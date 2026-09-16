Gremio de estudiantes del liceo 26 ocupó el centro educativo contra situaciones de violencia “general” y “machista”

El Gremio Estudiantil del Liceo 26 Líber Falco ocupó el centro educativo este martes, con varios reclamos en su plataforma reivindicativa. En diálogo con la diaria, Mauricio Samurio, vocero del gremio, señaló que uno de los temas tiene que ver con la violencia de género, que si bien se manifiesta en toda la sociedad, también lo hace en el sistema educativo.

Samurio señaló que el intento de femicidio ocurrido hace dos semanas en la Facultad de Medicina interpeló a las instituciones educativas, más allá de la Universidad de la República, y por eso al día siguiente en el liceo 26 los estudiantes convocaron a un paro activo para reflexionar y llevar adelante actividades a partir de lo ocurrido. Sin embargo, en el gremio estudiantil causó “indignación” ver que muchos estudiantes no le daban al tema la importancia que ameritaba. Como consecuencia, comenzó a organizar distintas acciones para visibilizar el tema.

Desde el gremio dijeron que en el liceo 26 varios estudiantes denunciaron a un docente por hacer comentarios machistas a estudiantes y que, si bien les han dicho que hay un expediente abierto, el profesor sigue yendo al centro educativo. Al respecto, Samurio señaló que es “revictimizante” para quienes han denunciado, y que los estudiantes reclaman que el trámite de la investigación se haga con mayor agilidad.

Además de lo que consideran la “violencia machista” imperante en la sociedad, el gremio decidió ocupar por los episodios de “violencia general” que se viven cotidianamente en el centro educativo y en los alrededores. El gremio ya se había movilizado por esa preocupación, pero, lamentó Samurio, la situación no ha cambiado. En ese sentido, contó que se registran peleas a diario y que muchas veces los propios docentes o el equipo de dirección del liceo deben intervenir para disuadirlas.

Según planteó, eso también muestra la necesidad de contar con más profesionales de apoyo, como psicólogos, ya que el centro educativo actualmente solo cuenta con un profesional de esta disciplina para dos turnos. Esa falta de recursos hace que en muchos casos desde el liceo se deba llamar a la Policía para atender situaciones de violencia, lo que lleva a que cada vez sea más frecuente la presencia de policías dentro del centro educativo, algo que los estudiantes ven con tristeza.

A los anteriores se suma el reclamo presupuestal: piden que se cumpla la promesa electoral de invertir el equivalente a 6% del producto interno bruto en la educación y 1% en investigación. Samurio señaló que los problemas de infraestructura en el liceo son una muestra de la falta de presupuesto y mencionó como ejemplo que la biblioteca del centro educativo “se está por caer”. Además, dijo que no funciona el baño de varones porque, según les han planteado desde la dirección, está “vandalizado”; a raíz de esta situación, desde hace varios días tienen que usar un baño accesible ubicado en la planta baja, sin que se avizore una solución definitiva.

Por otra parte, el gremio también adhiere a los reclamos por la construcción de un liceo de bachillerato en La Teja.