. Según consideraron, la presencia de miles de docentes sin titular con los que cuenta la educación media en Uruguay es “un problema del que no se puede escapar” y que debe ser abordado de alguna forma.

Touzet planteó que el plan “tenía errores que fueron detectados y modificados” y para seguir con su modificación se debe continuar por la vía de generar espacios para su discusión de los que también participe el movimiento estudiantil de formación docente, que es el que mantiene varios centros educativos ocupados.

“Nosotros estamos en contra de la precarización laboral y del facilismo pedagógico”, dijo la candidata, y señaló que desde la lista están de acuerdo con los diferentes pasos que ha tomado la CSEU en el abordaje del conflicto, al mismo tiempo que manifiestan su apoyo a “la autonomía de los estudiantes”.