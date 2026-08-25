Orsi sobre declaraciones de Csukasi respecto a Netanyahu: “Con algo que no es un hecho, hay que evitar cualquier opinión”

La Corte Penal Internacional (CPI), sistema de justicia al que Uruguay adhirió en 2002, solicitó en noviembre de 2024 la captura del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Consultada en el streaming Al weso respecto de qué haría Uruguay si Netanyahu decidiera venir al país, la vicecanciller Valeria Csukasi respondió que es “indiscutible” que Uruguay debería proceder a su captura.

En el mismo sentido se pronunció el canciller Mario Lubetkin, entrevistado por la diaria el sábado. “Como estamos en la CPI, vamos a llevar adelante todas las resoluciones de la CPI si nos toca a nosotros”, afirmó el canciller, y dijo que si Netanyahu viene a Uruguay y la CPI mantiene su postura, “por supuesto” que se lo debería capturar. “Si viene un carnicero serbio o croata, por supuesto que sí. Porque nosotros aplicamos dentro de la CPI y vamos a seguir aplicando. Si se pierden las referencias, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? Si se dispersa todo en voluntades locales sin parámetros legales, ¿cómo vamos a gestionar la política internacional?”, inquirió Lubetkin.

Sin embargo, este martes, en rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi llamó a “evitar cualquier opinión en este sentido”. “En realidad, uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente. Y de ahí salen las declaraciones correctas”, reflexionó. Y agregó: “Uno tiene que ser muy cauto y muy cuidadoso con los hechos. Ahora, con algo que no es un hecho, hay que evitar cualquier opinión. Jamás se le ocurrió y jamás nos plantearon que el primer ministro de Israel venga a Uruguay. Ni siquiera es una hipótesis, es una utopía”.

Consultado respecto de si no fueron convenientes las opiniones de Csukasi, Orsi respondió que “es un tema que lo hablamos entre nosotros, pero hablar sobre lo que ocurre es complejo y hay que tener mucho cuidado”. “Hablar sobre lo que ni siquiera existe me parece que está de más”, acotó.