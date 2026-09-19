Fiestas de la primavera, celebraciones que van por barrios y ferias de todos colores

Otro sábado en Ciudad Vieja

Este sábado de 11.00 a 18.00 habrá talleres, conciertos, desfiles, muestras, ferias y recorridos, además de varias propuestas para celebrar el mes de la diversidad. Así se desarrollará la sexta edición de Sábados en Ciudad Vieja, la propuesta que combina actividades culturales, gastronómicas y artísticas con el objetivo de fomentar la revitalización del centro histórico. Entre las más de 50 actividades programadas por la intendencia junto con el municipio B y organizaciones, comercios y museos de la zona, habrá música, intervenciones, degustaciones y DJ sets.

En la plaza de la Diversidad (Sarandí y Gloria Meneses) habrá tango queer, candombe, drag, circo queer, DJ Will Schokolade, Fuega y Hechicera, emprendimientos LGBTIQ+ y se estrenará una nueva exposición en el fotopaseo. En el escenario plaza Matriz se presentará Rueda de Candombe y la DJ Paola Dalto. Se anuncia milonga a cargo de DJ Esteban Cortez, de 13.00 a 15.00, en la sede central del Correo (Buenos Aires 451 esquina Misiones), en tanto que la Comedia Nacional presentará Diálogos de Villoldo, con dirección de Juan Antonio Saraví, a las 15.00, en el mismo lugar.

En el marco de la celebración de los 170 años del teatro Solís, se invita a recorrer libremente el edificio de 15.00 a 17.00, y con horario extendido, el museo Gurvich invita a conocer, de 11.00 a 17.00, La escala Podestá, una exposición que reúne maquetas, proyectos y procesos creativos de Octavio Podestá, el escultor con mayor presencia en el espacio público uruguayo.

Late el Roosevelt

Los 110 años del parque Roosevelt finalmente se celebran, bajo el lema “Latidos del Mundo”, este sábado de 11.00 a 18.00, con entrada libre. Una nutrida programación llenará el espacio de danza, espectáculos infantiles y juveniles, los afrobeats de Nico Arnicho y la murga La Trasnochada, entre otros. Quienes busquen actividades más participativas podrán optar entre ajedrez, percusión alternativa, teatro de mayores, recorrida y plantación por el humedal Isla de los Pájaros Pintados, una milonga y hasta un desfile de la comparsa Shangrilonja.

Mercado feriado

Este fin de semana hay dos propuestas diferentes para descubrir y disfrutar el Mercado Ferrando (Chaná 2120). Por un lado, este sábado continúa la Feria de Editores y Libreros, lo que significa que hay presentaciones de autores y libros, charlas, recitales de poesía y música. El domingo el tono cambia con Entre Chicas, una feria de emprendedoras locales.

Guten tag!

Llega a Comunidad Nuevocentro la edición Alemania, con una propuesta gastronómica acorde de panadería, productos cárnicos, mermeladas, chutneys y especialidades alemanas. Son tres días: 25, 26 y 27 de setiembre, con entrada gratuita.

Planes de señoras

Este sábado, en el marco de Sábados en Ciudad Vieja, cinco regias señoras se juntan en la vereda de Tangram (Bartolomé Mitre 1379, entre Sarandí y Rincón, frente a la Plaza de la Diversidad) para armar un pequeño pop-up de ilustración, diseño y objetos. Será de 11.00 a 14.30 como una miniferia.

Todos juntos a juntar

“Junto a las dos cosechas pasadas, entre todos, logramos rescatar 18.000 kg de mandarinas. Pero todavía quedan muchas esperando una segunda oportunidad”, comunican desde Redalco. “En total, son 45.000 kg y queremos rescatar la mayor cantidad posible”. Por eso convocan para este sábado, de 8.30 a 13.00 en Kiyú (San José), porque necesitan manos. En las redes de la ONG explican cómo sumarse a la Redalcosecha.

Malvín florece

La primavera en Malvín se adelanta y este sábado habrá una fiesta callejera en el cruce de Orinoco y Río de la Plata. El barrio se saca el frío con shows, libros, alimentos naturales, charlas y propuestas para disfrutar en comunidad.

Uno de los participantes es Sansueña Café y Vivero (Orinoco 4968), que este mes tiene programada música, stand up, talleres botánicos, perfumes naturales y meriendas. Por consultas y reservas al Whatsapp: 094 025 870.

Pop up en Shopping Tres Cruces

Este sábado, de 11.00 a 19.00, la explanada de Tres Cruces, por Bulevar Artigas, se llena de planes para disfrutar todo el día: propuestas gastronómicas, shows, sorteos, El mundo de Belén, para los más chicos, y la actuación del Fata Delgado.

Bienvenida primavera

Vinos, fuegos, sabores, flores, arte y música prometen en bodega Casagrande (Camino de los Horneros) para este 22 de setiembre. El plan es recibir la primavera junto con Abasto Parrilla de Barrio y Camomila Pastelería & Café, de 19.30 a 23.30.

Entre rituales de primavera y DJ, habrá tres estaciones de vinos y se servirán empanadas de entraña, habrá una mesa de ensaladas, cordero y pulpón de vacío a la estaca, acompañados de salsas de parrilla. Por el lado de los postres, pavlova, rogel y tiramisú.

Cuesta $ 3.500 y ofrecen adicionalmente transporte desde Tres Cruces y Portones. Por más datos: 098 804 323.

Parque entretenido

Vuelve MVD Pop Up al Parque Rivera este sábado y domingo con foodtrucks, música en vivo, actividades y mucho más para disfrutar al aire libre, de 11.00 a 21.00, con entrada libre.

Cocineros en cámara

» Sigue abierta la convocatoria para Master Chef Uruguay 2027 para “demostrar tu talento en las cocinas más famosas”, esto es, en el reality gastronómico. Para postularse hay que ingresar a canal10.com.uy y completar el formulario.

» Una nueva entrega de ¿Qué hay de comer?, el ciclo de TV Ciudad, comenzó a emitirse los miércoles a las 21.00. Abre la temporada Imanol Alonso, cocinero y food designer, con experiencia en algunas de las cocinas más reconocidas del mundo, que acepta el desafío: preparar un menú para cuatro personas con un presupuesto reducido. La consigna del programa es ajustar el dinero disponible para cubrir entrada, plato principal y postre con productos locales.

Domingo republicano

Este domingo, 20 de setiembre, al mediodía, dos amigos de República (Acevedo Díaz 1269), Nacho Soria y Lucía de León, intervienen la cocina de la rotisería. Por un rato, el garaje cambia de manos y hay un menú especial: hummus de brócoli, papas bravas, kofta de langostino, fish sandwich, helado soft de banana, torta fraisier y cremoso de chocolate.