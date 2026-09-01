Sindicatos de la educación presentaron tres listas para la elección de consejero docente en el Codicen de ANEP

Los maestros Limber Santos y Marcos Correa y el profesor Pablo Macedo encabezan las listas por las que apuntan a mantener los dos cargos de consejero.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) presentó este martes sus tres listas para competir en las elecciones de representante docente en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Las listas serán encabezadas por los maestros Limber Santos y Marcos Correa y por el profesor Pablo Macedo.

De esa forma, la CSEU repite su opción electoral anterior, por la que se presentaron dos listas encabezadas por integrantes de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP), de distintas corrientes dentro del sindicato, y por otra encabezada por un integrante de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

Santos es el director del Departamento de Educación Rural de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y también encabezó una de las listas de la CSEU en la anterior elección de consejeros docentes, realizada en 2021. La lista que encabeza está integrada por representantes de sindicatos de la educación correspondientes a otros subsistemas de la ANEP.

Correa, por su parte, es el presidente de la Asociación de Maestros de Rivera y pertenece a la tradicional lista 100 de la FUM-TEP, corriente encabezada en los últomos años por Daysi Iglesias, una de las actuales consejeras docentes en la ANEP. De hecho, en la pasada elección Iglesias obtuvo su cargo por pocos votos de diferencia sobre Santos. En el caso de la lista encabezada por Correa, está integrada únicamente por maestros y maestras.

En el caso de Macedo, es dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media de Rivera, filial de la Fenapes y también integra el Comité Ejecutivo y la Comisión de Presupuesto de la federación. En el caso de su lista, que llevará el número 11 –mismo número que en la pasada elección llevó a Julián Mazzoni al Codicen–, también está integrada por representantes de sindicatos de distintos subsistemas de ANEP.

Las listas de la CSEU, presentadas este martes en la sede del PIT-CNT, recogen los principios y reivindicaciones de los sindicatos de la educación y ponen un fuerte foco en la necesidad de contar con autonomía y cogobierno en la ANEP, un mayor presupuesto para la educación y seguir avanzando en desmontar la Transformación Curricular Integral del gobierno anterior.

Las elecciones son obligatorias para los docentes en ejercicio de ANEP y se realizarán el sábado 3 de octubre.