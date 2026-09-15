Con la idea de “conocer para elegir” la Udelar realiza una nueva edición de Universidad de Puertas Abiertas

La propuesta se desarrolla este martes y miércoles y ofrece un recorrido por las distintas propuestas académicas de nivel terciario que ofrece la educación pública.

Con la idea de “conocer para elegir” y el objetivo de acercar la variedad de propuestas de nivel terciario que ofrece la educación pública a los jóvenes para orientar sus decisiones académicas futuras es que comenzó una nueva edición de Universidad de Puertas Abiertas (UPA) organizada por la Universidad de la República (Udelar).

El evento se realiza este martes y miércoles en el Campus Universitario Luisi Janicki. La propuesta, organizada por el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) del prorrectorado de Enseñanza de Udelar está dirigida a quienes se encuentran en la etapa previa a la elección de sus estudios terciarios. El espacio permite que los jóvenes conozcan e interactúen con distintas ofertas que brindan las instituciones educativas terciarias del país: la Udelar, la Universidad Tecnológica, UTU y formación policial y militar, ya que “la educación pública es una”, según señaló el rector de la Udelar, Héctor Cancela.

A través de distintas actividades y propuestas lúdicas, las jornadas buscan que los participantes puedan despejar dudas y acercarse a conocer qué implica cursar una carrera terciaria así como también conocer las ofertas disponibles que resultan más “novedosas”, explicó Camila Rivas, integrante de Progresa, a la diaria.

El rector de la Udelar recibió el encuentro con “alegría” y señaló que se trata de “una fiesta” y una instancia “muy importante” para la institución. A su vez, invitó a “disfrutar” de la jornada que estuvo acompañada por una gran cantidad de jóvenes, en su mayoría adolescentes, de distintas instituciones educativas y valoró el trabajo realizado durante las semanas previas al evento para la realización de las actividades.

Por su parte, el prorrector de Enseñanza, Pablo Martins, y Emiliana Moraes, en representación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, también acompañaron la apertura del evento.

Una de las particularidades del evento está vinculada a los “talleres de orientación vocacional” que brinda el equipo de Progresa. En este caso, la propuesta ofrece el espacio para que los estudiantes puedan pensar en sus intereses y en cómo imaginan su futuro académico y laboral. Rivas explicó que los talleres tratan de “darles [a los estudiantes] herramientas para que puedan entender un poco de qué va la orientación vocacional” y “entender qué les gusta, cómo se ven en un futuro, en qué se ven trabajando”.

Durante uno de los talleres los jóvenes participaron en una dinámica de “calentamiento”, para que después, a partir de distintas imágenes vinculadas al futuro profesional, tuvieran que elegir aquellas con las que se sintieran más identificados y explicar sus motivos. A su vez, elaboraron un collage en un papelógrafo en el que pudieron compartir qué entendían por “futuro académico”.

Rivas contó que durante estas instancias de taller suelen surgir intereses de los estudiantes vinculados a la “profesión”, “los ingresos económicos” y que, últimamente, también incluyen a “la inteligencia artificial”. Otro de los aspectos mencionados por la tallerista fue la “incertidumbre” vinculada a “los nervios” que manifiestan los jóvenes sobre el “tener que elegir” una carrera terciaria.

El taller terminó con una puesta en común de todas las ideas trabajadas en grupo donde los estudiantes cuentan qué conceptos llegaron a vincular durante la realización del collage.

Las jornadas UPA se extienden hasta este miércoles; habrá actividades entre las 9.30 y 16.30, con un programa que incluye paneles con profesores de distintas áreas de los servicios universitarios, información sobre becas a las cuales acceder como estudiantes terciarios, una nueva jornada de talleres de orientación vocacional y carpas con puestos de las distintas carreras terciarias que forman parte del encuentro.