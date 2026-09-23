Lanzaron Fondos Concursables de Sitios de Memoria

Elbio Ferrario, Mario Bergara y Antonella Torelli, durante el lanzamiento de Fondos Concursables para Sitios de Memoria, el 21 de setiembre, en la Intendencia de Montevideo.

Intendencia de Montevideo impulsa el desarrollo de proyectos que mejoren, recuperen o visibilicen espacios ligados a la memoria colectiva y los derechos humanos.

Fortalecer las políticas públicas de memoria a través de un fondo concursable fue la iniciativa que dieron a conocer el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y la directora de la División de Derechos Humanos, Antonella Torelli, en un acto que incluyó a Elbio Ferrario en representación de Sitios de Memoria. Las instituciones, organizaciones y asociaciones interesadas en postularse podrán inscribirse hasta el viernes 9 de octubre inclusive en un formulario web.

Existen 34 sitios de memoria en todo el país, la mitad en Montevideo. Estos Fondos Concursables son anuales y se mantendrán por todo el período, hasta 2030.

La iniciativa apunta a consolidar una línea de promoción de los derechos humanos. Esta nueva herramienta permitirá financiar proyectos orientados a la mejora, recuperación, puesta en valor, apropiación social y visibilización de los sitios de la memoria, que representan espacios de valor histórico, social, educativo y cultural al preservar las huellas del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, fomentará actividades que fortalezcan su función educativa, cultural y comunitaria.

Podrán presentar proyectos asociaciones civiles, organizaciones sociales, instituciones educativas, culturales o académicas y comisiones de gestión de sitios de memoria.

Los proyectos podrán enfocarse en intervenciones que revaloricen los espacios, investigaciones, mejoras de accesibilidad, así como la realización de actividades culturales y comunitarias, entre otras acciones que contribuyan a mantener presentes esos aspectos. Por consultas, está habilitado el correo electrónico [email protected].

Bergara destacó que la memoria es parte esencial de la construcción de la democracia y que define aspectos éticos de la sociedad, por lo que la Intendencia de Montevideo (IM), como institución, no puede estar ajena a ese proceso. Resaltó además que es una tarea “que no la hacen solo las instituciones, sino que la hacen las organizaciones sociales involucradas, pero también la participación ciudadana, la comunidad, porque poco alcance tendría que solo fuera una cuestión oficial. Es para que haga carne en cada uruguaya y uruguayo”.

Torelli enmarcó la política sobre los Fondos Concursables con la creación, en esta administración, de la División de Derechos Humanos en la IM, que transversaliza y consolida políticas de memoria en las que la IM trabaja desde hace mucho tiempo.

Por su parte, Ferrario expresó que los fondos cumplen con la Ley de Sitios de Memoria, de cuya aprobación se cumplen ocho años y que necesita recursos para su implementación.

Carrera con propósito

La décima edición de la Down5K partirá el sábado 26 de setiembre del Dique Mauá, en la rambla Sur, a las 17.00, pero la entrega de remeras se hará este miércoles, jueves y viernes en la sede de la Asociación Down (Minas 2046) de 10.00 a 20.00. Las inscripciones se toman en locales Abitab de todo el país o en Redtickets a $ 550.

Este evento familiar que conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, bajo el lema “Cada uno a su ritmo”, se llevó adelante por primera vez en 2016. En esta edición la asociación proyecta superar las 5.524 inscripciones vendidas el año pasado.

El objetivo es darles visibilidad a las personas con síndrome de Down y al trabajo de la Asociación Down del Uruguay en todas sus áreas, y además recaudar fondos: la carrera es la principal fuente de financiamiento de la asociación y le permite obtener recursos para mantener activas las distintas líneas de acción.

En 2023, la asociación culminó un trabajo de dos años en el que se hizo una encuesta de carácter nacional. De los datos recabados se desprende que la población con síndrome de Down en el país está compuesta por cerca de 2.200 personas, en promedio de 21 años de edad, que viven situaciones socioeconómicas y culturales muy heterogéneas. El 70% de los mayores de edad ha sido declarado judicialmente incapaz.

Remontar la primavera

El sábado 26 de setiembre los concejos vecinales 1 y 2 y el Municipio B invitan a una edición más de la Cometeada de Primavera, una propuesta para disfrutar del aire libre y compartir en comunidad. Fijaron cuatro puntos de encuentro: rambla 25 de Agosto y Alzáibar, Fernández Crespo y Avenida de las Leyes, rambla República Argentina y Paraguay y Cebollatí y Minas. Como siempre, está prevista la entrega de cometas en diferentes puntos del territorio.

Ancestros se buscan

El Archivo de la Memoria Charrúa, un reservorio virtual de memoria histórica, convoca a familiares con ascendencia indígena a las jornadas de digitalización de archivos familiares que tendrán lugar en Salto y Paysandú hasta el 25 de setiembre. Quienes tengan fotografías que quieran compartir para que formen parte del archivo deben escribir por Whatsapp al 099 586 973.

Movilidad, territorio y justicia ambiental

Este miércoles a las 18.00 en el aula magna de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Tristán Narvaja 1674) tendrá lugar el conversatorio “Ecologías urbanas en disputa”, una invitación para todas las personas interesadas en lo que pasa en Montevideo, en particular en los desplazamientos en el espacio y los efectos que tienen esos modos sobre los demás y el ecosistema todo.

Armonización y formación en gong

Jens Zygares es un artista sonoro, músico, educador e investigador alemán reconocido en el desarrollo contemporáneo de la cultura del gong y la práctica integral de ese instrumento. Como parte de su gira, estará en Montevideo el 25, 26 y 27 de setiembre y brindará una instancia formativa y un concierto este viernes en la parroquia Sagrada Familia (Luis Alberto de Herrera 4246) junto con otros referentes del gong de Uruguay, Argentina y Chile. Desde 1984, Zygares dedica su trabajo a la exploración de las relaciones entre sonido, conciencia, percepción y transformación a través del arte, la investigación y la educación.