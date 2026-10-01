Con Víctor Pizzichillo a la cabeza, la Lista 1 al Codicen se plantea “restablecer la confianza en la representación” docente

La agrupación Alternativa docente se opone a la creación de la Uned y apunta contra la “incertidumbre jurídica” que se vive en ANEP en la actual gestión.

La elección del próximo sábado 3 de octubre para la representación docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tendrá en disputa a dos lemas para ocupar dos cargos. De un lado, estarán las tres listas de los sindicatos de la educación y del otro el lema “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio”, que integran las listas 1 y la 3.

La Lista 1 corresponde a la agrupación Alternativa docente y será encabezada por el ex presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichillo, secundado por la inspectora de Primaria y docente en el CFE Gabriela Sanz. Desde distintos roles, ambos fueron parte o defendieron la gestión que en el gobierno pasado encabezó el actual senador Robert Silva en la ANEP, pero en esta elección optaron por generar un espacio nuevo en vez de continuar la Lista 4 que en su momento llevó a Silva a ser representante docente en el Codicen.

Entrevistado por la diaria, Pizzichillo dijo que en la Lista 1 hay gente que en algún momento participó en la Lista 4 y otros que nunca han participado de este tipo de instancias electorales. Más allá de que la agrupación se plantea como una alternativa a la representación docente ejercida por las listas sindicales, el candidato hizo énfasis en que también cuentan con integrantes que están afiliados a sus respectivos sindicatos.

“Habemos gente que en su momento tuvimos responsabilidad de gobierno de la educación, hay otra gente que ha hecho toda su carrera técnica en los organismos, como es el caso de Liliana Pereira”, dijo, en referencia a quien hasta hace pocos días ejerció como inspectora técnica de Primaria. Además, señaló que la lista es integrada por integrantes de todos los subsistemas de ANEP y de Montevideo y el interior. De esa forma, apuntan a lograr “diversidad” que también se vea en la forma de pensar sobre los distintos temas educativos.

En ese sentido, dijo que a los integrantes de la agrupación los une “la confianza en que la educación es la única herramienta para transformar a las personas y, por ende, transformar la sociedad”. Al respecto, señaló que ello se da más allá de que muchas veces tienen “visiones un poco distintas de por qué camino llegar a ese fin”.

En relación a la plataforma de la Lista 1, Pizzichillo dijo que, en primer lugar, está “la reivindicación de la profesión docente”. En ese sentido, dijo que sin los docentes no es posible educar y por eso “debemos de cuidar a ese docente”. Según dijo, ello contrasta con el sentimiento de soledad de muchos profesionales de la eduación, no solo en el aula sino también “en el ámbito de la institución o en el de la comunidad” y responde principalmente a un proceso por el que la profesión docente ha perdido valor en la actualidad.

El candidato afirmó que las propuestas de la lista se enmarcan en el plan de política educativa definido por el actual gobierno y con el que tiene que cumplir el Codicen y, en ese marco, planteó la necesidad de encontrar espacios para que los profesionales puedan “compartir, intercambiar y fortalecerse”. Según completó, a partir de la concepción del “liderazgo distribuido”, los equipos de gestión juegan un rol importante, por lo que deben ser respaldados y no deben quedar enfrentados a los docentes.

Visión crítica con la actual gestión de ANEP

Como un punto crítico con la actual gestión de ANEP, Pizzichillo planteó que “no se puede vivir la incertidumbre jurídica que se está viviendo” y como ejemplo mencionó que recientemente el CFE cambió criterios de evaluación de los cursos, a un mes de terminar las clases. Como otro ejemplo, mencionó el caso de las prórrogas que otorga ANEP para el ejercicio de la función docente, ya que de acuerdo al estatuto se puede trabajar como máximo durante 35 años a la interna del ente. “Primaria te da prórroga hasta los 37 [años de servicio], secundaria va hasta los 40, formación docente quiere ir hasta los 35”, dijo, y planteó que “el sistema es uno solo”, por lo que se debería seguir un mismo criterio, en particular para docentes que trabajan en distintos subsistemas.

En ese sentido, el candidato planteó que, de acceder al Codicen, trabajará para generar propuestas que vayan en la línea de “desburocratizar” el sistema y liberar a los profesionales de ese tipo de tareas, para lo que la tecnología puede ser una aliada. Otro de los cambios de gestión que promoverán es el combate a la “centralización de los recursos económicos” dentro del sistema educativo. Al respecto, dijo que en la década que inició en 2010 se comenzó a transitar un camino para que cada centro educativo dispusiera de partidas económicas para atender problemas urgentes que implican poco gasto, y que a nivel central no se puede atender con rapidez. Si bien planteó que ese camino se había continuado en el gobierno anterior, lamentó que en la actual gestión de ANEP ese margen de autonomía se redujo.

Pizzichillo sostuvo que también buscarán atender la situación de “figuras de acompañamiento a la gestión y al trabajo” y como ejemplo de algunas decisiones que consideró problemáticas planteó el caso de la eliminación de los cargos de inspectores regionales en Primaria. Según el candidato, ello afectó el vínculo de los centros educativos con la centralidad y recargó a los inspectores e inspectoras departamentales. El candidato señaló que algo similar ocurrió en otros subsistemas con la reducción de roles de coordinación, que, por ejemplo ha afectado el funcionamiento de los Centros María Espínola.

Pizzichillo también se mostró crítico con la revisión de los cambios curriculares que vienen realizando las actuales autoridades de ANEP y se detuvo particularmente en el caso del CFE, que está en proceso de aprobación de un nuevo plan para el año que viene, de forma que sustituya al Plan 2023, aprobado bajo la gestión de Pizzichillo. En concreto, el candidato señaló que no hay ninguna evaluación realizada sobre el plan que sigue vigente, a diferencia de lo que pasó durante su gestión, cuando se contrató una evaluación externa que, de todas formas, fue cuestionada por algunos colectivos docentes.

Pizzichillo opinó que “no se puede hacer un cambio institucional únicamente en base a percepciones” y, además, dijo que se generó descontento entre los actores de la formación de educadores porque se generó “un sistema de participación” para la aprobación del plan que después “no funcionó”. En concreto, señaló que no ha existido una sola reunión de las comisiones locales de carrera, que deberían nutrir con aportes a la comisión nacional. “Podemos tener diferencias en los mecanismos de la participación, pero no podemos desacreditarlos, porque si no viene el desánimo, la desilusión, el resentimiento y eso es lo peor que le puede pasar a la gente”, lamentó.

Por su parte, consideró que muchos de los cambios que están planteando las actuales autoridades del CFE tienen que ver con un recorte presupuestal. Consultado sobre el déficit presupuestal que quedó de la administración anterior, que se ha calculado en 800 millones de pesos, Pizzichillo dijo que el déficit presupuestal en el CFE “siempre lo tuvimos” y que ello se debe a que “desde 2010 a la fecha, todas las administraciones han resuelto no pasarle los fondos que efectivamente necesita el CFE a su línea base”. Según analizó, ello tiene que ver con los distintos proyectos de Universidad Nacional de Educación (Uned) que se han presentado y el temor a que el nuevo ente se lleve ese presupuesto de la ANEP.

En relación a lo que ocurrió en el gobierno anterior, dijo que se logró incorporar 40 millones de pesos a la línea base para gastos y mencionó que, si no se cuenta con el presupuesto en la línea base, no se puede hacer licitaciones sin recibir observaciones por parte del Tribunal de Cuentas.

Alternativa docente se opone a la creación de la Uned

Respecto a la transformación curricular integral (TCI) realizada en el gobierno anterior, valoró que “como todo plan, tiene cosas que mejorar” e incluso planteó que sería necesario reformular el Plan 2023 “en su concepción epistemológica”, por ejemplo, ante cambios tecnológicos que se han dado desde entonces. En particular, el candidato hizo referencia a la popularización de la inteligencia artificial generativa, que “ha dado vuelta a los docentes” y les “ha cambiado el sentido de las preguntas”.

Pizzichillo sostuvo que en la agrupación no están de acuerdo con la creación de una Universidad Nacional de Educación (Uned) porque “desarticula el sistema educativo”. Además, señaló la creación de un nuevo ente “no asegura ninguna mejora en los criterios de calidad académica” y también entendió que en el pasaje de CFE a Uned “los docentes de formación docente perderán toda su carrera funcional”. Al respecto, agregó que los salarios del CFE “son los mejores” del país a nivel terciario y “nada asegura que en un ente autónomo distinto se tengan las mismas condiciones”. Por su parte, Pizzichillo se preguntó si con la creación de la Uned los docentes pasarán a aportar a la Caja de Profesionales Universitarios o a pagar el Fondo de Solidaridad.

Como otro de los argumentos para oponerse al nuevo ente, hizo referencia al sistema de práctica docente con el que cuenta el CFE, que se encuentra dentro de ANEP, que, según dijo, es “admirado” en otras partes del mundo.

Consultado sobre el plan de titulación para docentes de la educación media en ejercicio, Pizzichillo hizo referencia a que los actuales consejeros docentes acompañaron con su voto la aprobación del plan. En esa línea, consideró que se trata de “una pérdida de reconocimiento profesional y un desprestigio de la carrera docente”. Por tanto, afirmó que “no se puede dar un título” en las condiciones en las que plantea el plan.