Expo Prado 2026: ¿cuáles serán los desvíos de tránsito, cortes de calle y cambios en los recorridos de ómnibus?

La Intendencia de Montevideo anunció una serie de modificaciones en el tránsito con motivo de las celebraciones, que irán del viernes 11 al domingo 20 de setiembre.

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de modificaciones en el tránsito y desvíos de ómnibus en el Prado, en el marco de la 121ª Expo Prado, a celebrarse entre el viernes 11 y el domingo 20 de setiembre en el predio de la Rural del Prado.

Según informó la comuna en su portal web, la exposición implicará cortes de calles en los alrededores del recinto, específicamente, en las intersecciones de avenida Buschental y Lucas Obes, y Buschental y Delmira Agustini, así como también los cruces de Atilio Pelossi con Hugo Balzo y 19 de Abril. También se desplegarán cuidadores de vehículos debidamente identificados que estarán disponibles de 10.00 a 20.00 durante todos los días del evento.

De igual manera, durante el transcurso del evento, la IM dispuso flechamientos en las calles Lozano, de Lucas Obes a Agraciada; Hermanos Ruiz, de Adolfo Berro a Lucas Obes; Martín Irigoitía, de 19 de Abril a Buschental; Gaetán, de Buschental a 19 de Abril, y Valdense, de Aiguá a 19 de Abril.

También se prohíbe estacionar en las calles 19 de Abril entre Atilio Pelossi y Lucas Obes –únicamente para la vereda lindera al predio de la Rural–; Lucas Obes entre Buschental y 19 de Abril; Atilio Pelossi entre Hugo Balzo y Buschental, y finalmente Hugo Balzo entre Atilio Pelossi y Luis Alberto de Herrera –solamente del lado que da al arroyo Miguelete–.

¿Cuáles son los desvíos de ómnibus y cuándo serán?

Finalmente, la IM informó que habrá modificaciones en el recorrido de las diferentes líneas de ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano que circulan por la zona, entre las 12.00 y 20.00, para los fines de semana en que se celebrará la rural.

De esa manera, para los sábados 12 y 19, así como los domingos 13 y 20, las líneas 125, 127, 128, 130, 137, G, 370, 409, 427, 494 y 546 que se dirijan al Centro doblarán en Lucas Obes desde Agraciada, y continuarán por 19 de Abril –la IM también dispuso un “desvío alternativo” en Juan Carlos Blanco– para luego retornar a su ruta habitual. En tanto, y en la otra dirección, tomarán Juan Carlos Blanco para luego doblar en Lucas Obes y nuevamente en Lozano, y finalmente retomar su ruta.

Por su parte, las ómnibus que operan las líneas 17 y 76 que se dirijan hacia Casabó y el Cerro, respectivamente, ingresarán por Juan Carlos Blanco y doblarán en Lucas Obes, para tomar Buschental, Agraciada y finalmente Capurro, a su ruta. En sentido opuesto, y hacia Punta Carretas, circularán por Félix Olmedo, luego Buschental, Lucas Obes y 19 de Abril –también se dispuso un desvío alternativo, en el que toman Lucas Obes, Juan Carlos Blanco y Agraciada– a su ruta .

Asimismo, y sin importar el sentido, los recorridos 306, 181, 183, 526 y 582 doblarán en Luis Alberto de Herrera y Hugo Balzo. Luego tomarán Pelossi y, tras ello, Buschental, para retornar a Luis Alberto de Herrera. Finalmente, la línea L28 funcionará en modalidad de circuito, y doblará en Agraciada y Juan Carlos Blanco, para luego ingresar por Lucas Obes y retomar Agraciada a su ruta.

La IM informó que, en todos los casos, los recorridos “utilizarán las paradas oficiales en las vías de desvío”, al tiempo que también se dispondrá de una parada provisoria en la intersección de Pelossi y Buschental.