El espacio Alternativa Docente presentó la lista 3 para las próximas elecciones para representantes docentes del Codicen

Con una lista integrada por docentes de todos los subsistemas de ANEP, el espacio propuso hacer especial foco en la salud mental de los docentes y la inclusión educativa.

Este jueves se presentó la lista 3 de Alternativa Docente que participará de las elecciones de representante docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el próximo 3 de octubre bajo el lema: “Compromiso docente, futuro educativo. Los docentes por el cambio”.

La lista está integrada por candidatos pertenecientes a los diferentes subsistemas de la ANEP y cuenta con “presencia territorial”, aspectos en los que hicieron hincapié a lo largo de la presentación. En este caso, las titulares de la lista son dos docentes, Alejandra Clavijo y Mónica Acuña.

Durante la presentación las candidatas titulares hablaron con la diaria y contaron parte de su experiencia vinculada al trabajo en la educación pública. Por su parte, Clavijo tiene 32 años de trayectoria docente, durante los cuales por nueve años se desempeñó en la educación común y 22 años trabajó en educación especial.

En ese último ámbito fue maestra directora de la escuela 198, especializada en discapacidad visual, y desde 2021 es inspectora de zona en la Inspección Nacional de Educación Especial con un cargo efectivo. Además, cuenta con formación en la atención de estudiantes con discapacidad motriz y con dificultades de aprendizaje.

Por su parte, Acuña es oriunda de Paysandú y es maestra de profesión aunque también cuenta con trayectoria en distintos roles y subsistemas de la educación. Se desempeñó durante 15 años como directora en una escuela rural y ocupó cargos de dirección urbana, entre ellos seis años al frente de una escuela de tiempo completo. También trabajó como docente en séptimo, octavo y noveno en contexto rural.

Además, durante ocho años trabajó en la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos de la ANEP. Actualmente ocupa desde hace dos años el cargo de inspectora de zona en el departamento de Paysandú.

Durante la presentación, realizada en el Salón Chez Vous de la confitería Lion D’or, los candidatos contaron que entre sus principales ejes de propuestas se centrarán en la salud mental y laboral de los docentes, la inclusión educativa y la ampliación de los tiempos pedagógicos con el objetivo de fortalecer las propuestas educativas durante ese tiempo adicional con el foco en la “integralidad de los niños”, indicó Acuña.

Alejandra Clavijo, durante el lanzamiento de la lista 3 del espacio Alternativa Docente. Foto: Rodrigo Viera Amaral

A su vez, Acuña señaló que proponen establecer un “mantenimiento sistemático” de los edificios escolares para evitar que las instalaciones lleguen a situaciones de deterioro que afecten la actividad educativa.

Clavijo, por su parte, agregó como otra de las prioridades la participación de los docentes en la toma de decisiones. En ese sentido, durante la presentación se hizo foco en brindar “escucha” y “sostén” a los docentes para atravesar las distintas dificultades a las que se enfrentan durante las horas de trabajo. La titular de la lista planteó en base a ese enfoque la necesidad de promover una mayor participación en las asambleas técnico docentes para garantizar que “lo que se conversa en esos espacios también colabore en la ayuda de las tomas de decisiones”, indicó.

La lista, que es la única opción electoral encabezada por dos mujeres, está integrada por los siguientes suplentes: Silvio Previale, Julio Rodriguez Voucher, Carla Nardone, Sandra Fernández, Alberto Picón, Gustavo Larrosa, Juan Pablo Richieri y Alejandra Wolcan.

La Lista 3 es apoyada por referentes como el ex consejero y presidente del Codicen de la ANEP Juan Gabito y por la exinspectora técnica de Primaria Milka Shannon. A nivel político partidario, la senadora nacionalista y docente Graciela Bianchi también manifestó su apoyo. En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, manifestó que la Lista 3 es la adecuada “para cambiar”.

La opción electoral presentada por Alternativa Docente se encuentra bajo el mismo lema de la Lista 1, encabezada por el expresidente del Consejo de Formación en Educación Víctor Pizzichillo y por la maestra inspectora Gabriela Sanz, que será presentada públicamente este viernes.