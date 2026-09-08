Segunda Semana de la Arquitectura: apropiarse de la ciudad

Con foco en el art déco, hasta el 12 de setiembre la Sociedad de Arquitectos del Uruguay organiza mesas redondas, recorridos urbanos, exposiciones, obras abiertas y actividades para todo público.

Está en marcha la segunda edición de la Semana de la Arquitectura en Uruguay, SARQ 2026, una iniciativa impulsada por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) que busca acercar la arquitectura al público en general mediante una programación participativa y de alcance nacional. Durante seis días Montevideo será escenario de actividades que invitan a descubrir esta disciplina vinculada a la cultura, el patrimonio, la innovación y la vida cotidiana.

La programación incluye recorridos urbanos guiados, visitas a obras abiertas, conferencias, exposiciones, actividades académicas e instancias de reconocimiento a la producción arquitectónica nacional.

Ya que uno de los ejes temáticos de esta edición será el art déco, el lunes quedó inaugurada en la Fundación Banco República (Zabala 1520, esquina Cerrito) una muestra dedicada a este legado, que propone una mirada contemporánea sobre su valor patrimonial, cultural y urbano a un siglo de que aquel movimiento llegara al país durante la primera mitad del siglo XX. La exposición, que da cuenta de cómo, a través de sus distintas escalas y expresiones, el art déco dejó una profunda huella en los paisajes urbanos locales, como reflejo de un período marcado por la modernidad, la innovación y el progreso, permanecerá abierta hasta el 4 de octubre.

En diálogo con la muestra, el viernes 11 a las 18.00 se desarrollará el conversatorio “Los años locos: el art déco y su contexto cultural”, en el que participarán Laura Malosetti, Mónica Salandrú, Inés de Torres y William Rey Ashfield. Es necesario anotarse.

Al día siguiente, el sábado 12, habrá dos recorridos temáticos por 18 de Julio; estarán a cargo de Peatonal Tours y partirán de la plaza Independencia.

Como parte de las actividades de intercambio y difusión, se harán presentaciones de trabajos profesionales, una instancia destinada a visibilizar experiencias, investigaciones y obras desarrolladas por arquitectos uruguayos.

Continuando la línea iniciada el primer año, se llevará a cabo la entrega de premios del Concurso de Proyectos Finales de Carrera de Arquitectura, que reconoce la producción académica reciente de egresados de las facultades de arquitectura del país.

La agenda, que apunta a pensar la construcción de ciudades más habitables, inclusivas y sostenibles, continuará este martes, 8 de setiembre, en la sede de la SAU (Gonzalo Ramírez 2030) con las siguientes mesas de expositores: “Legados materiales: cuatro escalas, una misma estrategia”, a cargo del estudio FROM; “Consolidación estructural y proyecto arquitectónico de techado de la Capilla de Belén, Calera de las Huérfanas, Colonia”, por los arquitectos Ramiro Chaer, Karen Crosa, Santiago Chaer y Andrés Iglesias; “Del escaneo 3D a la restauración patrimonial: una metodología para la reconstrucción de elementos arquitectónicos mediante tecnologías digitales”, que detallarán los arquitectos Rodrigo Melazzi y Andrés Nogueira, junto a Fernando Foglino; “Desarrollo de solución eficiente para claraboyas de casa estándar”, por los arquitectos Germán Fernández, Agustín Fierro y Alejandro Zeballos; el caso de Gutiérrez Café, expuesto por Estudio TORO; “El arquitecto como gestor de la transformación institucional”, a cargo de Carlos Ruiz y Magdalena Rodríguez; “Cuando lo moderno se vuelve viejo: El Positano y su salud”, por Amalia Zinger; “Reproyección: permanencias espaciales. Cines del Centro de Montevideo”, por Marcela Hernández y Nicolás Inzaurralde, y, finalmente, “Lacaton & Vassal y el Conjunto Cuareim: una conversación disciplinar a través del tiempo”, que explicarán Juan Carlos Apolo y Gustavo Vera Ocampo. Se requiere inscripción previa.

Este martes además serán presentadas obras en el ex Bazar Mitre (18 de Julio 885, Centro de Fotografía de Montevideo), en el Yacht Club Uruguayo (puerto del Buceo) y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Panel de la Universidad Católica y Wikimedistas sobre jóvenes e internet

Bajo el nombre “De consumidores a creadores: jóvenes, wikis y construcción colectiva del conocimiento” la Universidad Católica del Uruguay (UCU) organiza este martes a las 16.00 un panel de reflexión acerca de quién decide qué información se encuentra en internet y qué papel juegan las nuevas generaciones en la construcción del conocimiento digital.

El acceso a la actividad será sin costo, se hará en la sala Bauzá, edificio Sacré-Cœur (8 de Octubre 2738), y abordará temas como el acceso a la información, quién gobierna las plataformas y qué se puede aprender de modelos colaborativos.

Participarán la directora de programas de Wikimedistas de Uruguay, Evelin Heidel, quien presentará las experiencias de colaboración abierta de proyectos como Wikipedia y Wikidata. Además, estará presente el investigador y profesor de la UCU Matías Dodel, especializado en desigualdades y ciudadanía digital.

La actividad abordará la discusión sobre los desafíos y oportunidades de la IA para niños y adolescentes, y lo que se necesita para una ciudadanía que ocupe espacios digitales de manera crítica. Sobre este tema profundizará Emiliano Pereiro, sociólogo y jefe de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de Ceibal. El panel será moderado por Camila Gottlieb, investigadora y profesora de la UCU, especializada en educación y tecnologías digitales.

Wikimedistas de Uruguay es un grupo de usuarios que promueve los proyectos Wikimedia e impulsa el movimiento Wikimedia en Uruguay. Su misión es construir conocimiento abierto, equitativo y diverso sobre Uruguay y América Latina para que los contenidos en estos proyectos sean más representativos.

Llamado a mural biodiverso

La Alianza Francesa de Montevideo convoca a artistas o colectivos a presentar propuestas para un mural, en el marco del proyecto de renovación del jardín para 2027. El nuevo entorno, dedicado a la flora nativa y la biodiversidad, contará con una obra inspirada en Jeanne Baret, botánica y exploradora francesa, primera mujer en dar la vuelta al mundo y una de las científicas pioneras en documentar la flora del actual territorio uruguayo.

El jurado seleccionará el proyecto ganador teniendo en cuenta la calidad artística, el impacto cultural y la viabilidad de la propuesta. El finalista recibirá, una vez culminado el proyecto, un premio de 60.000 pesos y un pasaje Montevideo-Buenos Aires-París ida y vuelta.

Las postulaciones se recibirán hasta el 31 de octubre a través del formulario en línea. El mural deberá ser pintado durante febrero de 2027 y quedar pronto para inicios de marzo de ese año.

Las bases y más datos están disponibles en la web de la Alianza Francesa.

Cerro de Montevideo (archivo, 2022). Foto: Mariana Greif

Un recorrido por el Cerro y su identidad

La Villa del Cerro cumple 192 años y se hará un recorrido para descubrir las historias desde su origen como Villa Cosmópolis hasta hoy. Organizado por Cerro Tours, se hará el sábado 12 y el domingo 13 de setiembre, como una experiencia guiada de aproximadamente tres horas, en transporte turístico y con cupos limitados. El recorrido estará a cargo de guías especializados en historia, patrimonio y turismo cultural.

La propuesta parte de una pregunta de cómo aquel pequeño poblado llamado Cosmópolis llegó a convertirse en uno de los barrios con mayor identidad cultural de Montevideo. La respuesta se buscará a través del propio territorio, conectando lugares, relatos y acontecimientos que permiten reconstruir casi dos siglos de historia cerrense.

A diferencia de un recorrido turístico tradicional, Cosmópolis 192 propone interpretar el territorio a partir de ocho grandes dimensiones de la identidad del barrio: inmigración, cultura, trabajo, fútbol, historia nacional, memoria, naturaleza y paisaje.

El paseo también pondrá en valor la cultura cerrense, sus artistas, teatros, murales y expresiones culturales, la importancia de la actividad industrial y de los frigoríficos en la construcción de una fuerte identidad obrera, y el papel del fútbol y de los clubes como espacios de encuentro y vida social.

Para reservar es recomendable ingresar a la web cerrotours.com o comunicarse al Whatsapp 091 626 636.