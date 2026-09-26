Picnic de multitudes en Parque Rodó y cocinas de todos lados

Este sábado y domingo sigue el Picnic de Primavera en el Parque Rodó, la feria de Garage Gourmet que llega justo para un leve aumento de temperatura, tiende manteles sobre el pasto y surca de foodtrucks las callecitas. La comida al paso se hace cosmopolita y los paseantes viajan probando baos esponjosos, dumplings y pollo frito, curries especiados y mango lassi, tacos con nachos crujientes y blinis rellenos. Los más concretos de paladar irán por las carnes braseadas al tannat o a la cerveza negra en bocatas, sánguches en pan brioche con ternera o provolone empanado, focaccias con queso raclette fundido, chivitos y hamburguesas, fainá, empanadas, croquetas y churros.

Para prolongar la degustación, como siempre, estará la opción de llevarse alguna cosa de la alacena de productos artesanales: conservas, fermentados, panes de masa madre, quesos, bebidas y dulces caseros, o bien vichar la feria de plantas.

Junto a la comida, habrá actividades para toda la familia y tocarán Chalamadre, La Rodó, Imperio Preto e Branco, El Club del Lobo, Rodas Uruguay, Rueda Maragata de Candombe, Jam de la Costa, Diego Pez y los Pernoctantes, Juanchi Parodi y Fio Cerrone, entre otros.

Esquina Original

“Nueva propuesta, vieja esquina”, anunció el equipo de Demorondanga la reapertura de su primera sede, en Cassinoni y Charrúa. Ahora bajo el nombre de Bar Original, funcionará de martes a sábado desde las 20.00. “Otro nombre, misma esencia”, ampliaron sobre la propuesta actualizada: cócteles, básicamente, y algunas opciones para picar “como para no mamarse”. Para tomar nota: New York Sour (bourbon y vino tinto) o Cosmo de quinotos (vodka, triple sec, almíbar de quinotos), ambos a $ 320, además de los tragos clásicos desde el fernet a $ 180, las jarras de sangría o de clericó a $ 600. Y para hacer base: lo más completo es la picadita de queso, charcutería, olivas, frutos secos, pickles y panera, también a $ 600, pero se puede comandar cada ítem por separado a $ 120 o decidirse por las fritas a $ 250. Atención que solo aceptan efectivo o transferencia.

Festival pesquero en la glorieta

La Corporación Gastronómica de Punta del Este y el Instituto de Gastronomía UG convocan para este sábado de 12.30 a 15.30 al Pacto Oceánico del Este, una contraseña para compartir platos elaborados con pesca local y seguir fortaleciendo el vínculo entre quienes producen, quienes cocinan y el territorio. La cita es en la glorieta del puerto de Punta del Este, donde por un ticket de $ 450 se accede a dos platos de degustación y una copa de vino.

La Paloma sabrosa

La Feria Gastronómica Sabores de Rocha celebra su sexta edición este sábado de 12.00 a 18.00 en el Skatepark de la plaza España en La Paloma, Rocha, con entrada libre. Organizado por la Corporación Rochense de Turismo, la Dirección de Turismo de la Intendencia de Rocha y el Municipio de La Paloma, el evento reunirá una veintena de propuestas culinarias con productos locales y de estación, degustaciones de pesca artesanal, mariscos, carnes, opciones vegetarianas, hongos, frutos nativos, quesos artesanales, aceite de oliva, miel, chocolates y cervezas artesanales. Además habrá espectáculos durante toda la tarde.

Verbena del Santa

El bar Santa Catalina festeja los tres años de su nueva etapa (y 64 de historia) con una verbena en la plaza España. De 12.00 a 18.00 se podrá probar una carta especial, habrá mesas compartidas, espacio para niños y una programación musical sostenida por Rueda de Candombe, DJ Cable Quemado y La Catedral Verdadera.

Amazonia expandida en Palermo

Los cinco años de la librería Amazonia (Maldonado 1175) y su cafetería Macoco se celebran este sábado de 12.00 a 22.00 sacando sus actividades a la calle. Anuncian mesa de ofertas, platos de la casa y beberajes, aparte de una grilla que comienza a las 18.00 con conversatorios –“Cuerpos, lenguas, territorios”, “Como Pez en el Hielo” y “Vidas inventadas, vidas heredadas”– y a partir de las 20.00 suma los shows de Tata Barahona (Chile) y Santiago Tavella.

Ludoferia de las Américas

Cumple 100 años el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos, y en ese marco realizará en Montevideo la Ludoferia de las Américas este sábado de 13.00 a 17.00 en el espacio libre Instituto Interamericano del Niño, ubicado entre Luis Morquio y Lord Ponsonby.

La propuesta reunirá a embajadas de países de las Américas con sede en Uruguay, que presentarán juegos y expresiones culturales de sus países. Contará además con un espacio gastronómico, actividades para primera infancia y propuestas inclusivas, junto con espacios de participación para niños, adolescentes y familias.

Talleres en torno al mantel

En el marco de la exposición El mantel como bandera. Alimentación e identidad en el Uruguay (1850-1950), el Museo Histórico Nacional (MHN) propone un ciclo de talleres recreativos y educativos para explorar historias, memorias y experiencias vinculadas a la alimentación. La artista Mariana Sellanes, con apoyo del equipo educativo del MHN, llama a anotarse a “Besar el pan”, un encuentro gratuito en Casa Lavalleja (Zabala 1469) para explorar el recetario personal y materializarlo a través de recursos artísticos. A partir de sabores, aromas y memorias afectivas, la intención será dejar testimonio de parte de la historia de cada uno a través del alimento.

No se requiere experiencia previa en dibujo, pintura o cocina. El taller consistirá en cuatro sesiones de trabajo, una guía de apoyo y herramientas de creación artística para elaborar un recetario familiar.

Inscripciones en https://ladiaria.com.uy/UxE.

Aceites premiados

Ocho aceites de oliva virgen extra de Argentina, Brasil, Sudáfrica y Uruguay fueron reconocidos con el Premio a la Calidad Mario Solinas para el Hemisferio Sur 2026. A la edición número 26 del prestigioso concurso organizado por el Consejo Oleícola Internacional se presentaron 24 aceites de oliva virgen extra: ocho muestras de Argentina, tres de Brasil, una de Sudáfrica y 12 de Uruguay, todos de pequeños y grandes productores, de acuerdo con las bases. El jurado integrado por ocho expertos catadores provenientes de España, Portugal, Marruecos, Brasil, Argentina y Uruguay, realizó las evaluaciones en la Facultad de Química de Montevideo. El premio lleva el nombre del profesor italiano Mario Solinas, reconocido por su aporte al desarrollo del análisis sensorial del aceite de oliva virgen. La entrega de premios será el 10 de noviembre en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Por Uruguay, los aceites premiados fueron como frutados verde medio: Blend Corte Mediterráneo, Olivares de Rocha (Nuevo Manantial SA, Maldonado), el Blend Selección Limitada, Olivares de Santa Laura (Tebalsur, Cerro Largo), y el Blend Intenso, Olivos de las Ánimas (Gafimax SA, Maldonado) y en la categoría de pequeños productores: Finca Cosima (Otro Sol SA, Maldonado).