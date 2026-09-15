Orsi confirmó 40 millones de pesos a la Udelar provenientes de Salto Grande para financiar obras del Cenur Litoral Norte

La noticia se conoció después de una reunión que el presidente mantuvo con Héctor Cancela, en la que también abordaron el intento de femicidio en Facultad de Medicina.

Este martes se concretó una reunión entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela. En el encuentro se confirmó una noticia que la universidad esperaba desde hace un tiempo, ya que el mandatario confirmó que la Udelar recibirá 40 millones de pesos provenientes de Salto Grande para terminar de financiar obras del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte en ese departamento.

Según informó Cancela este martes ante el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, los fondos no se otorgarán vía presupuesto, sino que saldrán de aportes de responsabilidad social empresarial que realiza la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Al respecto, detalló que habitualmente la comisión destina esos recursos en partes iguales a Uruguay y Argentina, con el objetivo de generar desarrollos educativos y tecnológicos en la región.

El rector dijo que se trata de un planteo que viene trabajando el Cenur ante la necesidad de generar un nuevo edificio en Salto que implicaría unos 1.400 metros cuadrados adicionales, necesarios en una sede que viene registrando “un crecimiento muy fuerte”. Además, planteó que los 40 millones complementan lo que la Udelar venía ahorrando y permitirá “dar el empujón definitivo” para la construcción del edificio.

El director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera, valoró el anuncio en el CDC y dijo que venían trabajando hace tiempo por este tema y haberlo concretado es “una alegría enorme”. En ese sentido, destacó la creatividad existente en la institución para lograr concretar este tipo de obras. En este caso, señaló que la Udelar ya había logrado 80% del financiamiento del edificio, pero faltaban estos recursos para “cerrarlo”.

Cancela, por su parte, dijo que con Orsi también hablaron sobre el intento de femicidio en Facultad de Medicina y que el presidente compartió una reflexión que consideró relevante con relación a la necesidad de abordar estos casos en lo que denominó “círculos de violencia”. Según detalló, se trata de escenarios de violencia que se reproducen en distintos ámbitos y también pasan de generación en generación. En ese sentido, el mandatario le planteó al rector que el gobierno busca formas de cortar con esos círculos.

El lunes la Udelar retomó sus clases en la mayoría de sus servicios, que ya se encontraban desocupados, a excepción de Facultad de Psicología, que levantó la ocupación este martes. En el CDC los órdenes y los representantes de las distintas facultades y Cenures comentaron de qué forma retomaron las actividades, marcadas por momentos de diálogo y reflexión en las distintas clases, y también por medidas para revisar protocolos de seguridad y de atención a la violencia de género que están realizando muchos de los servicios, en particular Facultad de Medicina.