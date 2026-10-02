ANEP organizó primera jornada de intercambio docente sobre experiencias de educación sexual integral en Secundaria

Durante la jornada también se presentó “Sexualidad sin fake”, un kit de herramientas lúdicas que será distribuido inicialmente en liceos de educación media básica.

Este jueves en el edificio del Centro de Formación Permanente (CFP) de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) se desarrolló la primera jornada de intercambio docente para compartir experiencias sobre el abordaje de la educación sexual integral (ESI) en las aulas de secundaria.

El evento fue organizado por la Comisión de Educación Sexual Integral de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las inspecciones de asignaturas y la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES).

En la bienvenida participaron Patricia Píriz como responsable del área de ESI de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP; Valeria Ramos en representación del Fondo de Población de las Naciones Unidas; Javier Landoni, secretario docente de la DGES; Damián González, director de Planeamiento y Evaluación Educativa de Secundaria; y Andrea Tempone y Estela Alem como parte de las inspecciones de asignaturas.

La iniciativa fue presentada como un espacio para “compartir experiencias, preguntas y propuestas en torno a la transversalización de la educación sexual integral” en educación media. A partir de esa idea, Píriz destacó la emoción por la realización de esta primera jornada de intercambio sobre este enfoque pedagógico y señaló que espera que se hagan “muchas” más.

En cuanto al proceso de trabajo para integrar esta dimensión en las aulas, Píriz contó que luego del trabajo iniciado el año pasado junto con las coordinadoras de ESI en Secundaria, Andrea Carlos y Marianela Catarino, quienes participaron como moderadoras de la jornada, evaluaron como una necesidad que “la gente se apropie de estos contenidos”. Además, planteó la importancia de reflexionar en conjunto sobre “cómo llevar esos contenidos al estudiantado”, ya que la ESI es una “responsabilidad de todos y todas”, remarcó.

Píriz hizo hincapié en que la ESI “no puede quedar aislada” y únicamente en manos del trabajo de cada referente de este abordaje en las instituciones educativas, quienes cuentan con diez horas semanales para acudir a los liceos. “Necesitamos que se sienta un compromiso de todo el personal docente, no docente y de todo el mundo adulto que acompaña las trayectorias educativas”, señaló la responsable del área.

Durante la jornada también se presentó el lanzamiento de un kit didáctico llamado “Sexualidad sin fake”. Este recurso es una herramienta lúdica que busca utilizar como una “puerta de entrada” para abordar la ESI desde una dinámica que ponga el foco en distintos abordajes y que se aleje del énfasis “prevencionista”, explicó Lucía Gómez, de la organización Iniciativas Sanitarias, que creó esta herramienta y actualmente la comercializa.

A su vez, Gómez contó que el kit incluye una formación autogestionada para profundizar en el conocimiento de la herramienta. Por su parte, Catarino aseguró que la ANEP adquirió 200 ejemplares que serán distribuidos inicialmente en algunos liceos de educación media básica.

Una experiencia de transversalización de la ESI en Secundaria: “La brecha del silencio”

En la primera mesa de experiencias compartidas predominó el abordaje de la ESI a través de la utilización de textos literarios que compartieron algunas estudiantes practicantes del Profesorado de Literatura. Otra de las experiencias compartidas fue la de dos estudiantes de bachillerato artístico del liceo 1 de Durazno.

“La brecha del silencio” es el nombre que las estudiantes Josefina Rodríguez, Josefina Echengucía y Belén Ferreira eligieron para su trabajo de investigación, que presentaron inicialmente en una feria de ciencias en su liceo. Según contaron Rodríguez y Echengucía, fue su docente Carlos Fontes, referente de ESI en el liceo, quien las incentivó a presentarlo durante la jornada de este jueves.

Echengucía definió brecha del silencio como aquello “de lo que evitamos hablar”: engloba cuestiones vinculadas al género y “generalmente” no se dicen para no incomodar a los varones.

Las estudiantes contaron que para poner su proyecto de investigación en marcha se propusieron indagar cómo adolescentes de entre 14 y 16 años perciben y expresan situaciones de violencia en las relaciones de pareja entre personas de su edad. Como punto de partida se plantearon algunas “hipótesis”: creían que las adolescentes se sentirían “más conectadas” al hablar sobre esta temática y que participarían con mayor facilidad, mientras que los varones podrían mostrarse “más incómodos” al hablar sobre el tema o intentarían “evitarlo”.

Las estudiantes se dirigieron a los grupos de primer año de educación media superior –cuarto año o primero de bachillerato– de su liceo y mostraron un corto audiovisual que proyectaba a una pareja heterosexual en la que el varón ejerce violencia psicológica hacia la mujer, vínculo que las estudiantes presentaron como “tóxico”. A partir de la visualización del material, la idea fue describir la situación en formato escrito y anónimo –solo debían incluir su género y clase– para que después, de manera opcional, cada uno pudiera compartir una opinión o experiencia personal vinculada al tema.

Según relataron las estudiantes, las diferencias entre las respuestas de los varones y las mujeres fueron notorias. Echengucía y Rodríguez contaron que las adolescentes que participaron en la actividad escribieron textos más extensos y que en muchos casos compartieron alguna experiencia personal en la que se había ejercido violencia en sus vínculos de pareja, ya fuera con varones o con mujeres. Por el contrario, los varones escribían opiniones “muy cortas”, de “apenas una o dos líneas”, relataron las estudiantes.

Las diferencias también aparecieron al momento en que los jóvenes compartieron reflexiones de forma oral o en las expresiones corporales que adoptaban. Mientras que las adolescentes se mostraron “mucho más sueltas” al momento de conversar, los varones parecían estar “incómodos con el tema” e incluso evitaban el contacto visual.

A partir de la investigación, las estudiantes manifestaron la necesidad de que la educación sexual no quede limitada a talleres puntuales o a determinadas fechas, como el 8 de marzo. En ese sentido, propusieron comenzar con un abordaje desde temprano e incluir temas como “la menstruación” o “la autoestima”, y que los varones sean incluidos en el diálogo.