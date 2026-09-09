Late el Roosevelt por quinta vez en su 110° aniversario

Celebrar las migraciones, en sentido amplio, desde las aves y los grupos humanos hasta las semillas. El sábado 12 a partir de las 11.00, el Roosevelt-Parque de los Derechos propone unirse a su aniversario 110, denominado Latidos del Mundo. Se trata de la evolución de su festival anual Late el Roosevelt, que llega a su quinto año promoviendo la participación y la convivencia a través de una amplia oferta recreativa, cultural y educativa con acceso gratuito. Con una agenda de interacción entre las diferentes direcciones y áreas del gobierno de Canelones, que estructura la pluralidad de miradas como una manera de practicar la inclusión y la lucha contra toda forma de discriminación, la cita será en la fracción 2 del parque canario, ubicada entre Avenida de las Américas, Avenida a la Playa, Wilson Ferreira y Racine.

Distribuidos en espacios temáticos, la intención es ofrecer al público recorridos para disfrutar las múltiples expresiones del territorio por medio de propuestas gastronómicas, ferias (artesanías, viveros), espectáculos de danza y presentaciones musicales en tres escenarios, que buscarán destacar las comunidades que hoy forman parte de la sociedad.

Habrá además un sector institucional, con la participación de organizaciones, embajadas, ministerios, direcciones y municipios.

Entre los espectáculos se destacan la Orquesta de Niños Migrantes, un tributo a Aníbal Sampayo, danza árabe, polinesia y criolla, Alpargatas sin fronteras, el espectáculo teatral Un día en la plaza, la murga Gerontocracia (integrada por adultos mayores), Canciones para Avanzar Juntos, la banda de Paso Carrasco Alta Nota y una comparsa del área Carnaval de la Intendencia de Canelones. También habrá una recorrida guiada con plantación en el humedal Isla de los Pájaros Pintados.

Semana de Brasil en Mercado Ferrando

Hasta el domingo 13 de setiembre, Mercado Ferrando (Chaná 2120), el Instituto Cultural Uruguayo Brasileño y la Embajada de Brasil festejan la 11ª edición de la Semana de Brasil. Son días para sumarse a shows musicales y de danza y, por supuesto, sabores típicos en cada uno de sus locales.

Este miércoles a las 19.30 habrá una clase abierta de cocina brasileña a cargo de la chef Mariana Mastrorocco, con entrada libre y el aporte del Comité Descubra Brasil y Guaraná Antárctica.

Al café, café en el LATU

Este fin de semana regresa la Expo Café Uruguay al LATU, una oportunidad de acceder a cafeterías, tostadores, baristas, marcas nacionales e internacionales, productores, accesorios, maquinaria, degustaciones y charlas. Las entradas, a $ 350 (2x1 con la diaria), se consiguen en Redtickets y en https://expocafe.uy/.

Detrás de cada gran taza hay una historia de territorio, evolución y liderazgo. Entre los expositores presentes habrá charlas desde cómo mejorar un filtrado hasta cómo preparar cócteles con café, y vale destacar la presencia de la experta Lucía Peña Trigoso, chef y caficultora de Hamk’a Wasi: desde el corazón de Amazonas, el domingo a las 14.30, en la sala de conferencias, compartirá cómo el empoderamiento femenino y el relevo generacional están redefiniendo el café peruano.

Vermuteros unidos en Tres Cruces

Vermut Session volumen 4 volverá el sábado 12, desde las 18.00 hasta las 3.00, con ganas de repetir la fórmula: tragos de la mano del vermut Amado y la destilería Libertad y comida de Amore Pastas, La Heroica, Cantina Asiática y Tal Café, amenizado musicalmente por Nacho Victorica y Rodrigo Feldman, entre otros. Será en Eduardo Víctor Haedo 2240, con entrada libre.

Bazaar oriental

Este domingo, de 11.00 a 16.30 en Cofloral (Guadalupe 1525) será la edición 2026 de Bazaar, una jornada para disfrutar la cultura japonesa. La entrada, fijada en $ 50, será a beneficio de la Asociación Japonesa del Uruguay. Prometen comida típica, artículos nuevos y usados, demostraciones de artes marciales y vestimenta.

Seis Montes modo noche

Este jueves, a partir de las 19.00, Seis Montes (Rivera 2208) reeditará su turno noche para despedir el invierno. Como es habitual, pondrá en diálogo los tragos de Emi Ronca con los tamales y moles de la taquería La Milpa y el helado de La Madriguera.

Aprender a plantar

La huerta comunitaria Parque Charrúa (Benito Cuñarro 2559) invita a sumarse a un ciclo de cinco talleres para planificar una huerta en casa. Los encuentros tratarán desde el sistema alimentario y la agroecología hasta el diseño, el suelo, el compost, el agua y la salud de los cultivos. Comenzarán el sábado 19 de setiembre y se extenderán hasta el 24 de octubre, de 14.00 a 17.00. Para anotarse se puede completar un formulario o comunicarse a los teléfonos 099 136 620 y 099 449 200.

Cocteleras en Pantagruel

Trinch es el nombre del ciclo de coctelería que coloca a mujeres detrás de la barra de Pantagruel. El bodegón de Obligado y Maldonado reúne este mes, durante cuatro noches consecutivas –desde el jueves al domingo 13 desde las 20.00–, al talento femenino de la coctelería montevideana actual. La denominación está inspirada en el relato de Pantagruel, donde “trinch!” proviene del oráculo que aconseja “¡bebe!” como una invitación a llenar la mente de filosofía y alegría.