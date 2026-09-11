Magisterio retoma las clases el lunes y gremios de Formación en Educación siguen en conflicto

El Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) resolvió levantar la ocupación de los Institutos Normales, que se mantuvo durante 38 días, y retomar las clases el próximo lunes.

Durante la movilización convocada este viernes por la coordinadora de gremios de secundaria, Alanis Alegre y Nicolás Olivieri, integrantes del CEM, señalaron que durante la reunión de negociación que mantuvieron ayer con el Consejo de Formación en Educación (CFE) se les propuso incorporar las asignaturas que los estudiantes reclamaban y se acordó trabajar en mejoras edilicias, otro de los puntos planteados por los estudiantes durante el conflicto.

Por otro lado, según explicaron, desde el CFE se les otorgó la posibilidad de discutir entre los estudiantes una eventual extensión del año lectivo para recuperar parte del tiempo curricular que se perdió durante el conflicto. En ese sentido, el centro de estudiantes resolvió posicionarse a favor de extender el período de clases, aunque la medida todavía no está definida.

Por otra parte, Sabina Rojas y Candela Daners, voceras del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), explicaron que todavía continúa el conflicto en torno al plan de titulación para docentes de educación media que comenzó a fines de julio con la ocupación del instituto. A su vez, agregaron que sigue la coordinación con los centros de formación docente del interior y sindicatos docentes.

Uno de los avances que destacaron es que la discusión sobre la titulación pasó de la órbita del Codicen al CFE, donde se creó un grupo de trabajo integrado por consejeros, representantes de las Asambleas Técnico Docentes nacionales, docentes y estudiantes. Sin embargo, desde el Ceipa cuestionan que la participación estudiantil sea solo consultiva y plantean que ese ámbito se transforme en un espacio de negociación efectiva.

Mientras tanto, según comunicó el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), los consejeros políticos del CFE resolvieron que los cursos en los centros de formación ocupados por los estudiantes pasen a dictarse en formato virtual. Ante este hecho, el Sidfe exige la anulación de la resolución e indica que “esta medida agudiza el conflicto y genera un precedente nefasto para todos los trabajadores de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública]”.