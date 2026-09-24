Comisión de Memoria de Parque del Plata inauguró memorial al maestro Julio Castro en plazoleta que lleva su nombre

El nuevo espacio, que simula un salón de clase con la figura de Castro, busca reivindicar su legado pedagógico y dejar un mensaje en defensa de la educación pública.

Con el objetivo de “dejar algo para la comunidad” y un “mensaje en defensa a la educación pública”, este martes se llevó a cabo la inauguración del memorial dedicado a Julio Castro, maestro y periodista víctima del terrorismo de Estado. El homenaje se hizo en la plazoleta que lleva su nombre, ubicada frente a la escuela 153 Manuel Oribe, en Parque del Plata.

En el marco del Día de los y las Maestras, el evento reunió a casi 300 personas, a pesar del frío, según relató Eduardo Viera, vocero de la Comisión de Memoria y Resistencia de Parque del Plata y Las Toscas. El acto representó la culminación de un proceso de trabajo iniciado por la comisión en 2023, que implicó el armado de un circuito de tres plazas de la zona destinadas a la memoria: las plazas Zelmar Michelini y Memoria y Resistencia –donde el año pasado se inauguró el memorial a la huelga general y la resistencia– y la plazoleta Julio Casto.

El trabajo de realización del memorial Julio Castro comenzó el año pasado, contó Viera. Agregó que la iniciativa contó con el apoyo del Municipio de Parque del Plata, diversas direcciones de la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y numerosos sindicatos, entre ellos, los vinculados a la educación pública, como la Asociación de Maestros del Uruguay y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria.

El memorial simula un salón de clases al aire libre. Viera describió la pieza, en la que la figura de Castro aparece tallada sobre una superficie de baldosas de cerámica, de cuerpo entero: el maestro señala un pizarrón de casi tres metros de largo, rodeado por una platea de los conocidos como “bancos Varela” dispuestos en un semicírculo. Viera contó que los bancos fueron donados por la Administración Nacional de Educación Pública y restaurados especialmente para resistir la intemperie.

Entre quienes acompañaron la jornada, Viera destacó la presencia de los vecinos y vecinas que se acercaron a presenciar el evento y celebró la presencia de autoridades. Entre ellas estuvieron Sandra Saffores, prosecretaria de la Intendencia de Canelones, y Gabriela Verde, subsecretaria del MEC. El vocero también destacó la presencia de diputados y “muchos jóvenes” que preguntaban con curiosidad “quién era el maestro”.

Por otro lado, el evento contó con un espectáculo musical con Mocchi y Mario Carrero, quienes participaron de forma honoraria y acompañaron la emoción de la jornada con su canto, relató Viera.

Sobre la creación de nuevos espacios que permitan reivindicar la memoria, Viera dijo que le parece fundamental “instrumentar el ‘nunca más terrorismo de Estado’”. A su vez, señaló que el trabajo que hace la comisión incluye otras actividades, como conversatorios, para acercar el tema a la comunidad. Al referirse al memorial de Castro dijo que se busca difundir su pensamiento y el de su generación, a la vez que reivindicar su faceta como educador.

Viera destacó la jornada de este martes como “muy emotiva” y afirmó que desde la comisión están “muy contentos y satisfechos”. Asimismo, destacó la reconstrucción del espacio como un lugar para aportar al “disfrute” de la comunidad del balneario.