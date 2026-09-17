Colocan cúpula del palacio ExPietracaprina

Crear cúpulas para edificios que llevan otras firmas es de algún modo la oportunidad de llenar el vacío y además la estrategia de Federico Lagomarsino para encontrar un territorio para la arquitectura contemporánea. Así se establece un diálogo de épocas, como el que ocurrirá este sábado, 19 de setiembre, a partir de las 17:30, en el Palacio Pietracarpina. En 25 de Mayo y Juncal será el izaje de una nueva cúpula, que suma al patrimonio de Ciudad Vieja. “La restitución parece un paso en la dirección adecuada, de rellenar una ausencia. Lo interesante del vacío es que es una oportunidad misteriosa, de que puede ser modificado, de que podés llevarlo para un lado”, indica el autor.

El encuentro se activará con impresión de afiches en vivo junto al equipo de Buena Letra y una apertura musical a cargo del coro Cuatro Elementos, para seguir con el izaje y encendido de la cúpula.

Paisaje urbano

Lo de coronar edificios ya es costumbre para Lagomarsino, que nombra la práctica como Proyecto Cúpulas. “No imaginaba que eso después se iba a transformar necesariamente en un proyecto de largo aliento”, admite. En un repaso veloz aparece, en primer término, una en el mismo barrio, en el cruce de Buenos Aires y Misiones, donde hay un edificio que hoy ocupa el Poder Judicial. Este arquitecto le hizo la cúpula en 2015 y la sustituyó en 2019, por otra, con un diseño distinto, que terminó siendo la permanente. Después, en 2017, colocó el faro del Palacio Salvo. Mientras que la intervención en el ExPietracaprina es la siguiente, empezó a trabajar en el proyecto para un edifico en Buenos Aires, y cranea otra cúpula para una locación en el interior del país.

Lagomarsino es además artista visual, docente e investigador y fue responsable del envío nacional de Uruguay a la 17 Bienal de Arquitectura de Venecia. Actualmente, en el Museo Gurvich, bajo su curaduría, puede visitarse La escala Podestá: Una exposición de maquetas e ideas para la ciudad.

Pero volviendo a la puesta en valor del sábado: “El simple objetivo es hacer cúpulas nuevas donde alguna vez hubo otra cúpula, y en general, eso ha sido en Ciudad Vieja”, sigue. “En general, en el tema de las cúpulas, hay una lógica de autorías compartidas, también, porque, digamos, las primeras cúpulas del Renacimiento o previas, eran obras que llevaban 140 años. Entonces, había muchos autores que convivían, y sobre todo en las cúpulas, porque era lo último que se hacía, y el que había empezado las fundaciones no llegaba a hacer la cúpula. Lo digo porque esto de que yo ponga la cúpula en un edificio de otro arquitecto no es tan inusual. Hay una lógica interesante entre la cúpula y el tiempo”.

En lo que fue el Palacio Pietracaprina, inmueble encargado hace más de un siglo por Roberto Pietracaprina a los entonces jóvenes arquitectos Rafael Ruano y Gonzalo Vázquez Barriere,“la pieza que se concreta era la anunciada cuando se hizo la presentación del proyecto en la Alianza francesa”, recapitula Lagomarsino sobre “El palacio perdido - Le Palais Perdu”, un intento por recuperar esa esquina de Ciudad Vieja. Aunque entonces, “era más ´hagamos una cúpula acá`, pero no había diseño, no había permisos, no había nada en concreto. En 2021 empezábamos. Creo que el edificio lo mantienen bastante bien, son muy cuidadosos y muy cariñosos con él; hay gente que está muy involucrada, como parte de los copropietarios”, señala el arquitecto. “Está (la profesora de historia y máster en Políticas Públicas) Adriana Careaga, que es presidenta del Icomos, vinculada a los monumento históricos. La verdad es que sin los vecinos, esto era imposible”.

El edificio es de 1917 y su cúpula fue derribada a mediados de los años 1970. Los días previos a la colocación definitiva, la cúpula del siglo XXI “descansa” en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC=, donde se la deja “sangrar” al aire libre con el objetivo de que se oxide y adquiera así una capa protectora. Se trata de una cúpula en acero corten y en el EAC cedieron un espacio para poder armarla y ensamblarla . Luego “va a un edificio que tiene la particularidad que uno de los arquitectos es Rafael Ruano. Este edificio es ecléctico, con influencia francesa. Pero Ruano es el que después hace el Trocadero, el edificio El Mástil... Entonces, esta es una de sus primeras obras, antes de que se volcara a la modernidad”, observa Lagomarsino.

El sábado van a trasladar la cúpula en grúa con escolta, hasta el momento del lizaje y el encendido de luz. La acción se lleva adelante con el apoyo de Hierromat, Grúas MAR, ElectroUruguay, Fundación Itaú, Fondos de Incentivo Cultural, el Municipio B y Paseo Cultural Ciudad Vieja.

Recorrida por Parque Baroffio

Con el firme propósito de despedir al frío, en el ecosistema del Parque Baroffio (saliendo de Rivera y Zum Felde), este sábado desde las 10.00 habrá un paseo para descubrir el entorno del Molino de Pérez.

De taller en taller

El sábado de 12.00 a 20.00, 17 talleres de artistas de Ciudad Vieja abren sus puertas a vecinos y visitantes. Será otra edición de Ciudad Sur, con entrada libre, y la más grande desde que el circuito comenzó en 2023. La iniciativa conecta distintas expresiones dando acceso directo al lugar de creación, con las piezas a medio hacer, las herramientas sobre la mesa y el artista trabajando. Desde su primera edición en 2023, más de 1.500 personas recorrieron los talleres del circuito. Esta edición es la mayor hasta ahora: más de 24 artistas en diecisiete talleres, repartidos en nueve calles del casco antiguo, con quince charlas, dibujo en vivo, muestras y otras actividades complementarias a lo largo del día. La invitación es a que cada uno arme su recorrido

El after será en destilería Capicúa (Pérez Castellano 1364).

Quienes se anoten en ciudadsur.uy/sumate reciben por correo electrónico, días antes del evento, el mapa interactivo y la grilla completa.