Este viernes hay paro en escuelas y jardines públicos de Montevideo por la agresión a una maestra

La filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) activó una medida de paro de 24 horas este viernes en jardines y escuelas públicas de la capital. La medida se adoptó después de que se registrara una nueva agresión a una maestra este jueves.

A la salida del turno en la escuela 326 de Nuevo Ellauri, ubicada en Leandro Gómez y San Martín, la madre de un estudiante discutió con una maestra, y la hermana menor del niño golpeó a la docente. Según dijo en una rueda de prensa la secretaria general de Ademu Montevideo, Paola López, la maestra fue tirada al piso y golpeada en la cabeza mientras su alumno, hermano de la agresora, pedía que no golpearan a su maestra.

López señaló que la agresión se podría haber evitado si hubiera existido algún tipo de mediación con la familia, que presentaba indicios de que necesitaba algún tipo de acompañamiento. Según detalló, se trata de una familia que se había incorporado hace poco tiempo al centro educativo.

La secretaria general de Ademu dijo también que la escuela 326 cuenta con portería y trabaja con la comunidad. En ese sentido, contó que el miércoles habían tenido “una jornada de festejo de la primavera, algo que es cotidiano en la semana previo a la semana del receso” de setiembre. Por lo tanto, lamentó que una agresión de este tipo “opaque todo ese compromiso docente que existe en la escuela pública”.

López denunció que, si bien se activó el nuevo protocolo sobre situaciones de violencia de la Administración Nacional de Educación Pública, la emergencia médica correspondiente a la escuela “nunca llegó”, aunque sí lo hizo la Policía. Por lo tanto, la maestra agredida tuvo que ser atendida por la emergencia médica contratada de manera particular. La secretaria general de Ademu dijo que, más allá de los golpes que recibió la maestra, el mayor impacto fue emocional y psicológico: se encuentra muy angustiada, situación que el sindicato seguirá acompañando en los próximos días.

López valoró que, si bien aún quedan aspectos por mejorar en la implementación del protocolo, estuvo presente en la escuela la inspectora de zona de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), que es quien debe hacer la denuncia policial, ya que se trató de una agresión en el lugar de trabajo.

En cuanto a la activación automática de la medida de paro ante la agresión de una maestra, López dijo que es una medida que fue tomada en asamblea en 2013 y que permite visibilizar y denunciar este tipo de situaciones. Planteó que las agresiones a maestras son “contra la escuela pública toda” y son producto de la violencia estructural que se vive en la sociedad, aunque se ve de forma más extrema en algunos barrios de la capital. En ese sentido, afirmó que en algunas zonas se ha “normalizado la violencia”. Al respecto, se mostró especialmente preocupada por el impacto negativo que eso tiene para los niños y niñas, que necesitan crecer en entornos seguros.

La integrante de Ademu Montevideo dijo que el paro será únicamente de docentes, por lo que los funcionarios no docentes estarán realizando sus labores con normalidad y eso permitirá que algunas escuelas permanezcan abiertas y entreguen el servicio de alimentación, por intermedio de un plan de emergencia que implementa la DGEIP. Ademu Montevideo convocará una asamblea este viernes en la tarde para definir cómo sigue monitoreando el tema, teniendo en cuenta que la próxima semana será de receso.

De forma incorrecta, en la primera versión de esta nota se informaba que la agresión se había dirigido a la directora de la escuela.