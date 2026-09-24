CFE definió extender las clases durante dos semanas en centros e institutos que fueron ocupados

Se trata de 11 centros de formación docente que fueron ocupados por estudiantes durante más de 15 días en el marco de distintos conflictos con las autoridades.

El Consejo de Formación en Educación (CFE) decidió extender las clases durante dos semanas al final del semestre en aquellos centros e institutos que están bajo su dependencia y fueron ocupados durante al menos 15 días. Eso implica que en esos Centros Regionales de Profesores (CERP) e Institutos de Formación Docente (IFD) las clases terminarán el 14 de noviembre. Además, deberá revisarse el cronograma de exámenes para evitar superposiciones con el dictado de clases, según se plantea en una resolución del CFE, a la que accedió la diaria.

La resolución enumera los centros de formación docente en los que las clases se extenderán para “garantizar la continuidad pedagógica, el derecho a la educación de los estudiantes y las metas curriculares”. Se trata del Instituto de Profesores Artigas, los Institutos Normales de Montevideo, los CERP del Norte, del Suroeste, del Sur, del Este y del Centro, y los IFD de Maldonado, Canelones, Durazno y San José.

Según dispone la resolución del CFE, firmada por el presidente del organismo, Walter Fernández Val, en esos centros el rearmado del cronograma de cierre de cursos será responsabilidad de las direcciones de los centros e institutos, pero deberá hacerse en consulta con los equipos docentes y los representantes estudiantiles.

En sus considerandos, la resolución afirma que se recogieron opiniones de algunos centros de estudiantes que estaban de acuerdo con la extensión de los cursos durante 15 días más, lo que se manifestó en distintas instancias de diálogo mantenidas en las últimas semanas. El conflicto más importante por el que se resolvió la mayoría de las ocupaciones es el plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio en la educación media por parte del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. En los últimos días, el CFE anunció la instalación y puesta en marcha de un espacio de diálogo para abordar la temática que cuenta con representación de estudiantes, egresados y docentes. De todas formas, algunos institutos todavía siguen ocupados; es el caso del CERP del Norte, en el que una agrupación del centro de estudiantes denuncia falta de profesores.

El otro conflicto que derivó en una ocupación durante más de 40 días fue el del Centro de Estudiantes de Magisterio, que comenzó a resolverse hace un par de semanas.