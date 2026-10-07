Una aplicación combina la promoción de hábitos saludables con descuentos en comercios

Pasito nació en Argentina, desembarcó en Uruguay hace pocos meses y este fin de semana tendrá su primera actividad junto a su comunidad.

En la mañana del sábado será el encuentro cara a cara de los usuarios de Pasito, una aplicación que tres emprendedores lanzaron en mayo en Argentina y que se replicó en Uruguay desde junio. La primera experiencia presencial convoca a completar 10.000 pasos de forma conjunta por la rambla de Parque Rodó, una caminata liderada por el equipo del gimnasio Fit Jeff, seguida de elongaciones, una clase de yoga de 20 minutos, coordinada por Nani Kessman, y después un brunch en Casa Fauno, donde anuncian que habrá juegos, premios y un DJ set.

Para sumarse a esta modalidad fuera de la pantalla, de 10.30 a 15.00, las entradas están disponibles en la aplicación así como en su página y cuestan 1.190 pesos.

Valentina Bronzieri, responsable de Pasito en Uruguay, explicó que “es una aplicación que motiva los hábitos saludables; la idea es incentivar a la gente a que camine más y que conecte con experiencias y comercios”. A medida que avanza, el usuario genera un puntaje. “Esos puntos se llaman ‘pasitos’ y los podés usar para canjear por distintos premios y descuentos en un montón de sitios en todo Uruguay”.

Para este evento, que significará la salida de la aplicación por primera vez esta semana, estiman una participación de aproximadamente 200 personas dispuestas a sumarse a actividades de bienestar.

Bronzieri se contactó con quienes iniciaron la aplicación en Argentina y les presentó una estrategia escalonada, pensando en las posibilidades de expansión a nivel local, “dado que veía que la gente estaba activa, sentía que tenía oportunidad de funcionar acá”. Si bien empezó a ejecutarla en Montevideo, la intención es pasar luego a otras ciudades y departamentos: “Una vez que nos reunimos, acordamos avanzar y tuvimos una tracción muy rápida en Uruguay, muchísimas descargas en los últimos meses, y creo que hoy en día estamos posicionados como la segunda app más descargada. Está yendo muy bien, realmente. En Uruguay ya son 225.000 personas y en Argentina ya se superó el millón”.

Sobre el modelo de negocios, la encargada consideró que “es bastante amplio”, ya que, como usuario, la aplicación es gratuita; funciona en sincronización con aplicaciones de salud del celular. “Vos lo único que tenés que hacer es caminar, vas sumando puntos y con eso vas canjeando en distintos lugares. Del lado del comercio el beneficio que tiene es una visibilidad ante una comunidad que va creciendo cada vez más. Las marcas pueden tener ese contacto con la gente, con diferentes propuestas y activaciones que hacemos tanto en la aplicación como fuera. También hacemos eventos para marcas en caso de que quieran conectar con la comunidad en puntos específicos”.

El perfil de los comercios adheridos es variado, yendo desde la gastronomía hasta gimnasios, locales de indumentaria o rubros como pinturería, ferretería y alquiler de bicicletas. “Tenemos una amplia gama y se van sumando todos los días”.

Existe un tope diario de puntos fijado en 15 (cada 1.000 pasos es un punto). “La aplicación igualmente te computa todos los pasos que vos hagas, pero tiene esa limitación”, señaló, y a modo de referencia contó que un café ronda los 50 puntos. “Así que si podés hacer 15 puntos como máximo en un día, en menos de una semana podrías acceder a un café, por ejemplo. Los descuentos tienen un valor un poco más barato en pasos porque con el descuento estás comprando algo obligatoriamente, entonces es más accesible. Después tenemos premios que son 100% intercambiables por puntos. En ese sentido sí tendrías un producto 100% intercambiable por el esfuerzo. Algo que fomentamos es que se haga una compra adicional, para apoyar al comercio que se suma en la aplicación”.

De momento, el público de este “club de caminatas” está concentrado en el rango etario de 18 a 34 años, aunque “por suerte se está diversificando cada vez más y también en ubicación”, dijo Bronzieri, que se dedica a la gestión de proyectos. “Empezó obviamente más en Montevideo porque la aplicación empezó a tener comercios en principio acá y después se fue dispersando a distintas partes de Uruguay. Nuestra idea es llegar cada vez a más personas en todo el país”.

En forma paralela, “estamos trabajando en desarrollar nuevas funcionalidades y también en Pasito dirigido hacia empresas que quieran contar con la app para sus empleados. Para que sea una herramienta que pueda fomentar el bienestar en sus empleados, generar, por ejemplo, competencias sobre quién camina más como para premiar ese movimiento y darles beneficios”.

Memoria afro y patrimonio

La Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo invita el sábado al recorrido Latido Afro en conmemoración de los hallazgos de restos óseos humanos históricos en el Caserío de Filipinas realizados en 2024.

El recorrido busca reinterpretar la historia, promover la reparación simbólica-cultural a la población afrodescendiente desde una perspectiva antirracista. Comenzará a las 10.30 en la explanada de la Intendencia y atravesará los barrios Sur y Palermo, además de Martínez Reyna y el Caserío de Filipinas. La actividad finalizará a las 13.30 en la prueba de admisión de las Llamadas.

Hay 40 lugares disponibles, que serán asignados por orden de inscripción a través del correo electrónico [email protected] con el asunto “Recorrido Latido Afro 10 de octubre” e indicando nombre, edad y municipio.

Inmersión audiovisual

El sábado 17 de octubre, de 9.00 a 17.00, Reducto Audiovisual Hub (Vilardebó 1272) abre sus puertas para una jornada gratuita de talleres, charlas y encuentros con profesionales del sector. Es una experiencia indicada para los interesados en trabajar en el mundo audiovisual o conocer cómo funciona la industria desde adentro.

El Reducto Open Day 2026 ofrece acceso a equipos y experiencia de rodaje, inteligencia artificial y audiovisual, oficios y trabajo en set, fondos y oportunidades para proyectos, dirección y actuación, así como encuentros con profesionales y organizaciones del sector.

La entrada es gratuita con inscripción previa.