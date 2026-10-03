Día del Patrimonio: Ciudad Vieja, cuadrícula de sabores

Varios locales del casco antiguo de la ciudad abren fuera de su horario habitual o diseñan menúes especiales en cada ocasión de Ciudad Vieja Cocina. Este fin de semana, alientan a que la gente arme su recorrido patrimonial incluyendo los locales gastronómicos adheridos que le interesa redescubrir para aprovechar el ingreso abierto.

En cada zona del barrio, dentro o fuera de ese ciclo, hay opciones que agregan al clima patrimonial. Por ejemplo, en La Farmacia (Cerrito 550 e Ituzaingó) van a preparar un almuerzo especial para llevar entre 12.30 y 15.30. Habrá gramajo de papa y gírgolas ahumadas, estofado de cordero ahumado y mazamorra, empanada de carne con aceitunas y sopa de espinaca y acelga.

En la azotea de Modo Casona (Peatonal Sarandí 544, frente a la catedral) tanto sábado como domingo habrá tragos con Sacro Destilados y buen ambiente gracias a La Mesa de los Discos.

Mientras tanto, en La Obrería (Sarandí 252) invitan a visitar su Open Kitchen, sábado y domingo de 11.00 a 18.00, donde habrá doble burger de asado, chorizo obrero, milanesa de berenjena napolitana, papas cheddar y champi, torta rogel de un metro, cookies levain con helado de chocolate y alfajores de chocolate 70% cacao y de pistacho.

De 11.00 a 18.00, Paseo El Bajo abre con un recorrido especial por la huella indígena y los restos de las primeras construcciones del casco histórico, pero además con gastronomía, uniendo Casona Mauá, Café Brasilero, Casa Cultus, Casa Gómez, Café Vintage, Patio La Bahía, Cava del Barón, tiendas de artesanos y food trucks entre Juan Carlos Gómez y Piedras.

Plato especial

Este sábado, desde las 11.00, Plato (San José 1186) abre excepcionalmente en fin de semana para inaugurar un espacio de intercambio. Recibirán al venezolano Nacho Cumare (Santé), que cocinará en vivo algunos clásicos resignificados del imaginario colectivo: hamburguesa de asado en bola de fraile umami, con mayonesa de limón encurtido, pepinillos agridulces, lechuga fresca y cheddar, churros salados crujientes, polvo de kimchi deshidratado y ketchup de kimchi, cruller salado (pastel trenzado frito) relleno de hojas verdes, con gírgolas a la plancha, claras montadas, yema curada y crema de palta.

Sabores prehispánicos mexicanos

La Embajada de México (25 de Mayo 512) abre de 10.00 a 16.00 este sábado con la consigna “México a través de sus sabores, historias y lenguas originarias”. De 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 harán recorridos por el edificio de la sede diplomática, para apreciar su arquitectura, mientras que de 12.00 a 14.00 un chef mexicano presentará cada hora una propuesta de comida prehispánica que comprende charla y degustación.

Plaza Independencia PopUp

La edición Patrimonio de Montevideo PopUp puebla este fin de semana la plaza Independencia, el sábado de 11.00 a 21.00 y el domingo hasta las 19.00, con foodtrucks de comida local y regional, cocineros y una zona de mercado. Actuarán Pitufo Lombardo y Rueda Maragata.

Foto: Alessandro Maradei

Expo Perú

Por quinta vez, la Expo Perú Uruguay reunirá artesanía, bailes típicos, artistas invitados y gastronomía. La cita es este domingo, de 11.00 a 19.00 en Juan Carlos Gómez 1530.

Vino del escultor

En el Museo Zorrilla, en Punta Carretas, este sábado se dará a conocer un proyecto de investigación y recreación de los vinos que José Luis Zorrilla de San Martín elaboraba de manera artesanal en su taller, desarrollado junto con la sommelière Antonella de Ambroggi, quien a partir de viejas recetas buscó recrearlos desde una mirada contemporánea. Habrá degustaciones en dos turnos, a las 12.00 y a las 14.00, y hay que inscribirse previamente a través del correo [email protected], mientras que a las 15.30 la sommelière dará una charla para explicar su proceso de investigación.

Lezica entre historia, cultura y comunidad

La Feria Patrimonio en el Castillo Idiarte Borda (Lezica 5912) será el sábado de 12.00 a 18.00 y el domingo desde las 11.00 con puestos de emprendedores y artículos vintage en los jardines, visitas guiadas por el edificio, juegos y gastronomía.

Indios en el Baroffio

El Molino de Pérez (pasaje Arquitecto Juan Veltroni s/n) este sábado ofrecerán visitas guiadas, la antropóloga Mónica Sans hablará a las 16.00 sobre “Indios en un país ‘sin indios’”, a las 17.00 su colega Gustavo Laborde ahondará en la gastronomía indígena y a las 18.00 la historiadora Ariadna Islas se referirá a “Significados políticos del uso de las imágenes de indígenas”.

Chivito en su cuna

Este domingo, desde las 14.00, en la calle 30 y Gorlero, entre DJ y músicos, Punta del Este celebra la primera Fiesta Nacional del Chivito, el sánguche patrio, nacido en el restaurante El Mejillón de la península. Habrá show cooking, rincón infantil y espacio de relax.

Economía social y solidaria

El domingo, de 13.00 a 18.00, se realizará un festival en el parque Débora Céspedes, en la rambla Egipto del Cerro, organizado por la Unidad de Economía Social y Solidaria de la Intendencia de Montevideo.

El colectivo Arte Cerrense comenzó su proceso de conformación a través de la unidad hace poco más de un año e instaló allí una de las ferias de economía social. Durante el festival se realizará la feria de emprendedores y habrá espectáculos musicales de la murga Corta la Bocha, El Musical (Lucila y Darío) y su banda, y Gerardo Nieto.