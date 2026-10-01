La ciudad de los niños

El viernes se presenta una investigación sobre primera infancia elaborada por el Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo, en colaboración con la Escuela Universitaria Centro de Diseño.

La ciudad jugada: prácticas de codiseño por el derecho a la ciudad y el cuidado de la primera infancia es el nuevo título de la colección Universo LUPA, del Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo (LUPA), en colaboración con la Escuela Universitaria Centro de Diseño, ambos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República (FADU-Udelar) y la Facultad de Psicología (Fpsico) a través del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano.

Se trata del primero de la línea de investigación con infancias dedicada a promover la participación de niñas y niños en el codiseño de la ciudad, en el entendido de que esa etapa vital es un escenario de oportunidades para pensar entornos más democráticos; para considerarlos ciudadanos activos y recuperar la noción de comunidad; en suma, para “volver a ganar la calle”. Este viernes, 2 de octubre, de 15.00 a 17.00 se presentará en el Mirador de la Intendencia de Montevideo en el marco de la Feria Internacional del Libro. Habrá una mesa de intercambio, se distribuirán ejemplares gratuitos a los participantes y desde la semana próxima el material estará en la web con acceso libre.

A las personas interesadas en el tema les conviene saber que hasta el 5 de octubre están abiertas las inscripciones para el curso de educación permanente del mismo nombre, en modalidad semipresencial, con docentes de LUPA e invitados de Colombia y España, expertos en codiseño con infancias. Por más información: https://www.lablupa.org.

El origen del libro fue la investigación Por el derecho a la ciudad: prácticas de codiseño y gestión colaborativa para el cuidado de la primera infancia en el espacio público, cuyo propósito nace de la inquietud de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de dotar al Sistema Nacional Integrado de Cuidados de una agenda de investigación, a partir de previos convenios de trabajos realizados con la Udelar. “El objetivo fundamental del proyecto fue abrir una línea de investigación aplicada acerca de las cualidades y equipamientos que deben tener los espacios públicos, entendidos como las calles, las veredas y el entorno barrial inmediato a los centros de primera infancia, con la finalidad de promover la inclusión de los niños y su cuidado en la ciudad. Desde una óptica de derechos, esto incluye una disputa comunitaria por no perder el espacio público; codiseñar espacios de convivencia es central de frente a lógicas de violencia y abandono que nos obliguen a protegernos, encerrándonos”, señala un artículo elaborado por las coordinadoras del volumen, la antropóloga Adriana Goñi, doctora en Urbanismo y Políticas Territoriales, docente en el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos (FADU, Udelar); la arquitecta Rosita de Lisi, doctora en Diseño Industrial, docente en la Escuela Universitaria Centro de Diseño (FADU), y la psicóloga Analía Duarte, magíster en Derechos de Infancias y Políticas Públicas, docente en el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano (FPsico, Udelar).

En el mismo documento abordan el rol del juego durante la infancia y sus diferencias en cada etapa del desarrollo, “íntimamente ligado a los intereses de exploración y descubrimiento que los niños realizan día a día en su entorno y respecto al mundo cotidiano que les rodea. Por lo tanto, una parte importante del desarrollo socioemocional y psicomotor saludable de las infancias necesita de escenarios físicos que favorezcan la cualidad cambiante del propio desarrollo infantil y del juego espontáneo, permitiendo la libertad de elección y el ejercicio de la creatividad”. De allí que convoquen a modificar la “mirada adultocéntrica” en el diseño de la ciudad: “Estamos acostumbrados a invisibilizar el protagonismo de las infancias en el uso de sus barrios, a minimizar la incorporación de la componente lúdica en la ciudad y a encerrarla en espacios infantiles que tienden a resolverse con juegos homologados, fabricados en serie, sin edades específicas y desprovistos de identidades culturales o características ambientales del entorno”.

Mediante recorridos y escuchas atentas, en alianza con el CAIF Los Pitufos y el merendero Las Bóvedas, entre otros actores sociales, los investigadores fueron guiados por los múltiples lenguajes infantiles, con su creatividad y perspectiva, que permitieron a los mayores “la oportunidad de encontrar pequeñas ciudades dentro de la ciudad, colores y emociones entre el cemento gris de los edificios. Los niños corren, trepan, saltan, se esconden y vuelven a aparecer… todo eso caminando una simple cuadra de su barrio”.

Sobre esa base se construyeron talleres e intervenciones. “De estos intercambios se desprende que pensar en una ciudad más segura y amigable para las infancias no solo requiere diseñar espacios específicos para el juego infantil, sino más bien requiere considerar las oportunidades que significan para el aprendizaje los pequeños detalles desestructurados que puedan aparecer en los espacios por los que transitan”, puede leerse en el informe final.

Botánica renacentista

El sábado, 3 de octubre, de 10.00 a 16.00, el taller Buena Letra propone aprender una técnica de dibujo inspirada en la ilustración botánica del Renacimiento y llevarse como souvenir un kit de plumín de caña tallado mano, preparados para hacer tintas naturales y un cuadernillo de bocetos artesanal.

En el encuentro se hará un recorrido por los grandes herbarios de mediados del siglo XVI para conocer cómo era el proceso editorial. Tomando como inspiración láminas xilográficas de los libros de Otto Brunfels, Leonhard Fuchs, Hieronimus Bock y Pietro Andrea Mattioli, los participantes van a crear dibujos usando el mismo tipo de plumas y tintas naturales que se empleaban en la ilustración botánica de la época.

Por más información, enviar Whatsapp al 091 047 061.

Un jardín ilustrado

El sábado 10 de octubre desde las 10.00 el Jardín Botánico de Montevideo invita a explorar e ilustrar sus rincones emblemáticos y su patrimonio vegetal. El encuentro será entre árboles centenarios para dibujar y reconectar con el patrimonio que crece en cada hoja.

No se requieren conocimientos de dibujo. Por inscripciones, comunicarse con @abovuruguay.