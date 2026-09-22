Primeras lecturas sobre monitor educativo liceal destacan aumento de egreso y señalan un debe en la asistencia a clase

No es posible atribuir aumento de egresos de bachillerato a un cambio curricular, señaló presidente del Ineed, en la misma línea que titular de la DGES.

El jueves se presentaron los resultados del monitor educativo liceal, que muestran los principales datos de matrícula en 2026 y cifras que representan los datos en materia de resultados, asistencia y egreso de la educación media del país registrados el año pasado por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES).

Asimismo, hace dos semanas se comunicaron los resultados de las pruebas PISA para los 91 países participantes en la evaluación estandarizada que cada tres años realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en los que Uruguay presentó algunos retrocesos en las habilidades vinculadas al aprendizaje en lectura, una caída más moderada en matemática y la mejora en ciencias.

El director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, fue entrevistado el viernes en el programa La mañana de la diaria y señaló como “positivo” el aumento que se registró en el egreso en bachillerato. A su vez, indicó que se trata de “un logro de todo el país”. En ese sentido, destacó que las cifras actuales vinculadas a ese aumento significan “un salto” en comparación a los números que se registran desde 2020.

Vinculado a este aspecto, Oroño señaló que los resultados hablan de “un trabajo acumulado” que viene mejorando gracias al “acompañamiento” de los estudiantes en función de sus trayectorias educativas. Este acompañamiento, según dijo, incluye tutorías y clases de apoyo para hacer hincapié en la asistencia a clases. A su vez, dijo que el foco está en que los estudiantes alcancen una formación “general” que contribuya al desarrollo de proyectos de vida y evitar que se centre únicamente en una lógica “propedéutica” tendiente a la preparación para estudios universitarios.

Al ser consultado sobre los dichos que el expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva hizo a El País, en los que atribuyó el aumento registrado en los niveles de egreso a la política educativa implementada durante su gestión, vinculada a la denominada Transformación Educativa implementada a partir de 2023, Oroño señaló que, para él, no existe “un antes y un después de 2023”. A su parecer, los resultados se deben a un “efecto acumulativo” de las distintas administraciones, ya que la mejora de elementos como el egreso o la asistencia forman parte central del eje de trabajo en todos los gobiernos.

Por otra parte, Oroño reconoció como punto “crítico” los resultados vinculados al primer año de educación media superior –cuarto año de bachillerato–. Al respecto, mencionó que en ese grado se presentan los “menores valores de logro y asistencia” y que, por lo tanto, es donde hay que realizar un mayor trabajo para alcanzar una mejora.

Desde el punto de vista “científico”, no es posible atribuir aumento de egresos a un cambio curricular

Julián Mazzoni, consejero en representación docente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, dijo que una de las preocupaciones que dejan los resultados de este monitor se vincula a los datos de asistencia. En ese sentido, advirtió que estos datos pueden verse asociados a los reglamentos de evaluación sobre los que el Codicen discute actualmente, por lo que prefirió no profundizar en ese aspecto por el momento.

Al ser consultado sobre cómo interpreta la evolución de los resultados en aprendizajes que arrojaron pruebas como PISA –donde se interpreta un estancamiento en ciertos aspectos–, al vincularlo con el aumento en el egreso, el consejero señaló que “es muy apresurado decir que no hubo repercusiones sobre los aprendizajes con relación a la mejora de los egresos”, pero indicó que hace falta una evaluación “más profunda” para realizar conclusiones al respecto.

Desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), su presidente, Martín Pasturino, señaló que el factor vinculado a “la calidad educativa tiene que seguir siendo importante”, ya que “el indicador egreso pierde sentido si la gente pasa sin conocimiento”, hecho que en Uruguay no sucede, según indicó.

En cuanto al aumento de egresos en bachillerato, particularmente en el último año, señaló que este incremento puede responder a distintos factores, entre ellos, la disminución de la repetición en educación media durante la pandemia. Además, agregó que desde el punto de vista “científico” no es posible atribuir este crecimiento directamente a un cambio curricular.

Con relación a los resultados de inasistencia, que muestran que 13,5% de los estudiantes falta durante todo un día de clase, Pasturino explicó que para esta variable se observa un comportamiento en “U”, ya que sus valores se ven elevados en nivel inicial, disminuyen durante la educación primaria y vuelven a aumentar a partir de los 12 años, en primer año de liceo. Sin embargo, también lo atribuyó a que durante la pandemia los valores de inasistencia reflejaron un aumento y se trata de una situación que Uruguay aún intenta revertir.

Vinculado al tema, indicó que para profundizar en las causas que explican este comportamiento el Ineed trabaja actualmente en una investigación junto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. “Yo creo que Uruguay va avanzando lentamente, pero va avanzando”, finalizó Pasturino.

La mirada desde Fenapes

Alejandra Vespa, presidenta de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), destacó, en diálogo con la diaria, que uno de los aspectos que consideraron desde la federación fue “las situaciones vulnerables que tienen varios estudiantes”, principalmente en el norte del país. Según informó la DGES, a partir del índice de vulnerabilidad social 2025, “los nueve departamentos del norte del país tienen más del 75% de sus liceos en los tres quintiles de mayor vulnerabilidad”. Al respecto, la presidenta de Fenapes dijo que estas situaciones impactan directamente en el rendimiento de los estudiantes y consideró que se les debe hacer frente con mayores recursos, para continuar en la línea de aumentar, por ejemplo, la cobertura alimenticia.

Vespa también destacó el aumento reflejado en los egresos y mencionó que esta mejora se debe, en parte, al “esfuerzo y el acompañamiento que se hace sistemáticamente con los estudiantes” por parte de los trabajadores de la educación. A su vez, destacó, al igual que Oroño, elementos como el acompañamiento pedagógico y las tutorías para apoyar esos logros. Al respecto, señaló que para Fenapes estas herramientas son “fundamentales” para seguir aportando a que los estudiantes culminen sus trayectorias educativas. “Es importante contar con esos apoyos y reforzarlos”, señaló, al mencionar la “preocupación” por parte de la federación vinculada a la actual rendición de cuentas y los recursos destinados a la educación.