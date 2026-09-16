Cámara de Diputados rechazó crear investigadora que solicitaron los Salle sobre los archivos Epstein y las vacunas covid

La mayoría argumentó en contra de su creación porque es de “extraordinaria amplitud” y “trasciende las fronteras del territorio nacional”, y el diputado Salle dijo que eso es “subestimar al Parlamento y al pueblo uruguayo”

Un funcionario de la Cámara de Diputados le pidió a la prensa que tuviera sus acreditaciones a mano porque estimaba que la de este martes de tarde sería una sesión particular, con varias personas en las barras, dado que se iba a tratar la creación de la comisión investigadora impulsada por Identidad Soberana, el partido liderado por el representante Gustavo Salle, sobre los archivos de Jeffrey Epstein y las vacunas contra el covid. La iniciativa de la comisión investigadora fue presentada a principios de junio, bajo el largo título “Responsabilidades del Estado en su inserción dentro de la arquitectura filantrópica, financiera, institucional, regulatoria y contractual vinculada a la preparación y respuesta pandémica”.

En el texto que presentó Identidad Soberana en aquella oportunidad se pedía examinar, entre otras cosas, “la eventual existencia de vínculos, intermediaciones, canales de acceso, facilitaciones institucionales o coincidencias operativas entre la arquitectura pandémica internacional y las redes criminales reveladas por los archivos federales relativos a Epstein y por las investigaciones internacionales posteriores, así como la posible recepción, tolerancia o falta de respuesta del aparato estatal uruguayo frente a tales conexiones”.

En la sesión de este martes, el diputado blanco Pablo Abdala fue el encargado de hablar sobre el informe en mayoría de la preinvestigadora, que fue firmado por él y por el representante del Frente Amplio Luis Gallo, quienes desestimaron la conformación de la comisión solicitada.

En el informe se señaló que la diputada denunciante –Nicolle Salle, la otra representante de Identidad Soberana, hija del líder del partido– plantea un objeto de investigación “de extraordinaria amplitud, el cual desborda los límites de la competencia de las comisiones investigadoras y, aun, la función de contralor y fiscalización del Parlamento, en la medida en que buena parte de los hechos denunciados trasciende las fronteras del territorio nacional”.

A su vez, en el informe se subrayó que el artículo 12 de la Ley 16.698 establece que las comisiones investigadoras tienen por cometido “investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares”, y el artículo 15 de esa norma establece que estas refieren a la “actividad administrativa del Poder Ejecutivo”, lo que los artículos subsiguientes extienden a otros organismos públicos.

Además, en el informe en mayoría se señaló que en el caso planteado la denuncia formula una hipótesis amplia, global y multicausal, “que combina referencias a actores internacionales, fundaciones privadas, organismos multilaterales, bancos, laboratorios, plataformas de gobernanza sanitaria y presuntos vínculos de Epstein con redes de influencia”.

“Sin embargo, esa amplitud dificulta identificar con precisión cuál sería el hecho estatal uruguayo concreto, determinado y verificable que justificaría la instalación de una comisión investigadora. Gran parte del planteo se dirige a examinar la actuación de sujetos privados o internacionales ajenos a la órbita estatal uruguaya, lo que excede el marco típico de procedencia de una investigadora parlamentaria”, se subrayó.

Sallazo TV

“Hoy es un día histórico para el Parlamento uruguayo”, empezó señalando el diputado Salle, y subrayó que era así a tal punto que la sesión estaba siendo “retransmitida por periodistas españoles”, así como por prensa de Argentina, México y Chile y por su canal de Youtube, Sallazo TV.

El diputado sostuvo que “nunca en la historia del Parlamento uruguayo se hizo una denuncia y se pidió la investigación de un hecho tan trascendente para Uruguay y la humanidad”. “¿Alguien puede dudar de que hay poderes fácticos capaces de organizar eventos de trascendencia universal? Cualquier ciudadano medianamente informado, que haya estudiado eventos de carácter internacional, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sabe y tiene probado que esos poderes fácticos, que utilizan las instituciones de los estados, actuando subrepticiamente, logran implementar eventos de esa trascendencia”, sostuvo.

El diputado subrayó que desde la primera solicitud de comisión investigadora que planteó su hija sobre la gestión de la pandemia, en marzo de 2025, con “600.000 folios de prueba científica emergente de la confesión de la farmacéutica Pfizer, en virtud de una sentencia del juez Mark Pittman, de Texas”, Estados Unidos, quedó “claramente de manifiesto que en este evento los elementos indiciarios existieron”.

“Nos han endilgado de muchos lados la condición de conspiranoicos. Ese término lo acuña la Agencia Central de Inteligencia americana [CIA] para descalificar a todo aquel que ose poner de manifiesto su metodología. Cuando se hablaba del Plan Cóndor, ideado por el Comité 40 de la CIA, presidido por Henry Kissinger, se decía que era teoría de la conspiración”, aseguró.

Cuatro votos

El diputado señaló que el argumento de que no se puede investigar este tema “porque es muy grande es subestimar al Parlamento y al pueblo uruguayo”. “Sí, es enorme, tiene una envergadura universal y por eso nos están viendo en el mundo. Pero la dignidad, la valentía, la hidalguía y el coraje del Parlamento uruguayo están en juego. No estamos pidiendo condenar, sino tan solo investigar”, subrayó.

Salle sostuvo que “de los documentos desclasificados” emerge que la arquitectura financiera “de esta gran transferencia de recursos de la humanidad a las corporaciones se realizó bajo un trabajo conjunto de Bill Gates, Epstein y Jamie Dimon, del JP Morgan”.

“Yo no sé si ustedes tienen presente quién es Epstein: un agente del Mossad, un depredador sexual, el individuo que regenteaba una red de prostitución pedófila, un financista que tenía un Boeing 737 para llevar a las menores para episodios orgiásticos, que dicen que está muerto. Dicen, no sabemos. Ya solamente el hecho de que se incluya documentalmente a un sujeto con este grado de perversidad debe llamarnos la atención”, finalizó.

Finalmente, luego de poco más de dos horas y media de debate sobre el tema, cerca de las 20.00, se votó el proyecto de resolución para rechazar la conformación de la comisión investigadora solicitada por los representantes Salle. Con 82 de los 99 diputados presentes en sala, hubo 78 votos a favor de rechazar la creación de la comisión. Los cuatro diputados que no apoyaron la resolución de la mayoría fueron los dos de Identidad Soberana, y los colorados Horacio de Brum (Salto) y Mauricio Viera (San José). Al final, en las barras no hubo tanta gente ni tanto movimiento como auguraba el precavido funcionario.