Héctor Cancela fue reelecto como rector de la Udelar

La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) sesionó este miércoles para elegir a quien ocupará el cargo de rector de la institución durante los próximos cuatro años. Después de una primera sesión en la que la única candidatura presentada, la del actual Rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, no lograra la mayoría necesaria de dos tercios de los votos para ser aprobada, la AGC volvió a sesionar, esta vez con una mayoría especial más baja.

En la segunda instancia, Cancela logró en total 89 votos, lo que le permitió superar el mínimo de 57 apoyos necesarios para la elección. De esa forma, ocupará el cargo hasta 2030, con una plataforma que se regirá bajo los pilares de autonomía, cogobierno, laicidad, compromiso social, gratuidad y acceso abierto.

Como es habitual, en la sesión de la AGC cada uno de los delegados acreditados expresó su voto a través de un micrófono que circula por el paraninfo de la Udelar, donde se realiza la sesión. La delegación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) leyó parte de la extensa plataforma aprobada en su convención, convocada días atrás para tomar postura al respecto.

Además del apoyo al rector, a quien consideran una persona a la que apostar para “construir una universidad para las grandes mayorías” y, de esa forma, contribuir a democratizar el conocimiento en el país, en las argumentaciones estuvo presente el malestar de la FEUU por el abordaje institucional del intento de femicidio en Facultad de Medicina. De hecho, los delegados mencionaron que todo lo vivido en la universidad durante esas semanas fue lo que imposibilitó que la federación llegara con una postura tomada a la primera AGC, realizada la semana pasada.

Luego de ser electo, Cancela dio un discurso ante la AGC en el que no ocultó su emoción y manifestó su agradecimiento con quienes lo apoyaron y también a su equipo de trabajo y su familia. Según dijo, los 14 meses en los que desempeñó el cargo fueron “muy intensos” y espera que ello se mantenga durante los próximos cuatro años.

Según dijo, la Udelar vive “un momento especial” y es “una universidad que crece” y, además, busca atender las demandas de la sociedad. El rector señaló que ello se ve en la matrícula de grado y posgrado y también en el crecimiento territorial. En ese sentido, hizo mención a la “deuda con el interior del país que poco a poco va saldando” y, en el caso de la Udelar, ello se hace “con una visión realmente universitaria”.

Cancela sostuvo que el país enfrenta varios desafíos, algunos marcados por la coyuntura internacional, y una de las respuestas para dichos desafíos a futuro es el acceso a la educación y a más conocimiento, como se planteó en una actividad organizada en la Udelar en el marco del día del futuro. El rector manifestó su compromiso de “trabajo colectivo, de la escucha, del diálogo, de la elaboración” y “de tomar los tiempos para tener todos los puntos de vista”, pero también de llegar luego a acuerdos y tomar decisiones.

Como ha planteado en las recientes discusiones presupuestales, reiteró la necesidad de “mejorar las condiciones de estudio y trabajo” en la institución. Además, hizo mención a poder lograr “una universidad más descentralizada” y “más democrática”. Respecto a este último punto, hizo referencia a propuestas que se han planteado para que todos los colectivos universitarios sean partícipes de la toma de decisiones en la institución, lo que implicaría el cambio de la Ley Orgánica, según plantearon algunos colectivos en la AGC, como la Corriente Gremial Universitaria.

Más allá de que dijo que ello deberá hacerse con otros actores, Cancela mostró su convencimiento de que la Udelar puede “hacer cambios reales y llegar a un país mejor”.