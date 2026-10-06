ANEP informó al Parlamento sobre espacio del CFE que elabora propuesta “formativa” para favorecer titulación docente

La propuesta busca mejorar la situación de los docentes en ejercicio que aún no cuentan con titulación, luego de los cuestionamientos al plan aprobado por la ANEP.

La Comisión de Educación y Cultura del Senado recibió este lunes a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para tratar temas que forman parte de la agenda actual dentro del sistema educativo.

Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, encabezó la delegación y dijo en rueda de prensa al término de la comisión que el objetivo de la visita fue informar acerca del avance vinculado al espacio de trabajo creado en la órbita del Consejo de Formación en Educación (CFE) –nombrado como “espacio de análisis del egreso y la titulación”– para crear nuevas propuestas curriculares que permitan alcanzar el egreso a los docentes en ejercicio de educación media, y dejar a un lado la resolución 3009/025 aprobada el año pasado por el Codicen.

A su vez, Caggiani dijo que en general “hay acuerdo” entre todos los integrantes de la comisión con respecto al objetivo que propone el plan de egreso y titulación docente aprobado por el organismo, excepto por la forma en que se propuso llevarlo adelante. El presidente de la ANEP dijo que, hasta el momento, el actual plan de egreso, que contiene otras etapas de trabajo además de la propuesta de titulación a los docentes, permitió que “160 docentes” alcancen a egresar este año.

El CFE comenzó a trabajar sobre una propuesta que busca crear un “recorrido formativo”, explicó Caggiani, al referirse al espacio que comenzó a reunirse en setiembre y que está integrado por representantes docentes, estudiantes y egresados del CFE. A su vez, señaló que la idea es trabajar “sin prisa pero sin pausa” para mejorar la situación de “precarización” laboral que atraviesan los docentes en ejercicio que aún no cuentan con titulación, una problemática que, como mencionaron varias autoridades, se arrastra desde hace años.

Por otro lado, el senador e integrante de la Comisión de Educación y Cultura, Robert Silva, dijo a la diaria que durante la reunión se solicitó a la ANEP profundizar sobre este aspecto, ya que alcanzar el egreso es “una necesidad para todos los docentes”. A su vez, señaló que la ANEP cometió “un error” al aprobar la resolución 3009/025, que contenía el plan de titulación y, en ese sentido, consideró que se tuvo que dar “marcha atrás”.

En cuanto a la discusión sobre el proyecto de creación de la Universidad Nacional de la Educación, el senador explicó que los representantes del Frente Amplio solicitaron a los senadores de la oposición que elaboren una propuesta sobre la forma de gobierno que podría adoptar la institución, con el objetivo de avanzar en la discusión sobre el cogobierno. El senador señaló que el tratamiento de estos temas continuará cuando la comisión vuelva a reunirse, el próximo mes.