ANEP suspendió el pasaje a la virtualidad de cursos del CFE en institutos ocupados por plan de titulación

La medida fue comunicada por el presidente del Codicen después de una reunión de negociación tripartita con la CSEU, que pide que el organismo reciba a la coordinadora de estudiantes.

Una resolución del Consejo de Formación en Educación (CFE) tomada a instancias del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) recrudeció el conflicto que gremios estudiantiles llevan adelante contra el plan de titulación para docentes en ejercicio en la educación media. La medida de pasar los cursos a la virtualidad en aquellos centros que estén ocupados por los estudiantes generó rechazo no solo en el movimiento estudiantil y el sindicato docente del CFE, sino también en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).

En el marco de un paro de 48 horas definido por el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), este lunes hubo una instancia tripartita de negociación entre la CSEU y la ANEP en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según declaró al término de la reunión el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, se acordó la suspensión de la resolución que pasa a la virtualidad los cursos de los centros e institutos ocupados por los estudiantes, que son una decena en todo el país.

Además, el jerarca dijo que se acordó ampliar la representación estudiantil en el espacio de diálogo creado por el CFE para discutir el componente de titulación del plan de egreso y titulación y mantener una reunión bipartita con los sindicatos el próximo jueves para evaluar la marcha del conflicto y la puesta en marcha de espacios creados para abordar la titulación de los docentes en ejercicio.

Por su parte, José Olivera, coordinador de la CSEU, valoró positivamente la instancia tripartita y destacó que hubo avances, marcados por una “apuesta de las partes al diálogo”. Según dijo, “el camino a recorrer es el de crear ámbitos para discutir el plan de titulación”, incluyendo instancias de negociación colectiva, en el mismo sentido de lo que ya habían dispuesto el CFE y el propio Codicen.

La CSEU, además, solicitó al Codicen que reciba a la coordinadora de gremios estudiantiles para abordar el plan de titulación, lo que será abordado en la reunión de mañana del máximo órgano de la ANEP.

Cecilia Klein, presidenta del Sidfe, dijo luego de la reunión que este lunes por la noche se reunirá la Mesa Representativa Nacional del sindicato para evaluar si mañana se levanta el paro previsto para el martes. La dirigente sindical manifestó que, a partir de algunas resoluciones que se habían tomado en los últimos días para generar instancias de diálogo, el conflicto por el plan de titulación estaba próximo a encaminar su resolución y varios centros de estudiantes que mantenían medidas estaban evaluando desocupar. En ese sentido, dijo que la medida tomada por el CFE el viernes recrudeció el conflicto; justamente, el fin de semana el Sidfe había emitido un comunicado en el que valoró que dicha resolución “echó leña al fuego”.

Consejeros docentes del Codicen cuestionan que no haya existido diálogo formal con los estudiantes

Por su parte, los consejeros docentes del Codicen Julián Mazzoni y Daysi Iglesias difundieron un comunicado en el que cuestionan que el Codicen de la ANEP no haya recibido “formalmente” a los estudiantes para dialogar y conocer su posición con respecto al plan de titulación docente.

En ese sentido, detallan que anteriormente propusieron esa medida y que fue rechazado por la mayoría que conforman los consejeros políticos en el organismo. Por lo tanto, Mazzoni e Iglesias sostienen que durante la sesión ordinaria del organismo prevista para mañana apoyaran esta convocatoria y la intención de dejar sin efecto la resolución de pasaje a la virtualidad.

A su vez, señalan que no haber generado el espacio de consulta con los estudiantes resulta “contradictorio” con el hecho de reivindicar el formato de cogobierno vinculado al proyecto de la Universidad Nacional de la Educación, donde uno de los órdenes de integración corresponde al estudiantil.