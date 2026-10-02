Candidatos al Codicen por los sindicatos reafirman sus compromisos y realizaron un balance de campaña

En la víspera de la elección para definir a los dos nuevos representantes docentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, los candidatos impulsados por la Coordinadora de Sindicatos de la Educación del Uruguay (CSEU) hicieron un balance tras haber finalizado el período de campaña y compartieron sus principales compromisos de trabajo de resultar electos.

En diálogo con la diaria, Limber Santos, candidato por la lista número 22; Pablo Macedo, candidato por la lista 11, y Marcos Correa, candidato por la lista 30, compartieron su preocupación con respecto al sentimiento de soledad que recibieron por parte del colectivo docente, principalmente ante situaciones de violencia que se viven en los centros educativos del país. A su vez, otro de los aspectos compartidos por los candidatos es el apoyo a la creación de la Universidad Nacional de la Educación.

Por su parte, Santos, quien comparte la candidatura junto con Virginia Barreto, definió la última campaña como “breve pero muy intensa”, al hacer referencia a los recorridos que lo llevaron por distintas zonas de Montevideo y el interior del país. Santos se refirió a la “preocupación y angustia” del colectivo docente vinculadas a problemas de “orden social y familiar” que terminan repercutiendo en los centros educativos debido al vínculo cotidiano que se mantiene con los estudiantes.

En ese sentido, Santos afirmó que hay docentes que reclaman un “mayor acompañamiento” por parte de equipos interdisciplinarios que puedan sostener en el tiempo los procesos vinculados a estas situaciones. Según señaló, esto permitiría que los docentes logren concentrarse en su labor pedagógica, que es para la que están formados especialmente. A su vez, dijo que otra demanda del colectivo involucra que puedan “liberarse” de tareas de orden “burocrático” vinculadas a la labor administrativa, aspecto que el candidato destacó como un compromiso a trabajar en caso de resultar electo.

Al ser consultado, Santos mencionó que otro de los aspectos en los que se proponen trabajar en caso de acceder al Codicen es en la creación de mayores canales de comunicación para visibilizar la labor que llevan adelante los docentes y los procesos de trabajo que desarrollan junto con las comunidades educativas. Según explicó, especialmente en el interior del país, existe la percepción de que ese trabajo permanece “invisibilizado” y que faltan espacios para compartir con la comunidad las experiencias y tareas que se llevan a cabo en los centros educativos.

Entre otros aspectos, el candidato de la lista 22 mencionó su compromiso por generar un vínculo comunicacional desde “el primer día” y “rendir cuentas” de las discusiones que se lleven adelante en la órbita del Codicen.

En tanto, Macedo, quien es secundado en la lista 11 por Adriana Espinosa, expresó que este proceso de campaña resultó de un “profundo aprendizaje” y los ayudó a fortalecer la “comprensión” sobre la realidad que atraviesan los docentes actualmente, luego de recorrer distintos centros educativos de todos los subsistemas y en diferentes localidades del país.

Macedo aludió a la necesidad de invertir tanto en la construcción de nuevos centros educativos como en el mantenimiento de los ya existentes. A su vez, planteó la importancia de fortalecer los apoyos dentro y fuera del aula en un contexto en el que, en algunos casos, trabajadores y estudiantes desarrollan su tarea y sus trayectorias educativas en condiciones de “vulnerabilidad”.

Entre los puntos que el candidato definió como prioritarios también se encuentra su rechazo por el plan de titulación para docentes de educación media, el cual fue aprobado por el Codicen, pero que actualmente se encuentra en etapa de revisión.

Desde la lista 30, Marcos Correa, candidato junto con Andrea Touzet, calificó el proceso de campaña como “muy bueno” y destacó la receptividad que encontraron por parte de colegas docentes de los distintos subsistemas y de diferentes puntos del país. Al hablar de las recorridas realizadas durante este período, valoró especialmente el compromiso de los docentes con la educación y señaló que durante esta clase de encuentros “la escucha es importante” para conocer de primera mano sus preocupaciones y planteos.

Entre algunos de los principales problemas que Correa identificó y en los que se comprometió a trabajar está la inclusión educativa. En ese sentido, apuntó que “faltan manos” para atender las situaciones que se presentan en los centros educativos y sostuvo que los docentes “no pueden poner solos el cuerpo”. El candidato titular por la lista 30 planteó la necesidad de fortalecer los equipos multidisciplinarios, ya que mientras que en algunos lugares cuentan con pocos integrantes para llevar adelante ciertos roles, en otros hace falta personal. A su vez, consideró necesario ampliar las horas de coordinación y trabajar para lograr una mejora del salario de todos los trabajadores de la educación.

Correa, que afirma que seguirá los pasos de la actual consejera docente Daysi Iglesias, dijo que hay que buscar solucionar “uno a uno” los problemas de los docentes para evitar “generalidades” y, en ese sentido, afirmó que su compromiso estará volcado a ese objetivo para llevar “la voz de los docentes” al Codicen.